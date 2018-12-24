Новая волна: Индонезию ждет второе цунами

Индонезию может ждать новое цунами, считают эксперты — пока вулкан Анак-Кракатау активен, вероятность еще одной катастрофы довольно высока. Вулкан частично находится под водой, поэтому его извержения приводят к формированию волн.

Реклама

«Вероятность дальнейшего цунами в Зондском проливе будет оставаться высокой, пока вулкан Анак-Кракатау находится в активной фазе, потому что это может спровоцировать новые подводные оползни», — рассказал изданию South China Morning Post Ричард Теув, специалист в области геоморфологии из Портсмутского университета.

Возможность нового извержения подтвердил и пресс-секретарь Индонезийского агентства по устранению последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

«Рекомендации Агентства по метеорологии, климатологии и геофизике гласят, что люди не должны проводить мероприятия на пляже и какое-то время держаться подальше от побережья», - добавил он.

Вулкан был особенно активен с июня 2018 года, отмечает вулканолог Жак-Мари Бардинтцефф из Университета Париж-юг. Это цунами стало уже третьим за последние полгода. Хотя оно было относительно небольшим, из-за того, что жителей о нем не предупредили, пострадали более тысячи человек и около 300 погибли. Волны уничтожили сотни домов, выкорчевали деревья, смели машины.

«Такие волны, несущие обломки, могут быть смертельны для прибрежных жителей, особенно если не было предупреждения о цунами», — подчеркивает Теув.

Океанолог Саймон Боксалл из Саутгемптонского университета отмечает, что свою роль в разрушениях мог сыграть и прилив.

«Волна ударила по некоторым районам в самой высокой его точке, что усугубило ущерб», — говорит он.

Цунами обрушилось на западное побережье Индонезии 22 декабря, в субботу, в 21:27 по местному времени (17:27 мск). Сильнее всего пострадали регионы в районе Зондского пролива между островами Ява и Суматра, в особенности округа Пандегланг (там нашли 33 погибших) и Серанг в провинции Бантен на Яве, и район Южный Лампунг на Суматре. Жители Бандар-Лампунга на этом острове в поисках убежища оккупировали офис местного губернатора. Под удар стихии попали в том числе национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжи.

В индонезийском центре по предотвращению землетрясений и цунами Агентства метеорологии, климата и геофизики заявили, что, на самом деле, волны цунами были не очень большими — всего один метр.

Большое количество погибших и пострадавших, а также поврежденных зданий вызвано тем, что люди стремятся строить отели и жилые дома очень близко к береговой линии, чтобы был вид на Индийский океан.

При этом, по данным очевидцев, жителей не предупредили о приближавшейся волне. Впоследствии власти признали, что система раннего обнаружения цунами полноценно не функционирует в Индонезии уже шесть лет.

При этом в Индонезии находятся 13% вулканов всего мира — 127 действующих вулканов.

Индонезия расположена в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце — области по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. Всего в этой зоне насчитывается 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле.

Вулкан Анак-Кракатау («дитя Кракатау») образовался после того, как в результате мощного извержения в 1883 году разрушился вулкан Кракатау. 29 декабря 1927 года на месте вулкана произошло подводное извержение. Новый вулкан поднялся на 9 метров выше уровня моря через несколько дней.

Со дня своего появления вулкан Анак-Кракатау пережил пять основных извержений.

Анак-Кракатау вырастал в среднем на 13 сантиметров в неделю, начиная с 1950 года. Это соответствует в среднем 6,8 метрам в год. Вулкан по-прежнему активен, небольшие извержения происходят регулярно, начиная с 1994 года. Периоды спокойствия в несколько дней чередуются с почти непрерывными извержениями. Последнее извержение началось в апреле 2008 года и продолжалось до сентября 2009 года. Вулкан извергал горячие газы, камни и лаву.

На сегодня высота вулкана составляет около 813 метров при диаметре около трех-четырех километров. Анак-Кракатау позволяет ученым со всего мира проводить различные исследования, связанные с вулканической активностью.

15 февраля 2014 года вулкан активизировался. Произошло 212 вулканических землетрясений, однако статус вулкана сохраняется на втором (из четырех) уровне тревоги. Зона радиусом в 1,5 км от кратера Анак-Кракатау закрыта для туристов и рыбаков.