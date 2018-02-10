Слушайтесь маму: у непосед в руках вырастают улитки

В одну из больниц Лос-Анджелеса обратилась семья с жалобами на отек локтя у 11-летнего сына. Внешне припухлость напоминала абсцесс. Отек и покраснение кожи появились неделю назад, но, по словам мальчика, нарыв не болел и не чесался, хотя эти признаки характерны для абсцесса.

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После осмотра врачи решили дренировать абсцесс, чтобы избавиться от гноя. Но гноя в нем оказалось совсем немного — основное пространство занимало то, что врачи описали как «маленькое, окрашенное в темный цвет инородное тело».

«Инородное тело» при ближайшем рассмотрении оказалось улиткой диаметром 4 мм.

Вероятно, это была литторина, брюхоногий моллюск, вырастающий до 25 мм в диаметре. Необычный медицинский случай врачи описали в журнале BMJ Case Reports.

Мальчик рассказал, что поскользнулся на камнях в одном из приливных водоемов на побережье океана, примерно в 11 км от города Лонг-Бич, у порта Сан-Педро. Упав, он ударился локтем и содрал кожу. Родители обработали ссадину, но спустя какое-то время кожа в этой области покраснела и опухла. По всей видимости, в ссадину на локте попало яйцо моллюска. Оно успешно развилось и из него вылупился маленький моллюск. Весь этот процесс способствовал появлению нарыва.

Врачи прописали мальчику антибиотики. Спустя неделю он был уже здоров.

Как объясняют авторы работы, моллюску удалось выжить в не самой подходящей среде благодаря способности сохранять влагу внутри себя.

«Это невероятно редкий случай. Удивительно, что моллюску удалось выжить под кожей,

— отмечают врачи. — Хотя инородные тела способны в некоторых случаях вызывать абсцессы, они, конечно же, не основная их причина — абсцессы обычно образуются из-за локализованного инфицирования кожи».

Абсцесс зачастую вызван бактериями, живущими на поверхности кожи каждого человека и в норме безобидными. Но любое повреждение кожи — это открытые ворота для инфекции и паразитов.

Врачи разрешили мальчику, заметно взволнованному таким происшествием, оставить моллюска себе — похвастаться перед друзьями. Но тот, к сожалению, умер днем позже.

«Проведя обширный анализ литературы в основных медицинских и научных базах данных, мы не обнаружили никакой информации о моллюсках, живших на протяжении какого-то времени внутри бактериального абсцесса», — отмечают авторы работы.

Однако в прессу попал как минимум один подобный случай. В 2013 году четырехлетний Пол Франклин из Калифорнии упал на пляже, разбив колено. Ссадина была небольшой и, обработав ее и наложив повязку, семья Пола о ней забыла. Однако спустя несколько недель мальчика стала беспокоить боль, колено воспалилось и распухло.

Когда семья обратилась к врачу, тот предположил, что причиной может быть стафилококковая инфекция, и выписал антибиотики. Они помогли, но под кожей стал заметен растущий черный бугорок.

Решив взять лечение сына в свои руки, мать мальчика надавила на бугорок с двух сторон и он незамедлительно выскользнул наружу.

«Это выглядело как камушек, — рассказывала она потом журналистам. — Я положила его на бумажное полотенце и подумала — он выглядит странно, закручен по спирали. И тут я поняла, что это моллюск».

Родители поняли, что, очевидно, яйцо моллюска попало под кожу, когда Пол разбил колено на пляже. Этому ракообразному повезло больше --

Пол назвал его в честь улитки Турбо из одноименного мультфильма и поселил дома в небольшом аквариуме.

Сам же случай в медицинскую литературу действительно не попал.

Более частые «гости» в человеческом организме — паразитические черви. В 2017 году в Португалии врачи извлекли из желудочно-кишечного тракта мужчины целую пригоршню личинок червей-паразитов, которыми тот заразился в японском ресторане. Он посетил ресторан неделю назад и теперь страдал от чудовищных болей. Эндоскопия выявила огромное количество личинок, копошившихся в его пищевом тракте. После того как врачи очистили организм пациента от паразитов, симптомы довольно быстро прошли.

Нередки бывают и инородные тела, которые могут не беспокоить пациента годами.

Так, недавно хирурги успешно прооперировали женщину, которая прожила 10 лет с куском проволочной дуги от брекетов, застрявшим в кишечнике.

Она обратилась к врачам с жалобами на боль в животе. Обследование не выявило никаких патологий, и лишь компьютерная томография позволила обнаружить шестисантиметровый фрагмент проволоки, застрявший в кишечнике. Он вызвал заворот кишок, который и причинял боли. По словам пациентки, в юности она носила брекеты, но сняла их еще 10 лет назад и не помнит, чтобы она проглатывала или теряла такой большой кусок проволоки.

А еще один необычный пациент прожил 40 лет с пластиковым конусом из набора конструктора в легких.

В 47 лет он обратился к врачу с жалобами на плохое самочувствие в течение года и желтую мокроту. На рентгеновских снимках специалисты обнаружили, как они решили, раковую опухоль — мужчина курил на протяжении 30 лет, так что такой диагноз был вполне вероятен. Однако более тщательное обследование показало, что это пластиковый конус из набора детского конструктора, который попал в дыхательные пути около 40 лет назад. Мужчина подтвердил, что в детстве часто играл с конструктором и даже проглатывал детали. Набор, деталь из которого оказалась в легких, он получил на седьмой день рождения.