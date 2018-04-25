Гнойники и ампутация: что грозит Бушу-старшему

Бывший президент США Джордж Буш-старший был экстренно госпитализирован из-за заражения крови. Это произошло через день после похорон его жены Барбары, скончавшейся 18 апреля.

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«Он реагирует на лечение и, по-видимому, восстанавливается. Мы будем предоставлять дополнительную информацию по обстоятельствам», — сообщил Джим Макграт, официальный представитель семьи.

Президент США Дональд Трамп пожелал Бушу скорейшего выздоровления.

«Мы все посылаем наши молитвы семье Буша и желаем экс-президенту Джорджу Бушу-старшему скорейшего выздоровления», — сказал он.

Заражение крови, или сепсис, появляется при попадании в кровь и ткани пациента возбудителей инфекции и продуктов их жизнедеятельности. Реакцией на это становится воспалительная реакция во всем организме. Часто сеспис бывает осложнением другого заболевания, воспалительного процесса или операции, а также родов.

Сепсис весьма распространен — ежегодно в мире насчитывается до 18 млн случаев заболевания.

Вызывающие заражение крови бактерии могут притаиться даже в сушилке для рук. Сушилки, установленные в общественных туалетах, используют загрязненный кишечными бактериями воздух, направляя его поток прямо на руки, поясняют специалисты.

Так, оставив чашку Петри с питательной средой в туалете без сушилки, исследователи из США спустя 18 часов обнаружили в ней лишь шесть колоний патогенов. А подержав ее под сушилкой на протяжении 30 секунд, — 254 колонии. Использование сушилок может привести к заражению клостридиями, вызывающими сильную диарею и обезвоживание, и стафилококком, устойчивым к антибиотикам и способным вызвать пневмонию и сепсис.

Могут смертельные бактерии скрываться и на кухне. Кишечная палочка и другие патогены способны вызвать отравление пищей, инфицировать мочеиспускательный тракт, кожу, ткани сердца. Особенно опасны бактерии для людей со слабым иммунитетом.

Сепсис может развиться как за один-два дня, так и за неделю, а то и вовсе оказаться хроническим. Для заболевания характерны повышение или понижение температуры тела, учащение дыхания и сердцебиения. Также могут наблюдаться психозы и галлюцинации, образовываться абсцессы разных тканей.

Основной симптом — присутствие патогенов в крови, моче или спинномозговой жидкости пациента.

Каждый час, проведенный без лечения, увеличивает вероятность смерти пациента примерно на 8%. Несвоевременная диагностика сепсиса зачастую приводит к смерти пациента или тяжелым увечьям. Так, 31-летняя женщина из Великобритании из-за ошибочного диагноза потеряла обе ноги, руку и все пальцы. Заражение крови развилось после выкидыша и последовавшей за ним операции.

Без рук и ног осталась и многодетная мать из США, у которой развилась пневмония, переросшая в заражение крови. Врачи оценивали ее шансы выжить всего в 15%. Болезнь спровоцировал препарат для подавления иммунитета, который женщина принимала по назначению врача.

Британский психиатр остался без обеих ног, шести пальцев и части лица после того, как его оцарапала любимая собака. Почувствовав спустя несколько дней симптомы, напоминающие грипп, он был даже не в силах позвонить на работу. Жизнь мужчине спас его коллега, обеспокоенный его отсутствием — он наведался к нему домой и вызвал медиков. Обнаружив красные пятна на теле пациента — характерный симптом сепсиса — врачи тут же начали лечить его антибиотиками.

Специалисты подтверждают — симптомы сепсиса действительно можно спутать с проявлениями респираторной инфекции.

Поэтому сепсис — одна из наиболее распространенных причин гибели младенцев.

«Ключевая проблема диагностики заключается в том, что сепсис изначально часто выглядит так же, как распространенные респираторные болезни», — отмечает доктор Лурейн Шлапбах из Квинслендского университета в Австралии. По этой причине исследователи ищут новые способы диагностики, которые позволят выявлять сепсис еще в самом начале заболевания.

Так, специалисты из Массачусетской государственной больницы разработали устройство, позволяющее с точностью в 95% диагностировать заражение крови по тому, как перемещаются нейтрофилы — белые кровяные тельца.

Ранее уже было установлено, что при сепсисе наблюдается дисфункция нейтрофилов — они оказываются неспособны уничтожать чужеродные клетки. В новом исследовании ученые установили, что маркером сепсиса может выступать подвижность нейтрофилов.

«Мы обнаружили, что нейтрофилы у пациентов с сепсисом движутся спонтанно, — поясняет ведущий автор исследования Феликс Элиетт. — С помощью разработанного нами устройства мы смогли выявить модели перемещения, характерные для сепсиса».

Еще один новый способ диагностики — разработанные российскими учеными из НИТУ МИСиС тест-полоски, способные за считанные секунды выявить не только сепсис, но и инфаркт, вирусные и бактериальные инфекции. Тест основан на принципах иммунохроматографического анализа — метода, подразумевающего реакцию между антителами в биологическом материале и антигенами на тест-полоске или в тест-кассете.

«Мы улучшили технологию, которая используется для быстрого тестирования. Теперь можно не только идентифицировать присутствие определенных веществ в организме, но и оценить их количество. Чтобы получить количественный результат, необходимо нанести несколько капель биоматериала на тест-полоску и подсчитать количество проявившихся линий», — объясняет главный разработчик метода Александр Осипов.

При лечении сепсиса применяется как антибиотикотерапия, направленная на уничтожение патогена, так и повышение сопротивляемости организма — переливания крови, усиленное питание, ввдение витаминов, противовоспалительные препараты. Омертвевшие ткани удаляются.

При отсутствии лечения развивается септический шок.

Для него характерно нарушение циркуляции крови, что нарушает доставку кислорода и других веществ к тканям. Это приводит к системному поражению всех органов.

До 70% пациентов с септическим шоком погибают. Среди пациентов с тяжелым сепсисом умирают 20-35%, в среднем же, при своевременной диагностике и лечении, смертность при сепсисе составляет 15-40%.