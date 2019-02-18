«Оборванцы против батальонов Сталина»: кого героизировали в Испании

Популярная испанская газета ABC опубликовала хвалебную статью о своих соотечественниках, помогавших Адольфу Гитлеру осуществлять блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны. В материале под заголовком «Последняя битва Голубой дивизии: испанские «оборванцы» остановили 38 батальонов Сталина» за авторством Сесара Серверы рассказывается о 4500 испанцев которые, будучи вооружены лишь легкими винтовками, «измученные холодом и одетые в лохмотья с честью противостояли наступлению 45 тыс. красноармейцев и 80 танков в районе Красного бора на войне, не имеющей к ним никакого отношения».

Если верить журналисту, нацисты ругали своих союзников за недисциплинированность, но хвалили за трезвость и отвагу.

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«В ходе военных действий под Волховом, недалеко от Новгорода, Голубая дивизия провела свои наиболее известные операции, — рассказывается в статье. — Когда в начале 1942 года советские войска, перейдя в наступление с целью восстановить пути сообщения между Ленинградом и Москвой, окружили 18-ю дивизию немцев, нацистский пехотный генерал Фридрих-Вильгельм фон Шаппуис послал на выручку роту испанских лыжников.

Тот самый генерал, который еще недавно пренебрежительно отзывался об испанских добровольцах, прибегнул к их помощи, чтобы попытаться спасти своих солдат, попавших в безнадежную ситуацию. Испанские лыжники пересекли замерзшее озеро и ценой своего здоровья при температурах, доходивших до 52 градусов ниже нуля, и практически без запасов продовольствия смогли через одиннадцать дней спасти немногих остававшихся в живых немецких солдат. Двадцати лыжникам понадобилась ампутация ног из-за обморожения».

Тем не менее, Гитлер из своей ставки «Волчье логово» обозвал «бесстрашных и храбрых испанских бойцов, бросивших вызов смерти — бандой оборванцев», сокрушается Сервера.

В следующий раз Голубая дивизия, по словам автора материала, «отличилась» в 1943 году, когда столкнулась с советскими войсками, проводившими операцию «Искра» по снятию блокады Ленинграда. 16 января 550 бойцов подразделения под командованием капитана Мануэля Патиньо Монтеса расположились в лесистом районе к юго-востоку от Рабочего поселка, чтобы остановить здесь контрнаступление Красной армии, организованное по приказу Иосифа Сталина, уточняется в статье.

Далее Сервера ссылается на книгу историка Хавьера Морено Хулиа «Голубая дивизия: испанская кровь в России»:

«Испанские бойцы расположились в форме веера и забаррикадировались стволами деревьев, ветками и снегом.

Под огнем минометов и «Катюш» запомнилось героическое поведение капитана Сальвадора Массипа, который, будучи ранен сначала в бровь, затем в глаз и в ногу, умер с пулеметом в руках, не отступив ни на один сантиметр. Всего же в боях возле поселка погибло около 70% бойцов батальона, что вынудило Эстеван-Инфантеса просить командование перевести испанцев на другой, более безопасный участок фронта. Но эта просьба в течение нескольких недель оставалась невыполненной».

«В Красном Бору, пригороде Ленинграда, 5,9 тыс. легковооруженных испанцев в течение нескольких часов пришлось отражать мощнейший натиск 38 батальонов Красной армии, поддержанных большим количеством артиллерии и танков, — объясняет героизм своих соотечественников репортер ABC. — За несколько часов наступления около тысячи испанцев погибли. Красная армия выпустила в тот день десятки тысяч снарядов, производя примерно по одному выстрелу каждые десять секунд из каждого орудия».

Как известно, испанский диктатор Франсиско Франко принял решение о выводе Голубой дивизии с Восточного фронта и последующем ее расформировании в октябре 1943 года из-за сильного внешнеполитического давления,

которое Сервера в своем тексте обозначает как «изменение позиции Испании во Второй мировой войне».

Голубая дивизия, укомплектованная в основном сторонниками Франко – фалангистами – рассматривалась советским командованием в качестве слабейшего звена немецкого пояса.

В октябре прошлого года археологи Института истории материальной культуры РАН впервые представили находки, найденные при строительстве участков скоростной трассы М-11 и свидетельствующие о жизнедеятельности испанских солдат под Новгородом и Ленинградом. В частности, были обнаружены блиндажи, окопы и линии связи, а также монеты, штык-нож, аптечные пузырьки, винные бутылки испанского производства и фрагменты испанских газет, пережившие десятилетия благодаря консервации глиной.

Добавим, что ровно 500 лет назад, 18 февраля 1519 года, испанские конкистадоры отплыли с Кубы для завоевания Мексики, положив начало уничтожению коренного населения Центральной Америки.