Не щадя живота своего: животные-самоубийцы

Муравьи

Недавно энтомологи открыли в тропических лесах Борнео новый вид муравьев, которые взрываются, чтобы уничтожить соперника. В боях за территорию муравьи Colobopsis explodens взрываются, забрызгивая противника своими внутренностями и ядовитой слизью.

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Это может убить или, по крайней мере, замедлить врага. Для самого муравья, впрочем, это оказывается смертельным.

Такое поведение ученые объясняют гиперсоциальностью муравьев — ради процветания колонии они способны пожертвовать жизнью.

«Колонию муравьев нельзя рассматривать как человеческую семью — это суперорганизм, где каждый муравей действует как отдельная клетка в теле со своей собственной ролью», — пояснила энтомолог Элис Лачини.

Впрочем, взрываются не все муравьи. Те из них, чьи габариты позволяют заткнуть головой вход в муравейник, выступают в роли пассивных защитников, в то время как более мелкие муравьи-камикадзе атакуют противника. Похожим образом действуют и другие виды муравьев, например, во время половодья защищая муравейник от затопления.

Термиты

Смертники есть и среди термитов Neocapritermes taracua, которые подобным же образом защищают свою колонию от врагов. Так, если рядом с термитником появляются чужаки, старые самки Neocapritermes taracua начинают атаковать их.

R. Hanus/theguardian.com

Сначала в ход идут челюсти, но если враг не отступает, то самки термитов используют секретное оружие. На стыке груди и брюшка у всех самок-рабочих к старости появляются два резервуара с голубоватым веществом — кристаллическим белком. А под ними находятся слюнные железы, которые, когда необходимо, вступают в химическую реакцию с белком. В результате этого термит взрывается и обрызгивает токсичной жидкостью врага, который вскоре погибает.

Мыши

В норме мыши и крысы, учуяв поблизости кошку, спасаются бегством. Однако в некоторых случаях они не только не удирают, но и идут прямо в когтистые лапы хищника. Такое поведение обусловлено токсоплазмозом. Токсоплазма — это паразит, основными хозяевами которого являются представители семейства кошачьих.

theguardian.com

В качестве промежуточных хозяев выступают различные виды теплокровных животных. Мышей и крыс паразит заставляет вести себя так, чтобы кошка могла их съесть — тогда токсоплазма попадет в ее организм.

Токсоплазма может вызывать изменения личности и у людей.

Их она тоже подталкивает к более рискованному поведению, а также замедляет скорость реакции, вызывает невротизм, чувство тревоги и ненадежности. Кроме того, учеными отмечена роль токсоплазмоза в развитии шизофрении и паранойи.

Пчелы

Согласно распространенному мнению, медоносные пчелы погибают, вонзив жало в жертву. На самом деле, это происходит далеко не всегда. Дело в том, что у пчел кончик жала зазубрен наподобие гарпуна.

theguardian.com

Попадая в эластичную кожу млекопитающего, он застревает в ней и попытка улететь стоит пчеле жизни — пытаясь освободиться, она просто вырывает жало вместе с частью внутренних органов. Однако если пчела жалит другое насекомое, она имеет все шансы выжить — их тело покрыто неэластичным хитином, из которого пчела способна извлечь жало без угрозы для жизни.

А для ос нападение на кого-либо и вовсе безопасно — их жало, в отличие от пчелиного, гладкое и не застревает в теле противника.

Гигантский осьминог

Живущие в Тихом океане гигантские осьминоги размножаются лишь раз в жизни. Они откладывают до 400 тыс. яиц, а затем самка полностью посвящает себя заботе о будущем потомстве, переставая даже есть. Она непрерывно ухаживает за яйцами, убирая налипающие на них водоросли. Потомство вылупляется спустя полгода. Новорожденные осьминожки размером не превышают рисовые зерна и очень немногим из них удается выжить. Выжившие же быстро вырастают до размеров взрослой особи (20-40 кг).

theguardian.com

Самка погибает вскоре после появления потомства на свет. Самец тоже не живет долго — после оплодотворения самки он бесцельно плавает в океане, становясь привлекательной добычей для более крупных хищников.

Лемминги

Несмотря на укоренившееся представление о леммингах как о зверьках-самоубийцах, истории об их массовом суициде являются скорее забавной легендой. Еще в XIX веке ученые обратили внимание на резкие колебания в популяции грызунов и предположили, что в отдельные годы, когда численность леммингов очень резко возрастает, зверьки следуют друг за другом или за одним из леммингов — «проводником» к пропасти или берегу воды, где и гибнут.

На самом деле, лемминги не являются стадными, стайными или общественными животными, они перемещаются каждый сам по себе и не следуют за вожаками.

В 2003 году финские ученые опубликовали исследование, в котором установили: численность популяции леммингов регулируется благодаря жесткому контролю со стороны их естественных хищников — горностаев, песцов, снежных сов и чаек.

Что же до склонности леммингов собираться в полчища, то она обусловлена необходимостью миграций при росте популяции. Хотя зверьки двигаются в основном поодиночке, у водоемов образуются массовые скопления и часть грызунов оказывается в воде. Но это не значит, что вся стая поголовно будет топиться и упавшие в воду зверьки утонут. Они неплохо плавают и сумеют выбраться затем на берег, где снова соберутся в стаю и продолжат миграцию.

Почему животные себя убивают?

Сообщения о самоубийствах животных стали появляться еще несколько тысяч лет назад. Так, Аристотель описал жеребца, который бросился в пропасть после того, как совокупился с собственной матерью. Во II веке н. э. греческий ученый Клавдий Элиан посвятил этой теме целую книгу, где описал 21 случай явного суицидального поведения животных, включая дельфина, позволившего поймать себя в сеть, нескольких собак, отказавшихся от еды после смерти своих владельцев, и орла, который «принес себя в жертву на погребальном костре своего хозяина».

Особую популярность истории о животных-самоубийцах приобрели в XIX веке. Так, в 1845 году в еженедельнике Illustrated London News появилась заметка о «здоровой, ухоженной и породистой» черной собаке, которая якобы «бросилась в воду», пытаясь покончить жизнь самоубийством. Когда ее вытащили из воды, она «вновь побежала к реке и снова попыталась утопиться».

Позже журналисты описали еще один примечательный случай — якобы, олень бросился в пропасть, чтобы не стать добычей преследователей. Появлялись и другие подобные истории о разных животных, от уток до кошек. В наши дни можно услышать о собаках, которые отказываются от еды после смерти хозяина или о китах, которые выбрасываются на берег.

Все эти истории роднит одна общая деталь — их авторы зачастую приписывают животным «человеческую» мотивацию, как в случае с оленем, якобы пытавшимся избежать более ужасной гибели.

На самом деле суицидальное поведение животных продиктовано иными причинами. Так, собака после смерти хозяина может отказываться от пищи не из-за того, что желает умереть вслед за хозяином, а потому, что была настолько привязана к своему хозяину, что не может брать еду у другого человека. Киты же могут погибать из-за того, что последовали за больным членом стаи, сбившимся с курса.

«Считать, что животное умерло по своей воле, как умирает человек после смерти супруга, означает просто проецировать на него в романтическом духе человеческий подход», - убежден психиатр итальянского Университета Кальяри Антонио Прети.

У некоторых видов пауков самки становятся кормом для своего потомства. Такое поведение тоже сложно назвать самоубийством — скорее, это способ обеспечить пропитание потомству и увеличить его шансы на выживание.

Однако консенсус относительно способности или неспособности разных видов животных совершать осознанное самоубийство в научной среде присутствует не всегда. Так, например, антрополог Барбара Кинг отмечает, что дельфины способны задерживать дыхание, пока не умрут, так они могут погибнуть при охоте на них или оказавшись в тесноте.

«Дельфины дышат осознанно и они очень умны, так что, возможно, для них самоубийство — вопрос выбора», — считает она.

Такого же мнения придерживается и доктор Дэвид Пена-Гузман из Университета штата Калифорния в Сан-Франциско.

«Существуют свидетельства того, что у животных насыщенная эмоциями жизнь, — отмечает он. — И у них наблюдаются посттравматическое расстройство, депрессия и другие расстройства психики, которые повышают риск самоубийства».