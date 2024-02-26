«Они готовы за сотни километров ездить»

В России пик моды на любительский спорт и физкультуру. Московский марафон 2023 года стал рекордным по числу участников за всю историю. Бум переживают любительский хоккей, баскетбол и другие виды спорта, в том числе совершенно новые. При этом еще каких-то 20 лет назад на футбольных стадионах торговали джинсами, дворовые коробки пустовали, а подвальные качалки были оккупированы братками. «Газета.Ru» – о том, как массовый спорт в России умер и воскрес.

Люберцы. Столица подвального бодибилдинга. К началу 90-х почти под каждым жилым домом здесь была оборудована качалка.

Валерий Важев до сих пор помнит как 14-летним подростком подошел к двери в подвал — порталу во взрослый мужской мир со своими законами и порядками. Набравшись смелости, он шагнул вперед.

«Здравствуйте! А можно я тут с вами позанимаюсь?» — неуверенно спросил мальчик. Валеру узнали, он жил по-соседству, потому, видимо и пустили.

Тренера в качалке не было. Большинство люберов качали только «верх». «Тогда мало кто приседал. Те, кто тренировался в подвалах, в основном качали торс. Люберецкая фигура — это «верхушка», — вспоминает Важев.

Затем он перешел из маленького подвала в легендарный «Титан Любер», где занимались и представители преступных группировок. В «Титан» Валерия влекло не желание стать «братком», а выросшие веса, с которыми он работал. Нужно, чтобы на подстраховке были люди, тягающие столько же или больше.

Там Важев многому научился у Алексея Киреева, знаменитого российского бодибилдера и люберецкого авторитета по прозвищу «доктор Любер». Киреев не стесняется своего богатого тюремного прошлого. Сейчас он вице-президент Федерации бодибилдинга NBC, продолжает качаться и помогает молодежи, а сам Валерий Важев — тренер в «Титане».

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«Как мы раньше тренировались? Были плакаты, на которых видно начало упражнения и конец упражнения. Как именно его выполнять? Неизвестно. А иногда было нарисовано только начало, к примеру жим с груди, — вспоминает Валерий и кивает на повязку на локте, которую носит много лет. — Из-за этого-то и получались травмы».

В «Титане» на стене висит фотография фактурных спортсменов, снятая в 2002 году. Глядя на нее, Важев говорит, что с тех пор что-то изменилось в суровом люберецком воздухе.

«Людей с большими объемами в подвальных залах стало меньше. Мы все куда-то рассосались», — отмечает он.

В нулевых наступила эпоха увлечения фитнесом, россияне начали больше следить за здоровьем. Многие качки с криминальными наклонностями к тому времени или погибли, или сидели в тюрьме, или старались встроиться в новую реальность.

Важев мечтает создать на базе «Титана» музей. Экспонатами будут старинные плакаты на стенах и тренажеры, созданные в кооперативе Сергея Зайцева — чемпиона СССР по силовому троеборью и культуризму, грозного лидера Люберецкой ОПГ, убитого в декабре 1993 года.

«Одна из главных наших задач — возрождение массового спорта»

В 1990-е, пока атлеты-любители ютились по подвалам, на спортивных объектах, в том числе в «Лужниках», разместились стихийные рынки. На территории главного в стране физкультурного вуза — нынешнего Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» — бурлил Черкизовский рынок, или просто «Черкизон».



О строительстве новых спорткомплексов речи не шло.

«Это сейчас ведется планомерная работа по строительству как дворовых коробок, так и специализированных арен. Тогда весь любительский хоккей был на улице, во дворе», — вспоминает Алексей Касатонов, двукратный олимпийский чемпион, генеральный директор «Ночной хоккейной лиги».

Спорт перестал быть модным, понятие ЗОЖ ушло из обихода. Все это привело к эпидемии алкоголизма — потребление спиртного выросло вдвое. Как шутил в те годы премьер Виктор Черномырдин: «Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку».

Больше половины всех смертей трудоспособного населения были связаны с пьянством. Отравления, несчастные случаи, цирроз, злокачественные опухоли и другие сопутствующие алкоголю заболевания выкосили 3 миллиона жизней с 1990 по 2001 год, подсчитал журнал Lancet. Ситуация требовала вмешательства государства.

Попытки привить россиянам любовь к спорту начали предпринимать в конце 90-х. В 1999 году Госдума обязала Госкомспорт (будущий Минспорт) пропагандировать массовую физкультуру, спорт и здоровый образ жизни.

В 2002 году президент Владимир Путин создал Совет по физической культуре и спорту.

«Абсолютно убежден, что одна из главных наших задач и в масштабах государства, и в ходе работы Совета — это возрождение массового спорта, массовой физической культуры. Думаю, что это задача номер один». Владимир Путин, 15 декабря 2002 года.

Путин тогда признал, что детский и юношеский спорт вытесняют со дворов, а доступной инфраструктуры для желающих заниматься физкультурой взрослых в России нет.

По словам президента, развивалась только фитнес-индустрия — но деньги на абонемент были не у всех.

Чтобы изменить ситуацию, требовались капитальные вложения. Путин поручил удвоить расходы на физкультуру и спорт уже с 2003 года и помочь предпринимателям, работающим в этой сфере.

Бизнес отреагировал на эти сигналы созданием более доступных фитнес-центров. Рынок в период 2004—2008 годов рос не менее чем на 20% ежегодно.

Опытный фитнес-тренер, кандидат в мастера спорта по силовому троеборью и бегун-любитель Владимир Волков из Москвы — представитель того самого поколения, перешедшего из качалок в фитнес-центры. В 90-е он был подростком.

«Тогда само понятие «спорт для здоровья» жило на уровне утренней зарядки, которую транслировали по радио. Всерьез это уже никто не воспринимал, особенно молодежь. Качалки в подвалах, пустыри, уличные драки — такой была атмосфера нашей ранней юности. Спортплощадок и тренирующихся на них людей было мало, бегунов тоже». Владимир Волков, тренер, Москва

Россияне были уверены, что в качалках поддержанием своей физической формы занимаются исключительно братки, рассказывает тренер.

«В нулевые, когда я стал тренером, заниматься пришли люди, желающие укрепить здоровье, похудеть к летнему сезону. Это была новая аудитория с новыми запросами», — вспоминает он.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ 2008 года, каждый второй россиянин (51%) занимался спортом дома, совершенствовали свою физическую форму в фитнес-клубах только 10%. Поэтому когда к середине 2000-х власти взялись за строительство уличных спортплощадок и обустройство мест для пробежек, они практически сразу заполнились людьми.

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По данным Минспорта, только в Москве число уличных спортплощадок с 2005 по 2021 год увеличилось почти в четыре раза: с 4 тысяч до 15,5 тысячи. За тот же период в стране более чем вдвое выросло количество плавательных бассейнов: с 3 тысяч до 6,5 тысячи.

Затем государство навело порядок в работе спортивных сооружений, чтобы те использовались по назначению. Символичным стало закрытие «Черкизона» летом 2009 года.

Но несмотря на все старания, в сфере массового спорта в нулевые годы неизбежно и болезненно проявилось отсутствие вложений со стороны государства в 1990-е. А меры, которые были приняты в 2000-е, дали плоды уже в 2010-е.

Например, нехватка катков привела к появлению теперь уже знаменитой «Ночной хоккейной лиги» . Взрослым хоккеистам-любителям не хватало льда, им приходилось играть по ночам, а днем уступать место детским секциям и клубам. Отсюда и название.

Инициатором создания «Ночной хоккейной лиги» в декабре 2011 года стал Владимир Путин, который сам увлекся этим видом спорта и сдружился со звездами легендарной советской «Красной машины».

«Именно он дал поручение разработать проект турнира, который позволил бы всем любителям после долгого рабочего дня соревноваться в равных условиях, и не просто так, а за главный приз — грант в 100 миллионов рублей на строительство ледовой арены в своем регионе», — рассказывает глава лиги Алексей Касатонов.

Соорганизатором турнира выступило Министерство спорта, оно выделяет средства на грант.

«Каждый год мы стараемся увеличивать количество площадок, ведь льда все равно мало и не всегда хватает, — объясняет гендиректор НХЛ. — Но команды не унывают: они готовы и по две сотни километров в одну сторону ездить для того, чтобы играть в хоккей. Есть и такие случаи. Их это не останавливает, они живут нашей игрой».

«Когда прозвучал старт, я подумал: «Была не была — поехали»

Если в первом десятилетии 21 века ключевую роль в возрождении массового физкультурного движения в России сыграл фитнес, то во втором — бег.

Революция случилась в 2013 году — в Московском марафоне приняли участие 2500 человек. Спустя два года дистанцию прошли уже 5500.

Стремительный рост массового бегового движения продолжается до сих пор. В 2023 году на Московском марафоне 42,2 километра успешно преодолел уже 12401 человек, что побило рекорд советских времен.

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«Марафонцы — это ядро всего бегового движения в стране и пример для подражания. Клиенты среднего возраста, которые обращаются ко мне как к тренеру, чаще всего объявляют конечной целью своих занятий «пробежать марафон», — говорит тренер Владимир Волков, который в 2010-е годы влился в число марафонцев и ультрамарафонцев.



Вслед за взрослыми на спортплощадки и беговые дорожки вышли дети. По данным Минспорта России, с 2010 по 2022 год удвоилась численность россиян в возрасте 3-15 лет, занимающихся физкультурой и спортом: с 10,58 до 20,7 миллиона человек.

Беговая культура положила начало возрождению триатлона.

Белгородец Артем Швагров начал заниматься легкой атлетикой в школе в 1989 году. Бегал длинные дистанции. Но при распаде СССР развалилась спортивная школа, куда он ходил, атлетику пришлось забросить.

Снова бегать Швагров начал через 20 с лишним лет, когда у него диагностировали гепатит С: «Меня диагноз немножко пошатнул, и я понял, что мне нужно что-то менять в жизни, собираться с силами, худеть».

Друзья позвали Швагрова на соревнования по триатлону. Это комбинированный вид спорта, он состоит из плавания, бега и велогонки. Между этапами почти нет перерыва, пройти дистанцию может только подготовленный человек. Свой первый триатлон Швагров запомнил навсегда.

«Я умел хорошо бегать, более-менее крутить велосипед, но с плаванием была полнейшая беда. Я боялся больше всего, что не проплыву 500 метров за 20 минут. Когда прозвучал старт, я подумал: «Была не была — поехали». И в омут с головой. На велосипеде были немножко страдания, потому что я раньше просто катался, а тут уже приходилось работать, тянуть педали. А когда перешел на бег — мою любимую среду, я бежал, улыбаясь, понимал, что уже могу считаться триатлетом». Артем Швагров, триатлет из Белгорода

В триатлоне запрещено слушать музыку в наушниках из соображений безопасности. Спортсмены остаются один на один со своими мыслями на несколько часов.

«Я как бы медитирую в этот момент, концентрируюсь на каких-то трех вещах: допустим, пульс, дыхание, каденс, если велосипед. Или пульс, дыхание, темп в беге. И когда ты эти три составляющие объединяешь в единое целое, ты погружаешься. Часто думаю о семье, о детях, о каких-то планах, стратегии жизни, о новых видах бизнеса, о каких-то умозаключениях, философствую. Есть моменты, когда я просто работаю и концентрируюсь на силе воли, потому что тяжело, просто реально терплю и себе говорю, что все получится, что я молодец», — признается Швагров.

Спортсмены-любители готовы участвовать в соревнованиях за сотни километров от дома, осваивая новые виды спорта.

Так, москвичка Светлана Морозова в мае 2022 года впервые пробежала пятикилометровую дистанцию на Московском полумарафоне. А уже летом следующего года поучаствовала со своим супругом в нескольких выездных трейлраннинговых стартах. В том числе в заполярной Териберке.

«Бежала 10 километров по камням под дождиком. Было ветрено, прохладно, но чрезвычайно живописно. Трейлраннинг — это отличный повод для путешествия, способ попасть туда, куда иначе не доберешься», — рассказывает девушка.

Трейлраннинг (бег по неподготовленным природным маршрутам) — новый вид спорта, возникший менее десяти лет назад. Он быстро набирает обороты и практически на сто процентов представлен любителями.

100-километровую дистанцию на главном трейловом старте России Golden Ring Ultra Trail в 2016 году одолел 131 человек, в 2023-м — уже 525.

Для людей, которые выбирают такое испытание, уличная спортивная инфраструктура критически важна. Бегут они по бездорожью, но живут и тренируются в городе.

«У нас есть хорошие дорожки недалеко от дома, вокруг Борисовских прудов. Там удобно бегать круглый год и днем, и ночью. Всюду площадки с тренажерами, — говорит Светлана. — А если наскучит, можно поехать в любой другой парк: они все уже стали благоустроенные и удобные для спортсменов».

«Дети смотрят на отцов и тоже становятся на коньки»

В игровых видах спорта начали формироваться любительские турниры — именно на базе новой спортивной инфраструктуры. Они заметны на международном уровне и регулярно бьют рекорды по числу участников.

Например, Межрегиональная любительская баскетбольная лига (МЛБЛ) — крупнейший любительский баскетбольный турнир в Европе. В нем участвуют более 2000 команд и 45 000 игроков в более чем 130 городах, рассказывает руководитель лиги Антон Зимин:

«Наши команды занимают практически все объекты, которые доступны для аренды и тренировок, — их не хватает».

По его словам, Российская федерация баскетбола создала целую сеть площадок топового уровня.

close 100% Алексей Дружинин/РИА Новости/«Газета.Ru»

Число участников «Ночной хоккейной лиги» (НХЛ) также растет из года в год. «В сезоне-2022 побили очередной рекорд: 81 регион, более 23000 игроков и 1200 команд. Это очень внушительные данные для командных видов спорта», — говорит глава лиги Алексей Касатонов.

До 2021 года в Лиге было 3 дивизиона: «Любитель 40+» для игроков старше 40 лет, «Лига Надежды» и «Лига Мечты» для игроков старше 18 лет. Затем открылся еще один дивизион для игроков старше 50 лет («Любитель 50+»).

«За 12 лет благодаря НХЛ в стране появилось 6 новых ледовых арен, еще 3 арены находятся на стадии строительства или проектирования. Конечно, речь не идет о многотысячных дворцах, но это те самые спортивные комплексы, которые востребованы для занятий спортом в целом и хоккеем в частности. Там тренируются и играют команды «Ночной лиги». На игры приходят семьями, родные болеют за своих близких, дети смотрят на отцов и тоже становятся на коньки». Алексей Касатонов, глава «Ночной хоккейной лиги»

На базе таких арен открываются детские хоккейные школы, школы фигурного катания, гимнастические залы. Любители хоккея стараются развивать и поддерживать этот вид спорта в тех регионах, где его прежде не было, к примеру на Северном Кавказе.

Опыт «Ночной Лиги» используется в других видах спорта. В 2017 году по инициативе министра иностранных дел Сергея Лаврова была создана «Народная Футбольная Лига». Как отмечает Касатонов, у хоккейной и футбольной лиг похожая структура, «можно сказать, мы идем параллельными путями».

«Похожий подход сделали в Ассоциации студенческого баскетбола. У студентов своя специфика. Хотя у них довольно широкая география присутствия, но по масштабу и уровню вовлеченности населения, конечно, «Ночная лига» является уникальным проектом», – считает он.

Совместная работа бизнеса, государства и энтузиастов проявляется и в других успешных любительских спортивных проектах. Двадцать лет назад такого не было.

«Люди не верят, что бесплатная история может быть такой красивой»

Чтобы повысить привлекательность массового спорта для россиян, в 2014 году был возрожден комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), существовавший в СССР с 1931 по 1991 год. Поначалу идея была воспринята обществом неоднозначно из-за опасений, что это будет пустой формальностью.

На практике сейчас нормативы ГТО для спортсменов-любителей — аналог официальных спортивных разрядов.

Так, большинство марафонцев тренируются не ради победы, а из-за желания просто преодолеть дистанцию. Недавно появился еще один ориентир — время. Согласно исследованию RunRepeat 2019 года, в среднем спортсмен-любитель пробегает марафон за 4 часа 32 минуты. Многим важно этот показатель перебить.

Аналогичную метрику, но сразу для множества упражнений, предлагает комплекс ГТО.

«Итак, вы точно понимаете, что вы выносливы, потому что бегаете марафоны, но как оценить ловкость, скорость, гибкость, силу? Как понять, молодец ты или нет, что подтягиваешься 10 раз в своем возрасте?» — приводит пример Алексей Сорокин, руководитель управления методического сопровождения реализации комплекса ГТО АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Нормативы не берутся с потолка, объективность подтверждается большой выборкой тестируемых, которая растет из года в год.

«Это отчасти можно сравнить с медицинским сетапом, когда врачи тестируют слух и зрение — в норме ли они у человека», — объясняет Сорокин.

С момента возрождения физкультурно-спортивного комплекса более 12,8 млн человек приступили к выполнению нормативов ГТО. На сегодня более 3,2 млн получили золотые знаки отличия и свыше 5 млн — серебряные и бронзовые знаки.

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В декабре 2022 года в «Лужниках» открылся головной Центр тестирования — там любой гражданин может выполнить нормативы ГТО. Он работает не только как пример для 2663 других центров по всей России, но и как место, куда в любой день можно прийти, получить консультацию и пройти тестирование. Главное, не забыть заранее зарегистрироваться на сайте.

«Попадая в наш павильон, люди сразу видят сочетание дорогих материалов: профессионального спортивного покрытия и так далее. И здесь, как говорит наш администратор, главное — успеть сказать: «Это бесплатно. Проходите», — пока человек не вышел. Люди не верят, что бесплатная история может быть такой красивой». Алексей Сорокин, руководитель управления оператора ГТО

Нормативы нужно выполнить в отчетный период — в течение года, но необязательно в одном и том же месте.

По словам Сорокина, около 90 процентов всех значкистов — это ребята в возрасте от 6 до 20 лет. Дети сдают нормативы не только потому, что это дает им дополнительные баллы при поступлении в вуз. Спортивные знаки отличия похожи на «ачивки» в онлайн-играх.

ГТО с его отжиманиями, подтягиваниями, прыжками и другими понятными упражнениями стало локомотивом федерального проекта «Спорт — норма жизни», стартовавшего 1 января 2019 года.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что физкультура и спорт — это не какая-то «развлекушка». Это чрезвычайно важное государственное дело, способствующее решению демографических задач», — говорил о нем Владимир Путин.

Суть проекта в том, чтобы приобщить россиян к физкультуре, и комплекс ГТО выполняет роль теста на систематичность. Если на «Лыжню России» или «Кросс нации» можно выйти раз в несколько лет, а затем долгое время не тренироваться, то на знак отличия «с дивана» выполнить не получится.

Требования меняются раз в четыре года исходя из анализа физической подготовленности россиян.

«Как раз в апреле 2023-го внесли поправки в нормы ГТО. Во-первых, было 11 возрастных ступеней, стало 18. Во-вторых, нормативы на «серебро» и «золото» немного подняли, а «бронзу», наоборот, опустили», — объясняет Алексей Сорокин.

Тем самым был сделан «легкий вход», дающий людям возможность примерить первый из трех знаков отличия. Чтобы подняться на следующие «уровни», надо постараться.

«Понемногу меняя нормативы, мы будем потихоньку подтягивать россиян, чтобы уровень их физической подготовленности рос», — говорит Сорокин.

close 100% Алексей Мальгавко/РИА Новости/«Газета.Ru»

К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются только люди, прошедшие медобследование. В некоторых случаях такие визиты к врачам спасают жизни.

Житель Архангельской области Вячеслав Малышев начал бегать в 2017 году, когда весил 126 килограммов. Сил и дыхания в первый раз хватило всего на километр. Малышев развернулся и пошел домой, решив, что это была его последняя попытка стать бегуном.

«Но затем вышел на вторую, третью тренировку. Двигался уже с меньшим темпом, чтобы растянуть те немногие силы, что у меня были. Потихоньку начался прогресс», — вспоминает спортсмен.

При подготовке к первому марафону Малышев решил проверить здоровье. Медицинский чекап выявил проблемы с сердцем. Лечащий врач Малышева назвал его случай уникальным: «Обычно люди с подобным диагнозом попадают к нам, когда у них начинаются обмороки или подобные осложнения, а вы пришли, еще чувствуя себя здоровым».

Операция по установке кардиостимулятора не отменила цели пробежать марафон. Теперь участие в забеге было связано с желанием доказать себе и близким способность жить полноценной жизнью, как до операции.

«Решающим обстоятельством стало то, что я узнал о профессиональном хоккеисте с кардиостимулятором», — говорит Малышев.

Летом 2023 года он преодолел стокилометровую дистанцию на любительском старте в Архангельске, на что способны единицы даже среди опытных марафонцев.

Проект «Спорт — норма жизни» включает не только комплекс ГТО, но и помощь спортшколам, училищам олимпийского резерва (инвентарем, экипировкой и техникой), а также проведение спортивно-образовательных программ, соревнований, подготовку кадров для сферы физкультуры и многое другое.

«Появятся чемпионы среди любителей»

Следующим шагом в поддержке массового спорта стало введение в 2021 году налогового вычета за оплату спортивных занятий. Россияне могут вернуть 13% от затрат на фитнес и любые спортивные секции. На сайте ФНС опубликован перечень из более чем 4000 физкультурно-спортивных организаций, которые участвуют в программе.

В этом списке московский клуб карате «Гармония», которым руководит опытный тренер, обладатель пятого дана Сергей Рязанцев. По его словам, попасть в перечень было нетрудно.

«Собрал необходимые документы и отправил в региональный спорткомитет. Вот и все», — говорит он.

На вычет могут рассчитывать только те, кто работает по трудовому договору.

«У нас оплата порядка четырех тысяч в месяц. Если заниматься в году десять месяцев, то получается 40 тысяч. Наши ученики, оформив документы, могут сэкономить тринадцать процентов от этой суммы, то есть около 5 тысяч», — добавляет тренер.

Не только сами ученики, но и клуб Рязанцева получает финансовую поддержку от государства в лице Москомспорта. «Если бы не эта помощь, то мы бы, наверное, не вытянули», — признает он.

Государство ищет и привлекает для поддержки массового спорта альтернативные источники финансирования. С 1 января 2024 года букмекеров обязали отчислять на спорт 2% от доходов. Если брать в расчет, что их общий оборот превышает триллион рублей, то это более 20 миллиардов рублей в год, приводит расчеты член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко.

Западные спортивные бренды заменяются российскими — и некоторые из них производят уникальные изделия. Ревенко приводит в пример камень для керлинга. Ранее в России, как и во всем мире, использовались только шотландские камни, но аналогичные по свойствам найдены в Карелии.

«Сейчас он проходит испытания и в случае успеха поступит в распоряжение российских керлингистов», — отмечает депутат.

Доля занимающихся спортом россиян к 2030 году должна вырасти до 70% — такая амбициозная задача сформулирована в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». По планам Минспорта, в 2024 году доля подружившихся с физкультурой россиян составит 55%, а еще 15% подтянутся за следующие шесть лет. Добиться таких результатов можно будет только командной игрой.

«За день до старта соревнований Ironman в Санкт-Петербурге дождь лил, холодно, ветер. Никто не понимал, в чем плыть, как одеваться, какое колесо на велосипед ставить, — вспоминает триатлет Артем Швагров. — Я ребятам говорю, нам нужна какая-то коллективная молитва, коллективный запрос в небеса, чтобы это все разогнали. И это шутка такая пошла, пошла, типа, давай коллективно подумаем, чтобы завтра хорошая была погода. И, представляете, утром просыпаемся — солнышко, ни дождя, ни ветра. Коллективный запрос сработал».

Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).