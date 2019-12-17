Битва вирусов: как грипп и простуда мешают друг другу

Вирусы гриппа и простуды мешают друг другу заражать людей, выяснили исследователи из Университета Глазго. Работа была было опубликована в журнале PNAS.

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Вирусы гриппа и вирусы, вызывающие простуду, поражают человека примерно в одно и то же время года. Они быстро мутируют, порождая новые штаммы, поэтому защититься от них сложно. Исследователей давно интересует, как вирусы взаимодействуют между собой и как заражение одним из них влияет на возможность подцепить и другой.

«Было понятно, что вирус гриппа и риновирус взаимодействуют в негативном ключе, — отмечает доктор Пабло Мурсия. — Когда наблюдается вспышка гриппа, заболеваемость риновирусом снижается, и наоборот».

Ученые проанализировали данные о здоровье 44 тыс. британцев, страдавших от респираторных инфекций на протяжении девяти лет. Они выяснили, от какого вируса пострадал каждый пациент, а затем составили модель, которая объяснила бы взаимодействие между этими вирусами в зависимости от времени года и других факторов.

Как выяснилось, заражение вирусом гриппа на 70% снижает шансы пострадать от риновируса, основного возбудителя ОРВИ. И наоборот, риновирус «защищает» организм от гриппа.

«Мы предполагаем, что респираторные вирусы сражаются за ресурсы примерно так же, как африканские гиены и львы. Они могут делать это как напрямую, проникая в одни и те же клетки, так и косвенно: реакция иммунитета на появление одного вируса будет мешать второму попадать в организм», — говорит вирусолог Сема Никбакш, одна из авторов работы.

«Я думаю, один вирус инициирует воспалительную реакцию, которая действует как барьер для другого вируса», — считает доктор Уильям Шаффнер.

Причины могут быть и другими, отмечает Никбакш —

так, заболевший гриппом или простудой человек, скорее всего, останется дома или попадет в больницу, что снизит его шансы взаимодействия с вирусом-конкурентом.

Человек может быть носителем вируса, но при этом сам не болеть, предупреждает Шаффнер. Поэтому, если никто рядом не чихал и не кашлял, это еще не значит, что человек не вступал в контакт с носителем.

В ближайшее время исследователи планируют выяснить с помощью экспериментов на животных, каковы точные механизмы борьбы вирусов за организм. Это не только позволит узнать больше о конкуренции между инфекциями, но и поможет понять, как можно использовать эпидемии гриппа или простуды для предсказания вспышек болезни-«конкурента», заключают авторы статьи.

«Традиционно вирусы изучают по отдельности, но мы показали, что необходимо также изучать их вместе, словно это экосистема, — говорит Мурсия. — Изучение взаимодействия между вирусами способно помочь объяснить, почему различные вирусы циркулируют в разное время года или почему они воздействуют на различные возрастные группы, и почему определенные типы вирусов заражают различные участки дыхательных путей, такие как нос или легкие. Сейчас моя команда проводит эксперименты, чтобы попытаться понять, как взаимодействуют респираторные вирусы, включая вирус гриппа и риновирус.

Если мы поймем, как вирусы взаимодействуют и как определенные вирусные инфекции могут благоприятствовать или подавлять друг друга, то, возможно, мы сможем разработать более эффективные способы борьбы с вирусами».

Россию эпидемия гриппа ждет в январе, рассчитали специалисты Института гриппа. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, рост заболеваемости гриппом должен произойти в конце декабря, поэтому в первый месяц нового года число заразившихся достигнет максимума. На спад количество заболевших пойдет в апреле.

«Не было года, чтобы не было сезонного подъема заболеваемости, но благодаря тому, что мы проводим активную прививочную кампанию, мы надеемся, что нас ждет умеренная интенсивность повышения заболеваемости с небольшим числом сложных клинических случаев», — сказала Скворцова.