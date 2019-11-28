Стресс и лишний вес: чем опасна бессонница

Треть россиян страдает бессонницей, выяснили специалисты проекта «Здоровье Mail.ru». В опросе приняли участие 7866 пользователей.

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Исследование показало, что в будни большинство опрошенных просыпаются в промежутке между 6:00 и 7:00 утра — так ответили 40%. C 7:00 до 8:30 поднимается каждый четвертый (25%), раньше 6:00 утра звенит будильник у 21%. 14% респондентов просыпаются после 8:30. Что касается времени отхода ко сну, 37% отметили период с 23:00 до полуночи. Еще 30% ложатся спать с 22:00 до 23:00, после полуночи — 25%.

Опрос также показал, что не все спят рекомендованные врачами 8 часов — это удается лишь каждому третьему. При этом половине опрошенных (53%) в целом не хватает времени на сон. Причинами недосыпа респонденты чаще называли бессонницу (30%), дела или хобби, которые нельзя отложить (27%) и работу допоздна (22%).

На вопрос, что вы делаете, если не можете уснуть, 50% ответили, что просто лежат в темноте. Берут в руки смартфон 36%, читают, смотрят сериалы или слушают музыку 28%. Остальные заваривают чай (5%), принимают снотворные препараты (4%), пьют успокоительные сборы или теплое молоко (5%).

Основная причина бессонницы — стрессы и психические расстройства. Также ее могут вызвать заболевания с выраженным болевым синдромом и другими неприятными ощущениями (зуд, жар и т. п.). К бессоннице приводит прием некоторых лекарств, также проблемы со сном встречаются у подростков и пожилых людей.

Как показал проведенный китайскими исследователями метаанализ 15 работ, посвященных бессоннице, она значительно повышает риск развития хронических сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов.

Также хронический недостаток сна приводит к окислительному стрессу клеток мозга, что отрицательно сказывается на процессах обучения, кратковременной и долговременной памяти.

Бессонница нарушает процессы образования костной ткани, что особенно опасно для детей и подростков, чей скелет еще не сформировался до конца. Но и взрослым нарушенный остеогенез грозит проблемами со здоровьем, повышая риск переломов и развития остеопороза. Нарушения сильнее выражены у пожилых людей.

Кроме того, нехватка сна влияет на обмен веществ, замедляя его и приводя к набору лишнего веса.

Недавнее исследование специалистов Мичиганского университета показало, что недосып сильно влияет на ориентацию человека в пространстве — невыспавшиеся участники эксперимента в два раза хуже справлялись с заданием совершить серию шагов на месте, не смещаясь с него и не пропуская шаги, чем те, которые спали хорошо, хотя вечером накануне эксперимента обе группы показывали одинаковые результаты. Кроме того, у сонных участников возросло время реакции на внешние стимулы.

Кроме того, даже одна бессонная ночь приводит к росту тревожности. Исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что ночь без сна приводит к значительному снижению активности медиальной префронтальной коры, связанной с процессами запоминания. Зато активировались глубокие эмоциональные центры мозга – миндалина и островковая доля.

Опросники показали схожие результаты — чем хуже было качество сна, тем больше респонденты жаловались на рост тревожности.

Механизм этой связи ученые объясняют так: недостаток сна приводит к снижению активности префронтальной коры, которая отвечает за когнитивный контроль. Особенно снижается контроль над эмоциональными центрами мозга, из-за чего и возникает повышенная тревожность.

Лечение бессонницы зависит от ее причины. Оно может включать лечение основного заболевания, отказ от вызвавших ее препаратов, работу с психотерапевтом, коррекцию циклов сна. Минимизировать риски развития бессонницы позволяет здоровый образ жизни — отказ от курения, от алкоголя, кофеина и других стимуляторов перед сном, умеренные физические нагрузки, сбалансированное питание.

Спать следует ложиться в одно и то же время. Перед сном лучше отказаться от серьезных умственных и физических нагрузок. Спальню лучше проветрить, освещение свести к минимуму (выключить ночники, телевизор). Хотя несоблюдение правил гигиены сна редко является основной причиной бессонницы, оно может усилить расстройства сна, вызванные другими причинами, или повлиять на процесс лечения.