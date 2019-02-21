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«Учились через страдания»: почему проигрывала Красная армия

Найдены дневники маршала Малиновского с описанием причин неудач в ВОВ

Маршал и дважды герой Советского Союза Родион Малиновский считал низкий уровень профессиональной подготовки высшего командного состава Красной армии причиной неудач на ранних этапах Великой Отечественной войны, стало известно из дневников знаменитого военачальника. По его словам, генералы учились воевать прямо во время боевых действий на фронте, получая необходимый опыт «через поражения, страдания и кровь».

Выдержки из дневников одного из маршалов Победы Родиона Малиновского с анализом причин поражений Красной армии на начальных стадиях Великой Отечественной войны были озвучены на круглом столе памяти легендарного полководца в Общественной палате, сообщает РИА «Новости». Как уточнил изучивший содержание записей историк Александр Ясаков, материалы охватывают период с марта 1941 по февраль 1943 года – то есть, до окончания Сталинградской битвы, которая явилась одним из переломных моментов как ВОВ, так и всей Второй мировой войны.

По словам исследователя, особое внимание в дневниках уделено неспособности части высшего командного состава успешно решать боевые задачи.

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«Речь велась о комсоставе дивизионного, корпусного, армейского и частью фронтового уровня. Как явственно прослеживается в воспоминаниях маршала, подобные явления не были редкостью. По сути, проходили повсеместно», — подчеркнул Ясаков.

Малиновский считал причиной неудач не личные качества своих коллег, а низкий профессиональный уровень комсостава в целом, не исключая и его самого, подчеркнул историк.

«Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба.

Все командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать — через поражения, страдания и кровь получало опыт, необходимый для завоевания.

Иного пути в условиях 41-42 годов у нас просто не было», — писал дважды герой Советского Союза.

Как добавил директор Российского государственного военного архива (РГВА) Владимир Тарасов, в ближайшее время будет опубликован рассекреченный доклад Малиновского, направленный в Москву во время Гражданской войны в Испании.

Дневники маршала были обнаружены в Центральном архиве Министерства обороны – ведомстве, которое он возглавлял в 1957 – 1967 годах. Кстати, Малиновский заступил на министерский пост с должности зама после другого легендарного полководца Великой Отечественной Георгия Жукова, который пал жертвой интриг первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Считалось, что Малиновский – человек из команды Хрущева, однако в 1964 году он принял участие в «заговоре» по смещению лидера партии и государства со всех постов.

Малиновский особенно проявил себя как командующий в заключительной стадии Второй мировой войны, когда основной театр военных действий уже переместился в Европу. Его весьма уважали в титовской Югославии: маршал даже был объявлен народным героем этой страны.

И все же самым значимым достижением в военной карьере Малиновского является участие в разгроме миллионной Квантунской армии:

после освобождения Австрии и Чехословакии он был делегирован на Дальний Восток для руководства Забайкальским фронтом. В этом регионе Малиновский прослужил следующие 11 лет, командуя Забайкальско-Амурским военным округом, а после его расформирования – Дальневосточным военным округом.

Месяц назад впервые был опубликован рассекреченный рапорт Жукова председателю Государственного комитета обороны Иосифу Сталину, в котором маршал сообщал о выполнении приказа по разгрому немцев в Польше, а также делился наблюдениями о состоянии городов освобождаемой страны.

«За 17 дней наступательных боев войсками фронта пройдено до 400 километров. Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, освобождено», — отмечалось, в частности, в документе.

В своем донесении Жуков подчеркивал, что «стремительное продвижение войск воспрепятствовало гитлеровцам разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, не дало им возможности угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие». По его данным, в большинстве польских городов были полностью сохранены промышленные предприятия со всем оборудованием и запасами сырья. Однако столицу постигла иная участь. Варшаву и ее заводы, как с горечью подчеркивал маршал, «фашистские варвары уничтожили».

«С жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом,

— сказано в рапорте. — Спровоцированное лондонским, польским эмигрантским правительством и руководством Армии Крайовой в августе-сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города. Крупнейшие промышленные предприятия стерты с лица земли.

Жилые дома взорваны или сожжены, городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мертв».

3 декабря прошлого года Минобороны обнародовало ко Дню неизвестного солдата рассекреченные архивные документы, рассказывающие о боях под Москвой.

В частности, впервые был представлен журнал боевых действий 354-й стрелковой дивизии из состава 16-ой армии, где отражены события осени и зимы 1941 года. Командовал дивизией полковник Дмитрий Алексеев, военным комиссаром состоял Василий Белобородов.

А в октябре официальный сайт ведомства впервые опубликовал ранее неизвестные сведения о деятельности финансово-экономической службы армии.

Члены экипажей самолетов краснознаменного Балтийского флота (КБФ), участвовавшие в налетах на столицу Германии 8 августа 1941 года, получали по 2 тыс. руб., следует из приказа № 0265 «О поощрении участников бомбардировки Берлина» за подписью наркома обороны СССР Иосифа Сталина. Помимо денежных вознаграждений, 13 августа четырем пилотам, в том числе командиру первой ударной группы, лично руководившему экипажем флагманского самолета полковнику Евгению Преображенскому, присвоили звания героев СССР.