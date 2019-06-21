Боль и желтуха: назван самый смертельный вид рака

Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.

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Коэффициент летальности при раке печени и внутрипеченочных протоков составил 38,4%. При раке пищевода — 29,9%.

При злокачественных новообразованиях в трахее, бронхах и легких умирали 21,9% больных. Также высокой оказалась смертность при раке глотки — 17,3%.

Самые низкие показатели летальности были зафиксированы при раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%, а также при раке щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%).

В целом по стране показатель смертности от онкологических заболеваний составил 6%.

Всего в 2018 году на диспансерном учете в России состояли 3,7 млн человек с онкологическими заболеваниями.

Ранее также стало известно, что самое высокое значение распространенности злокачественных новообразований (все случаи — и впервые выявленные, и ранее установленные) зафиксировано в Курской области — 3331,1 на 100 тыс. населения.

На втором месте — Республика Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения).

Также высокие показатели распространенности рака зафиксированы в Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.

В целом по стране показатель распространенности злокачественных новообразований в 2018 году составил 2562,1 на 100 тыс. населения.

По данным Минздрава, по России показатель за прошлый год составил 2562,1. В министерстве отметили, что за последние десять лет он увеличился на 40%. Однако в ведомстве связали это не только с ростом заболеваемости, но и с улучшением ситуации с постановкой диагнозов. В Минздраве добавили, что также увеличилась продолжительность жизни больных раком.

Рак поджелудочной железы встречается довольно редко, однако пятилетняя выживаемость с ним не превышает 8-9%.

В структуре онкологических заболеваний населения России, по данным Минздрава, в 2015 году рак поджелудочной железы составил 3,3%. Средний возраст заболевших мужчин – 64,6 года, женщин – 70,3 года. У мужчин рак поджелудочной железы встречается чаще и занимает в структуре общей онкологической заболеваемости девятое место, у женщин – десятое.

Среди распространенных факторов риска — употребление спиртных напитков, курение, обилие жирной и острой пищи, сахарный диабет, цирроз печени, хронический панкреатит, низкая физическая активность. У 10% больных раком поджелудочной железы развитие заболевания связано с наличием известных наследственных синдромов. Наиболее распространенные – синдром Пейтца-Егерса (доброкачественное заболевание, проявляющееся в образовании полипов в тонком и толстом кишечнике), синдром Линча (генетически обусловленное заболевание, при котором наблюдается развитие злокачественных опухолей толстого кишечника) и синдром наследования рака молочной железы и яичников, связанный с мутациями генов BRCA.

На раннем этапе симптомы рака поджелудочной железы схожи с признаками многих других заболеваний. Среди них — запор, слабость, общее недомогание и вздутие живота. Развитие диабета часто маскирует эту болезнь. Иногда у человека подозревают язву желудка или заболевание желчного пузыря. Более определенные симптомы рака поджелудочной железы различают в зависимости от места опухоли в поджелудочной железе.

Главные симптомы рака поджелудочной железы – боль и желтуха.

Их отмечают у 90% больных. Желтуха – это признак поражения поджелудочной железы злокачественной опухолью. Как правило, желтуху сопровождают светлый кал, темная моча, зуд.

Рак поджелудочной железы коварен — зачастую первые симптомы появляются только на поздних стадиях, когда опухоль сдавливает соседние органы, приводит к перекрытию протоков и интоксикации организма продуктами распада опухоли.

Для выявления опухоли используются УЗИ и компьютерная томография. Эти методы позволяют визуализировать не только распространенность первичной опухолевой массы, но и оценить наличие метастазов и сопутствующих патологий. Для уточнения диагноза используется биопсия опухоли.

При лечении рака поджелудочной железы хирургическое вмешательство имеет смысл лишь при отсутствии метастазов. Также используется радиотерапия и химиотерапия.

Прогноз неблагоприятный — даже после операции продолжительность жизни пациентов обычно не превышает двух лет.

Сегодня медицина не позволяет эффективно лечить рак поджелудочной железы на поздних стадиях, поэтому терапия является в основном симптоматической.

Практически всегда рак поджелудочной железы представлен аденокарциномой, однако иногда опухоль образуется из нейроэндокринных (вырабатывающих гормоны) клеток. Такая опухоль поддается лечению намного лучше.