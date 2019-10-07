«Не горный орел»: за что финны благодарны Ленину

Эпохальные для всей России события происходили в начале XX века на территории Великого княжества Финляндского – автономии, отошедшей к империи в 1809 году по итогам войны со Швецией. В 1904 году в столице княжества Гельсингфорсе (ныне Хельсинки) получил смертельное ранение Николай Бобриков – генерал-губернатор Финляндии, которого местные националисты ненавидели из-за проводимой им русификаторской политики. Это громкое политическое убийство запустило череду расправ над сановниками высшего ранга. В начале следующего года бомба Ивана Каляева прервет жизнь московского градоначальника Сергея Александровича. В 1911-м террористы с 11-й попытки убьют премьер-министра Петра Столыпина, в известной степени приблизив период политической нестабильности.

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В 1905 году российское общество напоминало растревоженный улей. Война с японцами завершилась бесславным Портсмутским миром, по условиям которого империя уступила победителям половину Сахалина. В разгаре была подогреваемая военной неудачей революция. Финские социалисты откликнулись на происходящее стихийными выступлениями. В отсутствие Бобрикова некому было обуздать революционный порыв рабочих масс.

Знакомство со Сталиным

В этой наэлектризованной, в чем-то безумной атмосфере в 180 км к северу от Гельсингфорса, в индустриальном Таммерфорсе (современный Тампере) состоялось знакомство Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

close Дмитрий Окунев/«Газета.Ru»

Они уже общались по переписке, а теперь впервые встретились лично – на полях 1-й конференции РСДРП. История сохранила сведения о месте, где, возможно, оказалась предопределена участь России на следующие полвека. Беседа, обыгранная впоследствии в творчестве художников, протекала в одном из залов городского Дома рабочих. Годы спустя Сталин признавался, что был порядком разочарован фигурой большевистского лидера.

«Впервые я встретился с Лениным в декабре 1905 года на конференции большевиков в Таммерфорсе в Финляндии. Я надеялся увидеть горного орла нашей партии, великого человека, великого не только политически, но, если угодно, и физически, ибо Ленин рисовался в моем воображении в виде великана, статного и представительного, — писал его наследник. –

Каково же было мое разочарование, когда я увидел самого обыкновенного человека, ниже среднего роста, ничем, буквально ничем не отличающегося от обыкновенных смертных.

Принято, что «великий человек» обычно должен запаздывать на собрания, с тем, чтобы члены собрания с замиранием сердца ждали его появления, причем перед появлением великого человека члены собрания предупреждают: «Тсс … тише … он идет». Эта обрядность казалась мне не лишней, ибо она импонирует, внушает уважение. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что Ленин явился на собрание раньше делегатов и, забившись где‑то в углу, по‑простецки ведет беседу, самую обыкновенную беседу с самыми обыкновенными делегатами конференции. Не скрою, что это показалось мне тогда некоторым нарушением некоторых необходимых правил».

close Дмитрий Окунев/«Газета.Ru»

С весны 1906 года Ленин обосновался в Финляндии на постоянной основе, поселившись вместе с Надеждой Крупской и ее матерью Елизаветой в Куоккале (сейчас – Репино, часть Санкт-Петербурга). Располагаясь в близости от имперской столицы, революционер совершал отсюда периодические визиты в другие финские города, в том числе в Гельсингфорс, но больше всего любил ездить в Таммерфорс, где имелась значительная аудитория из местных рабочих. В том же зале, где годом ранее Ленин не произвел впечатления на молодого Сталина, он в одной из своих речей пообещал признать независимость Финляндии в случае прихода большевиков к власти. Данное обещание вождь пролетариата сдержит спустя 11 лет.

31 декабря 1917-го Совнарком под его председательством выпустит соответствующий декрет.

Почему Ленина любят потомки финских рабочих

Сегодня в легендарном зале на втором этаже Дома рабочих Тампере базируется музей Ленина – единственный в своем роде за пределами России. А центральную площадь Хельсинки – Сенатскую – по-прежнему украшает памятник императору Александру II, восстановившему финский парламентаризм. Его внук Николай II, который отменил конституцию Великого княжества и чьим наместником был Бобриков, напротив, не популярен. А к Ленину в современной Финляндии отношение двоякое. Часть населения весьма положительно оценивает его роль в истории страны.

close Дмитрий Окунев/«Газета.Ru»

«Пару лет назад, во время празднования 100-летия независимости Финляндии, о Ленине у нас говорили и писали очень много, — поведала корреспонденту «Газеты.Ru» жительница Оулайнена Юули-Мария Мяки. – Некоторые у нас всерьез считают, что финны не смогли создать ему нормальные условия для проживания после изгнания из имперской России – в итоге Ленину пришлось вернуться, что привело к долгой и кровопролитной Гражданской войне, росту влияния коммунизма и сталинскому террору. Поэтому ряд финнов испытывает неудобство по той причине, что другим людям пришлось страдать из-за их независимости.

Впрочем, остальные убеждены, что ради обретения суверенитета поддерживать отношения с Лениным, помогать ему было важно.

Многим моим современникам не нравится утверждение – «Ленин дал Финляндии независимость». Это обесценивает усилия националистов, партизанскую борьбу в период автономии. На мой взгляд, мнение сегодняшних финнов о Ленине напрямую связано с историей их собственных семей. Так, если вашими предками были выходцы из рабочего класса, возможно, даже сражавшиеся в финской Красной гвардии, вы зачастую считаете личность Ленина колоссальной, а его вклад в независимость Финляндии – неоспоримым. Напротив, для потомков представителей высших социальных слоев, наших белых характерно принижать влияние Ленина на развитие нашей страны».

На стене Дома рабочих красуется монумент с надписью на двух языках: «В. И. Ленин выразил в этом здании, на состоявшихся в 1905 и 1906 годах исторических конференциях, свое сочувствие воле нашего народа к независимости». Музей был открыт в канун 22-й годовщины смерти вождя – 20 января 1946 года. В шутку можно сказать, что учреждением музея финны откупились от Советского Союза и не были затянуты в соцлагерь, хотя подобная участь им, безусловно, грозила в не меньшей степени, чем Польше, Болгарии и другим странам. Отношение Сталина к послевоенному устройству Финляндии в определенной степени выглядит деликатным. Эта страна оказалась единственной, которую Красная армия не стала занимать, несмотря на ее сотрудничество с нацистами и участие в блокаде Ленинграда. Музей Ленина должен был символизировать новую веху в отношениях двух стран – эру дружбы и сотрудничества.

close Дмитрий Окунев/«Газета.Ru»

Идея создания экспозиции, посвященной первому председателю Совнаркома, принадлежала министру образования и по совместительству председателю общества «Финляндия — Советский Союз» Йохану Хэло. Инициатива получила одобрение Сталина, который при обсуждении проекта часто вспоминал свое путешествие в Таммерфорс в 1905 году. Финансовая поддержка из Москвы на протяжении десятилетий были крайне незначительной – музей функционировал в основном на деньги местных поклонников ленинских идей и адептов коммунистического движения.

Сравнение с комиком и памятники Ильичу

В разные годы музей посетили партийные руководители Никита Хрущев, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев, а также шеф советской дипломатии Андрей Громыко и первый космонавт Юрий Гагарин,

которого в музее считают самым почетным гостем в истории. В своем современном виде экспозиции посвящены не только Ленину, но и советскому периоду в целом. Особое место занимают экспонаты из серии «Ленин и Финляндия» — например, статуэтка главы РСДРП (б) и его охранника, финского коммуниста Эйно Рахьи, который после неудачного восстания большевиков в Петрограде в июле 1917 года сопровождал своего босса из Разлива в Финляндию и обратно в колыбель революции.

«До распада СССР было много финнов, которые поддерживали идеи Ленина и не хотели верить, что он когда-либо совершал плохие поступки, — а те же методы террора объясняли необходимостью того времени, — продолжает Мяки. — После краха социалистической системы вера в Ленина порядком иссякла. Сегодня Ленина представляют как политического радикала, который не боялся использовать насилие для достижения своих целей. Кстати, у нас был очень популярный комик Пертти «Спеде» Пасанен, очень похожий на Ленина внешне. Он умер в 2001 году, и теперь у нас любят называть статуи Ленина – памятниками Спеде. Я однажды вернулась из Улан-Удэ, показав друзьям фото тамошнего известного монумента. «Неужели и в Бурятии так любят комедии нашего Спеде?» — спросили меня».

Памятники Ленину, которые в последние годы стали яблоками раздора в ряде стран на постсоветском пространстве, в Финляндии можно встретить в Котке и Турку. Оба, правда, были подарены Советским Союзом в 1970-е годы. Осквернять или сносить их, похоже, никто не собирается.

Шведский след

В Швеции отношение к Ленину более ровное – вернее, его нет вообще, пусть и исходили ленинские ноги улицы старого Стокгольма. Если в Финляндии до сих пор дискутируют о Ленине, а по ТВ крутят фильмы о финской Гражданской войне, то у соседей о нем уже не помнят и не знают. Хотя вокзал в приграничной Хапаранде вполне мог стать объектом для привлечения туристов — именно отсюда Ленин в своем «пломбированном» вагоне вместе с другими политэмигрантами въезжал в апреле 1917-го в Россию, в пока еще российскую Финляндию.

«Ранним морозным утром мы высадились в маленьком рыбачьем городке Хапаранда и через несколько минут столпились на крылечке небольшого домика, где за гроши можно было получить чашку черного кофе и бутерброд, — отмечала в своих мемуарах сопровождавшая Ленина большевичка Елена Усиевич. – Но нам было не до еды. Перед нами простирался замерзший еще в это время года залив, а за ним – территория России, город Торнео и развевающийся на здании вокзала красный флаг. Мы молчали от волнения, устремив на него глаза».

Вопреки опасениям Ленина, его вместе с соратниками, кроме Фрица Платтена, спокойно пропустили в Россию: на той стороне большевиков встречала толпа рабочих, солдат и матросов.

«Смотрите, дорвались!» — сказала Крупская, глядя на агитаторов.

Популярность Ленина была настолько высока, что и в Петрограде он избежал ареста. Кто знает, по какому пути пошла бы Россия, прояви большую решительность английские офицеры, командовавшие на финской границе. В ходе обыска они, по свидетельству Михи Цхакая, раздели его и Ленина догола, но не смогли спровоцировать скандал и все же дали зеленый свет на въезд. Так Ильич в очередной раз оказался в любимой Финляндии.