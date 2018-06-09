Горыныч и ночница: кто жил в России миллионы лет назад

Во время последних экспедиций российские и американские исследователи из Вятского палеонтологического музея и Музея естественных наук Северной Каролины обнаружили внушительное количество хорошо сохранившихся окаменелостей недалеко от города Котельнич в Кировской области вдоль берега реки Вятка.

Среди находок оказались останки двух ранее неизвестных млекопитающих пермского периода (250-300 млн лет назад) — зубастого грозного хищника размером с волка, который стал самым крупным представителем местной фауны перми, и плотоядное животное поменьше с острыми игольчатыми зубами.

Новые виды исследователи описали в журнале PeerJ.

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Территория близ Котельнича удивительно богата ископаемыми останками животных пермского периода, новые вымершие виды открываются здесь практически ежегодно. Котельническое местонахождение исследуется учеными из США и стран Европы, сотрудники Вятского палеонтологического музея посещают его ежегодно. Единственное аналогичное местонахождение в мире находится на плато Карру в ЮАР, однако сохранность южноафриканских ископаемых намного ниже.

Животные пермского периода существовали задолго до динозавров и включали как саблезубых хищников, так и травоядных и насекомоядных животных. Подобные находки за пределами Южной Африки чрезвычайно важны, так как позволяют понять, как расселялись животные и жили ли они на изолированной территории или по всему миру.

Более крупный хищник получил название Gorynychus masyutinae — в честь фольклорного Змея Горыныча.

«Горыныч» относится к тероцефалам, подотряду терапсид — звероподобных рептилий, возникших на заре пермского периода. Второе животное, Nochnitsa geminidens, — горгонопс, одно из самых примитивных зверообразных. Ночницами, вызывавшими бессонницу злыми духами, согласно славянской мифологии, становились после смерти бездетные ведьмы. Nochnitsa geminidens обладала большими глазницами и, вероятно, вела ночной образ жизни.

Christian Kammerer Отпечаток челюсти Nochnitsa geminidens, найденный в Перми

Новые виды позволяют ученым лучше понять, как происходила реорганизация экосистемы после одного из массовых вымираний животных, имевшего место в середине пермского периода. Хотя наиболее крупным было вымирание конца перми (252 млн лет назад), более раннее и менее масштабное вымирание (260 млн лет назад), очевидно, внесло значительные коррективы в состав фауны.

Так, если в типичных экосистемах конца пермского периода самыми крупными хищниками были горгонопсы, а терацефалы преимущественно были мелкими насекомоядными, то в середине перми, по-видимому, ситуация была обратной.

«Между этими вымираниями роли хищников, которые те играли в своих экосистемах, перевернулись с ног на голову — как если бы медведи уменьшились до размера ласок, а ласки стали большими как медведи,

— поясняет американский ученый Кристиан Каммерер. — Новые виды из России — это первое свидетельство того, что во второй половине перми такие изменения происходили повсеместно, а не только в Южной Африке. Котельнич — одно из самых важных мест для поисков окаменелых останков терапсид. Не только потому, что они удивительно полные и хорошо сохранившиеся, но и потому, что они являются чрезвычайно редким окном в родословную млекопитающих Северного полушария во время перми».

Среди других интересных находок, сделанных на территории России, — останки древнего попугая, обитавшего 16-18 млн лет назад на территории Сибири. Останки были представлены одной-единственной костью, цевкой, однако даже она позволила сделать выводы о птице.

«Косточка очень плохенькая, но мы видим, что это точно был попугай, причем совершенно современный по облику, маленький, размером с волнистого. Пожалуй, пока это все, что мы можем сказать. Нужны еще находки. Жили они там, скорее всего, постоянно — попугаи вообще не склонны к миграциям. На десятки, сотни километров могли откочевывать, но жили в этих местах. Эта находка предполагает, что попугаи проникли в Северную Америку, а значит, существовали гораздо севернее», — рассказал «Газете.Ru» кандидат биологических наук Никита Зеленков из Палеонтологического института РАН.

Также российские палеонтологи принимали участие в исследовании останков предка динозавров Teleocrater rhadinus, жившего в триасовом периоде, наступившем после перми. В ходе работы удалось выяснить, что предки динозавров были ростом до трех метров, имели длинные шею и хвост и ходили на четырех конечностях, похожих на крокодильи. Ранее же предполагалось, что они были миниатюрными созданиями, передвигавшимися на двух ногах.