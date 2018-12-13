Дыра в «Союзе»: что обнаружили эксперты

Специалисты, которые занимаются расследованием появления отверстия в обшивке космического корабля «Союз МС-09», не обнаружили следов от сверла, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Реклама

Как отмечается, поиск следов сверления осуществлялся по фотографиям микрометеоритной защиты корабля, которые космонавты сделали во время выхода в открытый космос. На снимке, сделанном до ремонта, было видно круглое отверстие с характерными следами. Обнаружение просверленного отверстия стало темой номер один в освещении деятельности «Роскосмоса» до середины октября. СМИ выдвигали различные версии, а сам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин не исключил, что сверлить обшивку могли не на Земле, а в космосе кто-то из членов экипажа.

«Фотографии, сделанные космонавтами, отсмотрены, следов сверления на микрометеоритной защите корабля обнаружить не удалось», — сказал источник.

Подчеркивается, что в госкорпорации «Роскосмос» от комментариев отказались.

В среду российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев при выходе в открытый космос вскрыли микрометеоритную защиту «Союза», взяли пробы с поверхности вокруг отверстия и сделали его фотографии, которые затем отправили на Землю.

В конце августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил дыру в обшивке корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком. Внутренняя комиссия РКК «Энергия» (производителя космического корабля) исключила версию производственного брака.

Расследованием занялась комиссия «Роскосмоса».

Взятые во время выхода в космос 11-12 декабря пробы из «дыры» в «Союзе МС-09», а также с части противометеоритной защиты корабля будут 20 декабря переданы на анализ в лабораторию ФСБ, сообщает ТАСС.

«20 декабря, после возвращения на землю корабля «Союз МС-09», контейнер с полученными вещественными доказательствами будет передан для химического анализа в лабораторию ФСБ», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ракетно-космической отрасли «нет лабораторий с достаточным уровнем компетенций и технического оснащения для проведения таких исследований».

Одна из задач экспертов службы, уточнил источник, «определить во взятых пробах наличие герметика или клея, отличного от того, которым заделали отверстие космонавты 30 августа».

В госкорпорации «Роскосмос» воздержались от комментариев предоставленной источником информации.

Длительная операция по изучению отверстия в корабле «Союз», проведенная российскими космонавтами Олегом Кононенко и Сергеем Прокопьевым, должна, наконец, прояснить ситуацию с происхождением загадочного отверстия внутри корабля, которое привело к утечке воздуха.

За беспрецедентной по сложности и трудоемкости процедуре в открытом космосе в течение почти семи часов следили не только в России, но и в мире.

Эта история началась еще 30 августа, когда в ЦУПе узнали о том, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. В то время на станции находились шесть космонавтов. Скорость утечки не представляла угрозу — давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней, подсчитали эксперты. Вскоре причина утечки была локализована. Изначально сообщалось, что утечка происходила через два отверстия, позднее в тот же день в NASA сообщили об одной дыре — диаметром около двух миллиметров в обшивке российского корабля «Союз МС-09».

Дырка была обнаружена космонавтом Европейского космического агентства Александром Герстом в бытовом отсеке рядом со входным люком. Вскоре после инцидента в интернет попали снимки отверстия, которые космонавты отправили на Землю сразу же после обнаружения.

Созданная «Роскосмосом» комиссия, расследующая появление дыры в обшивке «Союза», исключила производственный брак как причину происшествия. Другими словами, «Роскосмос» исключал появление дыры на этапах сборки «Союза» в РКК «Энергия» в подмосковном Королеве.

Выйдя в космос и вырезав кусок защиты при помощи специальных ножниц, космонавты хотели выяснить, остались ли на внешней стороне отверстия заусенцы, и, главное, — следы клея, которым изначально заклеили дыру. Внешняя часть отверстия была заделана некой черной субстанцией.

«Всю эту черноту сковырнул, теперь более светлая масса, — доложил Олег Кононенко ЦУПу. — Снаружи все сковырнул, остался круг, просто затычка».

Что это за черная масса с бахромой, которую космонавты сравнили с пауком, покажет исследование на Земле, куда собранные образцы «затычки» и прилегающей области будут отправлены с кораблем «Союз-МС-09» уже 20 декабря. Однако обнаружение этой «затычки» указывает, что дыру сделали в процессе сборки корабля на Земле.