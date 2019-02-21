«Учились через страдания»: почему проигрывала Красная армия

Выдержки из дневников одного из маршалов Победы Родиона Малиновского с анализом причин поражений Красной армии на начальных стадиях Великой Отечественной войны были озвучены на круглом столе памяти легендарного полководца в Общественной палате, сообщает РИА «Новости». Как уточнил изучивший содержание записей историк Александр Ясаков, материалы охватывают период с марта 1941 по февраль 1943 года – то есть, до окончания Сталинградской битвы, которая явилась одним из переломных моментов как ВОВ, так и всей Второй мировой войны.

По словам исследователя, особое внимание в дневниках уделено неспособности части высшего командного состава успешно решать боевые задачи.

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«Речь велась о комсоставе дивизионного, корпусного, армейского и частью фронтового уровня. Как явственно прослеживается в воспоминаниях маршала, подобные явления не были редкостью. По сути, проходили повсеместно», — подчеркнул Ясаков.

Малиновский считал причиной неудач не личные качества своих коллег, а низкий профессиональный уровень комсостава в целом, не исключая и его самого, подчеркнул историк.

«Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба.

Все командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать — через поражения, страдания и кровь получало опыт, необходимый для завоевания.

Иного пути в условиях 41-42 годов у нас просто не было», — писал дважды герой Советского Союза.

Как добавил директор Российского государственного военного архива (РГВА) Владимир Тарасов, в ближайшее время будет опубликован рассекреченный доклад Малиновского, направленный в Москву во время Гражданской войны в Испании.

Дневники маршала были обнаружены в Центральном архиве Министерства обороны – ведомстве, которое он возглавлял в 1957 – 1967 годах. Кстати, Малиновский заступил на министерский пост с должности зама после другого легендарного полководца Великой Отечественной Георгия Жукова, который пал жертвой интриг первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Считалось, что Малиновский – человек из команды Хрущева, однако в 1964 году он принял участие в «заговоре» по смещению лидера партии и государства со всех постов.

Малиновский особенно проявил себя как командующий в заключительной стадии Второй мировой войны, когда основной театр военных действий уже переместился в Европу. Его весьма уважали в титовской Югославии: маршал даже был объявлен народным героем этой страны.

И все же самым значимым достижением в военной карьере Малиновского является участие в разгроме миллионной Квантунской армии:

после освобождения Австрии и Чехословакии он был делегирован на Дальний Восток для руководства Забайкальским фронтом. В этом регионе Малиновский прослужил следующие 11 лет, командуя Забайкальско-Амурским военным округом, а после его расформирования – Дальневосточным военным округом.

Месяц назад впервые был опубликован рассекреченный рапорт Жукова председателю Государственного комитета обороны Иосифу Сталину, в котором маршал сообщал о выполнении приказа по разгрому немцев в Польше, а также делился наблюдениями о состоянии городов освобождаемой страны.

«За 17 дней наступательных боев войсками фронта пройдено до 400 километров. Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, освобождено», — отмечалось, в частности, в документе.

В своем донесении Жуков подчеркивал, что «стремительное продвижение войск воспрепятствовало гитлеровцам разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, не дало им возможности угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие». По его данным, в большинстве польских городов были полностью сохранены промышленные предприятия со всем оборудованием и запасами сырья. Однако столицу постигла иная участь. Варшаву и ее заводы, как с горечью подчеркивал маршал, «фашистские варвары уничтожили».

«С жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом,

— сказано в рапорте. — Спровоцированное лондонским, польским эмигрантским правительством и руководством Армии Крайовой в августе-сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города. Крупнейшие промышленные предприятия стерты с лица земли.

Жилые дома взорваны или сожжены, городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мертв».

3 декабря прошлого года Минобороны обнародовало ко Дню неизвестного солдата рассекреченные архивные документы, рассказывающие о боях под Москвой.

В частности, впервые был представлен журнал боевых действий 354-й стрелковой дивизии из состава 16-ой армии, где отражены события осени и зимы 1941 года. Командовал дивизией полковник Дмитрий Алексеев, военным комиссаром состоял Василий Белобородов.

А в октябре официальный сайт ведомства впервые опубликовал ранее неизвестные сведения о деятельности финансово-экономической службы армии.

Члены экипажей самолетов краснознаменного Балтийского флота (КБФ), участвовавшие в налетах на столицу Германии 8 августа 1941 года, получали по 2 тыс. руб., следует из приказа № 0265 «О поощрении участников бомбардировки Берлина» за подписью наркома обороны СССР Иосифа Сталина. Помимо денежных вознаграждений, 13 августа четырем пилотам, в том числе командиру первой ударной группы, лично руководившему экипажем флагманского самолета полковнику Евгению Преображенскому, присвоили звания героев СССР.