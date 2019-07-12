«Ничего не беспокоит»: как живут без половины мозга

В подмосковную больницу попал пациент с нарушением кровообращения мозга. Когда врачи провели компьютерную томографию, то увидели, что у пациента нет одного полушария. О необычном клиническом случае сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на невролога Федерального центра экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья ФМБЦ им. А.И.Бурназяна Марину Аникину.

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«Мужчина был доставлен в районную клиническую больницу на юге Московской области в связи с транзисторной ишемической атакой, — рассказала Аникина. — Это преходящее нарушение кровообращения головного мозга по ишемическому типу. В отличие от инсульта при ишемической атаке симптомы не сопровождаются развитием инфаркта мозга (необратимого повреждения участка мозга). У пациента наблюдались проблемы с подвижностью руки и ноги.

Когда радиологи сделали ему КТ, то некоторое время пребывали в недоумении — у пенсионера отсутствовала та часть мозга, где произошла та самая ишемическая атака.

Вместо левого полушария на снимке зияла черная «дыра». Неврологи сделали вывод, что функции всего мозга у этого человека всю жизнь выполняло только оставшееся правое полушарие».

close Марина Аникина, Федеральный центр экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Такая особенность не помешала мужчине прожить 60 с лишним лет, получить высшее образование, отслужить в армии и завести семью. До пенсии мужчина работал по специальности на одном из подмосковных заводов. До последнего времени отсутствие полушария никак не сказывалось на его жизни — он рос нормальным ребенком, у него не выявляли проблем ни с двигательным аппаратом, ни со зрением, ни с психикой.

Когда ишемическая атака сошла на нет и функции конечностей восстановились, врачи отпустили мужчину домой. Обследоваться дальше он отказался, сославшись на то, что не хочет даже задумываться о том, что у него нет одного полушария.

«Я прожил нормальную жизнь, меня ничего не беспокоило, и теперь мне не нужна лишняя «слава», — сказал он врачам и то же самое повторил исследователям из Института им. Бурназяна.

«Ученым известны случаи отсутствия определенных частей полушария головного мозга, — пояснила Аникина. — Такие бывают у больных ДЦП: в части случаев интеллект у таких людей сохранен, а вот двигательные функции почти всегда нарушены. Но ДЦП развивается на более поздних сроках развития плода. Мы же столкнулись со случаем, когда нарушение в развитии мозга произошло на самом раннем эмбриональном сроке беременности, возможно, было какое-то кровоизлияние или другие события. Иногда они могут приводить к фатальным последствиям, к примеру, выкидышу, но, как мы видим на примере нашего уникальнейшего случая, могут закончиться и вполне благополучно».

Прожить совершенно нормальную жизнь мужчине удалось благодаря нейропластичности — способности человеческого мозга изменяться под действием опыта, а также восстанавливать утраченные связи после повреждения или в качестве ответа на внешние воздействия. Нейропластичность может проявляться на разных уровнях, от клеточных изменений мозга до крупномасштабных изменений с переназначением ролей в коре головного мозга, как ответная реакция на повреждение конкретных отделов. Однако обычно такие изменения происходят уже после рождения, в сформировавшемся мозге.

«У эмбриона функции мозга еще не распределены в центры, а значит, мозг обладает огромным ресурсом к перераспределению функций, и при неразвитии или повреждении одного полушария второе полностью берет на себя функции обоих, — рассказала Аникина. — Если бы мама нашего уникального инженера готовилась к родам не 60 лет назад, а в наше время, то ей, скорей всего, посоветовали бы искусственно прервать беременность. Перинатальный скрининг, УЗИ сразу показали бы у будущего ребенка нехватку целого полушария, и врачи не стали бы рисковать. Однако в 50-х годах прошлого века еще не существовало таких технологий, и ребенок смог появиться на свет без полушария, вырос, родил здоровых детей».

Чем в более раннем возрасте происходят изменения в мозге, тем выше его вероятность восстановиться без потери функций.

Так, в США врачи удалили шестилетнему мальчику треть правого полушария — там была расположена крупная опухоль, которая вызывала мигрени и судорожные припадки. Также он рисковал потерять зрение и пострадать от задержек в развитии.

Врачи удалили опухоль вместе с прилежащими тканями — затылочной долей мозга, обеспечивающей восприятие зрительной информации, и половиной височной доли, которая участвует в образовании долговременной памяти, обрабатывает визуальную и слуховую информацию, способствует пониманию языка.

Спустя пять лет утраченные функции правого полушария полностью взяло на себя левое. Единственная проблема мальчика — потеря периферического зрения на левом глазу. По закону, ему нельзя будет водить машину, однако в повседневной жизни он компенсирует этот дефект, просто поворачивая голову. Мальчик не показывает никаких отклонений в развитии и прекрасно играет в шахматы.