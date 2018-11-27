Течет по швам: критические дефекты на «Восточном»

На стартовом столе космодрома «Восточный» выявлены множественные недоделки, требующие дополнительных работ. Это следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.

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Перечень выявленных недочетов содержится в документе под названием «Выполнение работ по разработке технических решений, корректировке рабочей, проектной и сметной документации (не связанных с ошибками проектирования), замене проектного оборудования и материалов по объекту: «Космодром «Восточный». Строительство стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 1С».

В документе приведены случаи использования изоляционных материалов, не предусмотренных проектной документацией – например, на кровле резервуаров для дождевых стоков.

На объектах космодрома выявлены и дефекты, которые отнесены к разряду критических.

«Внутренние и внешние гидроизоляционные шпонки аквастоп-блоков А и Б имеют разрывы. 17 деформационный шов фундаментной плиты блоков А Б на отм. — 16.000 выполнен не по проекту 860/1 С-1-СП2.1 (изм.2). Дефект критический», — говорится про стартовое сооружение ГП-1 (номер объекта по генеральному плану – «Газета.Ru»).

Там же, на стартовом столе обнаружены протечки по рабочим швам бетонирования перекрытия, а на центральном распределительном пункте при армировании плиты выявлено применение ванной сварки вместо муфтового механического соединения.

На этом же объекте выявлены нарушения норм при строительстве. «Бетонирование стены выше отм. +2.100 выполнено через 30 суток (по решению главного инженера проекта перерыв между бетонированием должен быть не более 2 суток)», — говорится в документе. Кроме того, акты освидетельствования ответственных за монтирование конструкций на этом объекте представлены еще до получения результатов испытаний, говорится в документах.

Тендер на выполнение работ размещен на сайте госзакупок 23 ноября, стоимость его составляет 4,9 млн рублей.

Это не первый случай нарушений, допущенных при строительстве космодрома «Восточный». Так, в сентябре стало известно, что недавно построенный стартовый комплекс для ракет «Союз» нуждается в ремонте из-за возникших пустот под башней обслуживания. Подтверждением факта образования пустот стало размещение тендера на проведение ремонтных работ, появившегося пятого сентября на сайте госзакупок от лица ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) — генерального подрядчика по строительству объектов космодрома «Восточный».

В размещенной документации речь шла о «выполнении работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания сооружения 1 Стартового комплекса РН «Союз-2» на космодроме «Восточный». Стоимость работ оценивалась в 4,6 миллиона рублей. В октябре выявленные пустоты под стартовым столом были ликвидированы.

Ранее официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что по нарушениям при строительстве нового российского космодрома Восточный заведено более 140 уголовных дел. По его словам, ущерб оценивается в 10 млрд руб. «С 2014 года по настоящее время было возбуждено свыше 140 уголовных дел.

Сумма ущерба, которая сейчас установлена — 10 миллиардов рублей», — заявил Куренной.

Он уточнил, что прокуратура за последние четыре года нашла свыше 17 тысяч нарушений. Ранее сообщалось, что трое фигурантов дела о растрате при строительстве объектов космодрома «Восточный» получили сроки от 6,5 до 7,5 лет. Также суд вынес приговор четырем фигурантам дела о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный.

25 ноября госкоропрация «Роскосмос» в очередной раз стала объектом критики со стороны Счетной палаты. По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в госкорпорации были выявлены различные нарушения дисциплины, в том числе нерациональные траты. Особое внимание Кудрин обратил на завышение цен, назвав их «космическими». Как подчеркнул чиновник, с «Роскосмосом» имеются «большие проблемы».

«Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами.

Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано»,

— сказал председатель Счетной палаты в эфире телеканала «Россия-1».

В свою очередь, в «Роскосмосе» дали понять, что осведомлены о выступлении Кудрина, однако призвали дождаться публикации отчета о более позднем периоде.

«Данные, приведенные главой Счетной палаты, нам известны, они касаются периода проверки 2017 года. Результаты работы новой администрации «Роскосмоса» за вторую половину 2018 года будут обнародованы в конце текущего года», — сообщили в «Роскосмосе».