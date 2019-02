Перемыли косточки: как выглядели неандертальцы

На иллюстрациях неандертальцев нередко изображают c прямым позвоночником без изгибов и плохой осанкой. Однако, согласно исследованию специалистов из института эволюционной медицины Цюрихского университета и кафедры антропологии Вашингтонского университета, осанка неандертальцев мало чем отличалась от нашей. Работа была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В 1908 году на территории французской коммуны Ла-Шапель-о-Сен в пещере Буфия-Бонневаль археологи нашли захоронение неандертальца возрастом около 60 тыс. лет. Неандерталец умер в возрасте около 60 лет и к этому времени потерял большую часть зубов и страдал от прогрессирующего артрита. Строение его скелета легло в основу реконструкции образа неандертальца в последующие десятилетия.

Уже с 1950-х годов ученым стало ясно, что изображение неандертальца как сгорбленного пещерного человека не соответствует действительности. Их сходство с современными людьми, как в поведенческом так и в эволюционном плане, год за годом подтверждалось все сильнее. Однако в последнее время маятник качнулся в противоположном направлении.

«Внимание к различиям снова в моде», — говорит специалист по эволюционной медицине Мартин Хойслер.

Так, например, в одной из работ ученым хватило лишь нескольких отдельных позвонков, чтобы заявить, что у неандертальцев не было хорошо развитого S-образного позвоночника.

Однако новый анализ останков из Ла-Шапель-о-Сен показал, что изгибы позвоночника неандертальцев могли почти полностью соответствовать таковым у современного человека.

Исследователи создали компьютерную анатомическую модель скелета и реконструировали угол расположения таза относительно позвоночника, а также сочленения шейных и поясничных позвонков, сделав поправку на возрастные изменения. Оказалось, что изгибы позвоночника неандертальца практически полностью повторяют наши.

Martin Hausler/UZH

В частности, крестец неандертальца располагался так же, как у современных людей и в поясничной области наблюдалась хорошо развитая кривизна. Также исследователи обратили внимание на состояние остистых отростков, костных выступов на позвонках — следы изношенности на них были вызваны искривлением позвоночника. На осанку, подобную человеческой, указали и следы износа тазобедренного сустава.

Искривление позвоночника неандертальца, отмечают ученые, находится в пределах норм для человека с учетом последствий дегенеративных заболеваний.

«В целом, вряд ли есть какие-либо доказательства, указывающие на то, что у неандертальцев была принципиально иная анатомия», — отмечает Хойслер.

По словам исследователей, на схожесть положения позвоночника неандертальцев с человеческим указывают и другие находки. Новые данные лишь дополнительно подтверждают это сходство.

«Это переосмысление останков из Ла-Шапель-о-Сен, связанное с положением и патологиями позвоночника, должно подчеркнуть то, что было ясно еще полвека назад, однако ставилось под сомнение, поскольку отношения между неандертальцами и современными людьми оказались весьма близки, и некоторым это не нравилось, — пишут исследователи. — Несмотря на очевидные морфологические различия, мало что указывает на различия в базовой функциональной анатомии и поведенческих особенностях между ними и их соседями, современными людьми позднего плейстоцена».

Ученые отмечают, что останки неандертальца из Ла-Шапель-о-Сен являются «прямым анатомическим доказательством» того, что положение позвоночника неандертальца и его искривление со временем было очень похоже на изменения, наблюдаемые сегодня у людей. По их мнению, иные интерпретации — лишь попытка найти дополнительные различия между современными людьми и неандертальцами, несмотря на доказательства, говорящие об обратном.

«Поэтому пора перестать пытаться сделать неандертальцев менее человечными и сосредоточиться на изменениях в биологии и поведении человека в позднем плейстоцене», — пишут они.

Как и людям, неандертальцам не была чужда забота о близких — в Иракском Курдистане в 1957 году был найден скелет неандертальца, умершего в возрасте примерно 45 лет при средней продолжительности жизни неандертальцев в 22-23 года. Задолго до смерти у него была ампутирована правая рука выше локтя, а на оставшейся ее части сохранились следы переломов.

Повреждения, вероятно, привели к частичному параличу правой части тела, который вызвал деформацию нижних конечностей. Скорее всего, неандерталец заметно хромал и испытывал боль при каждом шаге. На левой стопе сохранились следы перелома и выраженного артрита суставов, кроме того, он страдал от дистрофии костной ткани.

Также у скелета были обнаружены признаки болезни Форестье, диффузного идиопатического гиперостоза скелета – окостенения связок и сухожилий. Так как заболевание диагностируется преимущественно после 40 лет, его развитие связывают со старением соединительной ткани. Болезнь приводит к скованности движений и локальным болям в области суставов.

Кроме того, когда-то неандерталец получил сильный удар в лицо, повредивший левую глазницу. Ученые полагают, что это могло привести к частичной или полной слепоте. А в 2017 году выяснилось, что неандерталец был еще и глухим.

Крайне маловероятно, что с таким количеством увечий ему удалось бы вести самостоятельную жизнь. По мнению ученых, ему удалось так долго прожить исключительно благодаря заботе соплеменников.