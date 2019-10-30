«Ворвались с автоматами»: маски-шоу в Академии наук

В Москве силовики провели обыски в рабочем кабинете директора Физического института Российской академии наук Николая Колачевского. Об этом ученый рассказал «Газете.Ru». По его словам сотрудники Главного управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД ворвались в его кабинет в помещении ФИАНа на Ленинском проспекте и сообщили,

что он подозревается в пособничестве контрабанде оптических элементов.

«Это были нормальные «маски-шоу», ворвались в бронежилетах, с автоматами, — рассказал Колачевский «Газете.Ru». Директор был заблокирован в кабинете в течение шести часов, после чего Колачевского отвезли на его квартиру, где до вечера продолжался обыск. Ордер на обыск имеет в распоряжении «Газеты.Ru».

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«В настоящее время я с ними в квартире, они открыли все ящики, изучают детские памперсы, ничего не нашли, долго искали оптические элементы, подготовленные к контрабанде», — пояснил ученый.

По словам Колачевского, он не в курсе, о каких оптических элементах идет речь. «Я не то, чтобы контрабандой не занимаюсь, но и пересылкой оптических элементов и их использованием в домашнем хозяйстве», — отметил он.

Как указано в постановлении на обыск, уголовное дело, по которому проходит Колачевский, было возбуждено Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета по части 3 статьи 226.1 – контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники, совершенная в организованной группой.

По данным следствия, 12 декабря 2018 года некие лица из руководства фирмы «Триоптикс» вывезли из России в Германию оборудование , на которое направили таможенную декларацию. При этом к ней якобы было приложено фиктивное заключение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю о невозможности использования этих двух оптических изделий при создании военной техники.

Позднее ФСТЭК это заключение аннулировала , поскольку фирма предоставила для его подготовки «недостоверные сведения».

Со ссылкой на заключение специалиста Красногорского завода имени Зверева, в постановлении указывается, что указанные изделия «представляют собой полностью готовые прецизионные оптические элементы для дальнейшего применения в оптико-электронных приборах и комплексах военного назначения, относятся к продуктам военного назначения, и используются, в том числе в оптико-электронных приборах для пассивного наблюдения воздушных целей , их размеров, траекторий перемещения и скорости передвижения».

Из постановления на обыск следует, что сам директор ФИАНа Колачевский может быть причастен к уголовному делу, поскольку предоставлял указанной фирме «Триоптикс» производственные площади на территории ФИАНа в городе Троицке. В деле также фигурирует еще одна фирма ООО «Альбедо оптикс».

Фирма «Триоптикс» занимает площади на территории так называемого Троицкого технопарка ФИАН. Он был сформирован для «создания эффективных механизмов финансирования инновационных проектов» и является структурным подразделением Института, имеет выраженную инновационную направленность. Тематика работ в Технопарке включает научное приборостроение, оптоэлектронику, лазерную технику, в том числе разработку и создание компонентов и полуфабрикатов для нее, материаловедение и создание новых материалов.

По информации «Газеты.Ru» фирма «Триоптикс» занимается изготовлением оптических покрытий для исследовательских целей. Источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, удивился тому, что фирму заподозрили в продаже приборов двойного назначения. «У нас есть нормы, которые не подпадают под двойное назначение, и мы в эти нормы вписываемся. Ничего, что может иметь двойное назначение, мы не делаем», — рассказал «Газете.Ru» сотрудник, знакомый со спецификой производства компании «Триоптикс».

Сам Колачевский в разговоре с «Газетой.Ru» не смог предположить, о контрабанде каких элементов может идти речь и даже предположил, что истинной причиной обысков могло стать приближение выборов членов Академии наук, на которых он выдвигается на звание академика. «Сейчас (перед выборами) напряженная ситуация и такие обвинения могут быть использованы с совершенно разными целями.

Пока я не обвиняемый. Наверное, иду как свидетель», — добавил Колачевский.

Колачевский работает в ФИАНЕ с 1997 года, директором института выбран в 2015 году. Широкая тематика исследований, охватывающих практически все направления физики, обусловила нынешнюю структуру ФИАН, включающую шесть научных отделений, приравненных в основных направлениях к научно-исследовательским институтам РАН. По словам одного из сотрудников ФИАНа, который видел на проходной автоматчиков, Колачевский пользуется доверием в коллективе. «Молодежь его любит, он активный, многое делает для изменения ситуации, и вполне возможно могут быть недоброжелатели, когда директором привлекаются новые конкурсы и гранты, — рассказал он. – Конечно, сказать, что все довольны и все счастливы, в большом институте нельзя».

Не секрет, что помимо чисто научной тематики в ФИАНе ведутся и закрытые работы. «Нас курируют с двух сторон – и министерство и ФСБ, так как наша организация фактически относится к предприятиям ОПК», — рассказывал ранее «Газете.Ru» Колачевский. На момент написания статьи статус Колачевского уточнить не удалось — он перестал отвечать на звонки. Получить комментарий в МВД также не удалось.