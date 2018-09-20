«Напоминает вулкан»: на берег выбросило неведомое существо

17 сентября семья Диксон из Новой Зеландии, прогуливаясь по пляжу Пакири, наткнулась на странное существо. Розовая масса, очертаниями напоминавшая небольшой вулкан, пульсировала на песке. Бледные сегменты заключали в кольцо нутро цвета сырого мяса. Берег вокруг покрывали тела выброшенных волной медуз.

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«Медузы были повсюду, это нас поразило. Затем мы увидели это создание, которое сильно отличалось от них, — рассказала Ева Диксон местному изданию Auckland Now. — Мы долго разглядывали его — его цвет и форма были прекрасны. Мой сын сказал, что оно напоминает ему вулкан».

«Оно выглядело, как оголенные сокращающиеся мышцы», — описал существо Адам Диксон, муж Евы.

Несмотря на необычный вид, создание оказалось просто медузой — волосистой цианеей. Они распространены во всех северных морях Атлантического и Тихого океанов и встречаются в поверхностных слоях воды вблизи берегов. Обычно цианеи не вырастают больше 50—60 см, но способны достигать и двух метров в диаметре. Диаметр купола самой крупной известной медузы составлял 2,3 м, а длина животного — 36,5 м.

Морской биолог Диана Макферсон из Национального института исследований воды и атмосферы в Новой Зеландии отмечает, что волосистые цианеи часто встречаются рядом с островами, но не в это время года.

«Обычно они появляются весной и летом, когда начинает цвести планктон», — поясняет она.

Впрочем, нехватка планктона не проблема для медузы, считает морской биолог Лиза-Энн Гершвин. Обилие длинных щупалец, объединенных в восемь пучков, позволяет ей без труда охотиться на мелких животных и других медуз.

«Каждое ее щупальце способно что-то поймать, — говорит она. — Благодаря такой многозадачности медуза способна найти много еды».

Shelagh Taylor

Волосистых цианей нередко сопровождают мелкие рыбы и креветки, невосприимчивые к токсинам этих медуз. Они кормятся остатками трапезы цианей. Сами же медузы могут стать кормом для более крупных рыб или черепах. Например, активно питаются медузами кожистые черепахи.

Специалисты связывают несвоевременное появление медуз с изменениями климата. Они рекомендуют не притрагиваться к волосистым цианеям. Хотя их опасность в популярной литературе и преувеличена, медуза может весьма болезненно ужалить.

«В их щупальцах содержится токсин, способный причинить вам боль, если вы к ним приблизитесь», — отмечает Макферсон.

Это не первая подобная находка в Новой Зеландии — в октябре 2017 года огромную волосистую цианею вымыло на берег Окленда. Местные жители наткнулись на нее у причала.

«Она такая огромная, мы раньше ничего подобного не видели», — рассказывали очевидцы.

Экологи предупредили, что маленьким детям лучше держаться от медуз подальше — если для взрослых они, в целом, безвредны, то организму ребенка будет сложнее справиться с токсинами.

А в мае 2018 года на Филиппинах на берег города Сан-Антонио волной выбросило похожего на «волосатое морское чудовище» глобстера — биомассу, не напоминающую ни одно известное живое существо.

Шестиметрового дурно пахнущего «монстра», покрытого чем-то, напоминающим волосы, обнаружили местные жители. Его запах оказался необычайно мерзким даже для специалистов, которые приехали взять пробы, чтобы установить видовую принадлежность существа.

Местные жители были уверены: глобстер — это предзнаменование чего-то ужасного, надвигающегося на них. По их мнению, его появление говорило о приближающемся землетрясении.

А на морском дне близ Бали в 2016 году ныряльщик заснял еще одно необычное животное.

Существо имело прозрачную голову, при помощи которой ловило добычу, а также 13 ног, длина его тела достигала 13 см.

Споры о принадлежности животного разгорелись на форуме любителей морских слизней, к которым, скорее всего, принадлежит это создание.

По мнению ряда специалистов, оно может принадлежать к роду melibe viridis, представители которого встречаются в Средиземном море и Красном морях, а также у берегов Мозамбика. Науке известно более 3 тыс. видов морских слизней, которые отличаются по форме и цвету, большая их часть обитает в тропических водах.