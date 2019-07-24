Измотаны графиком: россияне стали хуже работать

Из-за постоянных переработок россияне стали жить и работать хуже, выяснили специалисты НИУ ВШЭ. Исследование было опубликовано в «Журнале исследований социальной политики».

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За предыдущие десятилетия стандартом занятости стала работа с 9 до 17 часов с понедельника по пятницу. Однако сегодня вне этих рамок трудятся не только сотрудники экстренных служб и транспорта, но и сферы общественного питания, торговли, индустрии развлечений, контакт-центров, а также высококвалифицированные профессионалы и руководители.

Сегодня около 2/3 российских работников регулярно работают вечером, ночью и в выходные дни, выяснили ученые.

Это один из самых высоких показателей среди европейских стран. Занятость в нестандартное время плохо вписывается в сложившиеся ритмы семейной и общественной активности, нарушая привычные схемы социальной включенности, поясняют авторы работы. Они решили выяснить, как это сказывается на качестве жизни работников, в том числе на балансе между работой и другими сторонами жизни.

Ученые проанализировали данные, собранные в рамках пятой волны Европейского социального исследования. В России это международное исследование проводил Институт сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ) в 2011 году. Исходный размер российской выборки составлял 2484 респондента, из них 1335 имели оплачиваемую работу.

Каждый второй сообщил, что работает по вечерам или ночам, по крайней мере, несколько раз в месяц, а каждый четвертый — несколько раз в неделю или ежедневно. Около 60% респондентов работают в выходные как минимум раз в месяц, а около половины — несколько раз в месяц или каждую неделю. Только 41% российских работников совсем не трудятся в вечернее и ночное время, а 23% — в выходные.

Респондентам предлагалось оценить по пятибалльной шкале различные аспекты, характеризующие баланс между работой и жизнью. Как часто человек чувствует себя настолько уставшим, что уже не может получать удовольствие ни от чего другого, чем хотел бы заняться дома? Насколько он удовлетворен соотношением времени, которое тратит на работу, и времени, которое посвящает другим сторонам жизни? Как часто человек чувствует, что из-за работы не может посвятить семье или партнеру столько времени, сколько ему хотелось бы?

Оказалось, что чем чаще человек занят в ночное время, тем труднее ему поддерживать баланс между работой и жизнью. То же самое касалось и занятости в выходные дни.

Пол и наличие детей существенной роли не играли, однако исследователи отмечают, что их влияние было выявлено в других исследованиях.

«Согласно результатам нашего анализа, чтобы почувствовать ухудшение баланса между работой и жизнью, достаточно работать вечером/ночью несколько раз в месяц или же хотя бы один раз в месяц в выходные дни, — пишут исследователи. — При этом, учитывая распространенность дополнительной занятости, есть основания полагать, что масштабы нестандартных режимов работы недооцениваются».

В зарубежной литературе негативное влияние нестандартных трудовых графиков на жизнь работников и их семей рассмотрено достаточно широко. Основных направлений два — медицинское и социологическое.

В медицинском плане таким работникам грозят сбои суточных ритмов организма, нарушение режимов сна и питания, что ведет к депрессивным состояниям и психосоматическим проблемам (головные боли, апатия, раздражительность, усталость, эмоциональное истощение), а также к желудочно-кишечным дисфункциям, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, ухудшению репродуктивного здоровья женщин, повышению риска развития злокачественных опухолей. Хроническая усталость и сонливость, вызванные нарушением нормальных биологических ритмов, также способствуют росту несчастных случаев на рабочем месте, аварий на производстве и ДТП.

Что касается социальных аспектов — нестандартный трудовой график не согласуется с устоявшимися ритмами социальной и семейной жизни.

Человеку, работающему вечерами, ночами или в выходные дни, трудно проводить достаточное время с друзьями, знакомыми и родственниками, активно участвовать в общественных мероприятиях, разделять семейные церемонии и ритуалы, соблюдать важные для поддержания социальных отношений традиции. В результате страдает социальная включенность, нарастает ощущение конфликта между работой и другими сторонами жизни, в семьях между партнерами зреет взаимная неудовлетворенность, падает качество взаимодействия с детьми.

«Результаты многих исследований свидетельствуют, что негативные эффекты нестандартных трудовых графиков проявляются с разной силой в зависимости от гендерных и семейных характеристик. Совмещение нестандартных трудовых графиков и семейных обязанностей труднее дается женщинам, семейным парам с детьми, одиноким родителям, а также семейным парам, где оба члена семьи работают», — отмечают исследователи.

«Нестандартные трудовые графики, способные порождать серьезные социальные проблемы, заслуживают более пристального внимания научного сообщества и органов государственной власти. В частности, требуются дальнейшие исследования, включающие разнообразные индикаторы состояния здоровья, субъективного благополучия и социального самочувствия, применительно к различным категориям российских работников», — заключают авторы работы.