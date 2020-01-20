Риски утраиваются: чем грозит ранняя менопауза

Женщины, пережившие раннюю менопаузу, в три раза чаще сталкиваются с одновременным развитием диабета, остеопороза, рака и других хронических заболеваний, выяснили исследователи из Квинследского университета в Австралии. Исследование было опубликовано в журнале Human Reproduction.

Реклама

Менопаузой называют последнюю менструацию, которая произошла в ходе самостоятельной работы яичников. Естественная менопауза связана с возрастным истощением запаса фолликулов в яичниках. Она обычно наступает в возрасте от 45 до 55 лет. В случае наступления менопаузы до 40 лет говорят о синдроме истощения яичников.

Сегодня в странах с высоким уровнем дохода продолжительность жизни женщин составляет более 80 лет — таким образом, почти треть жизни приходится на период после менопаузы.

Уже известно, что менопауза, наступившая в 40 лет или раньше, грозит определенными осложнениями, например, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако информации о том, какова связь между временем наступления менопаузы и различными патологиями, все еще мало.

В 1996 году исследователи собрали данные о здоровье 11 тыс. женщин, которым на тот момент было 40-45 лет. Раз в три года женщины повторно отвечали на вопросы о том, диагностированы ли им были за прошедшее время диабет, гипертония, болезни сердца, инсульт, артрит, остеопороз, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, депрессия, тревожное расстройство или рак молочной железы. Особое внимание исследователи уделяли коморбидности болезней — то есть их совпадению во времени или в причинах возникновения. По итогам исследования ученые отобрали половину полученных данных.

За 20 лет наблюдений у 2,3% женщин наступила преждевременная менопауза, у 55% развились коморбидные патологии.

По сравнению с женщинами, у которых менопауза наступила в возрасте 50-51 года, у женщин с преждевременной менопаузой к 60 годам вероятность развития коморбидных болезней была в два раза выше, а после 60 лет — в три раза.

«Мы обнаружили, что у 71% женщин с преждевременной менопаузой к 60 годам развились коморбидные состояния. К этому возрасту они появились у 55% женщин, у которых менопауза наступила в 50-51 год», — говорит доктор Сяолинь Сюй, один из авторов работы.

«Наши результаты показывают, что коморбидность распространена среди женщин среднего и раннего возраста, — отмечает профессор Гита Мишра, ведущий автор исследования. — Преждевременная менопауза связана с повышенным риском развития коморбидных расстройств даже после поправки на прежние хронические заболевания и возможные факторы, которые могут повлиять на результаты — наличие или отсутствие у женщины детей, количество детей, образование, индекс массы тела, курение и физическая активность».

«Преждевременная менопауза связана с более высокой частотой развития отдельных хронических заболеваний», — добавляет Сюй.

Это первое исследование, в котором оценить связь между преждевременной менопаузой и развитием коморбидности удалось в большой группы женщин на протяжении многих лет.

«Наши результаты предлагают медицинским работникам рассмотреть возможность проведения комплексного скрининга и оценки факторов риска при лечении женщин, столкнувшихся с преждевременной менопаузой, с целью оценки риска развития у них коморбидных расстройств, — отмечает Мишра. — Наши выводы также подчеркивают, что коморбидность должна быть в приоритете при рассмотрении вопросов о том, как контролировать и предотвращать хронические проблемы со здоровьем у женщин».

Исследование не показывает, что преждевременная менопауза вызывает развитие коморбидных заболеваний, подчеркивают исследователи, однако корреляция между этими явлениями неоспорима. Авторы работы обращают внимание на то, что данные для анализа женщины предоставляли сами, поэтому в них возможны некоторые искажения.

Сейчас команда изучает, на какие факторы риска можно было бы обратить внимание, чтобы предотвратить или замедлить развитие проблем со здоровьем у женщин, столкнувшихся с преждевременной менопаузой. К ним относятся улучшение питания, регулярные физические упражнения, отказ от курения, контроль массы тела, умственная активность и регулярный скрининг на предмет онкологических заболеваний и других медицинских проблем, связанных с репродуктивной системой.

Ранее британские специалисты выяснили, что отдалить менопаузу позволяет регулярная половая жизнь. Быть замужем или иметь постоянного партнера не обязательно — важны лишь сами сексуальные ощущения.

Вероятно, считают исследователи, при отсутствии половой жизни организм перераспределяет отведенные на продолжение рода ресурсы на другие цели.