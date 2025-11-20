Пенсионный резерв. Как заставить накопительную часть пенсии работать эффективнее

В российском обществе формируются новые стандарты пенсионных ожиданий. Молодое поколение стало задумываться о том, что к выходу на пенсию нужно готовиться заранее, используя для этого актуальные инвестиционные инструменты. Этим объясняется рост популярности Программы долгосрочных сбережений (ПДС). Как работает накопительно-сберегательный продукт, запущенный для граждан при участии государства, и можно ли с его помощью получить доступ к средствам накопительной пенсии — в материале «Газеты.Ru».

Чем раньше — тем лучше

Пенсионный вопрос стоит на повестке дня не только граждан, вплотную приблизившихся к «серебряному» возрасту. Скорее наоборот. Молодые люди стали чаще задумываться о том, какой будет их жизнь после выхода на пенсию. Статистика свидетельствует: почти треть россиян считают, что надо начинать копить на пенсию еще до 25 лет, еще четверть называют рубеж в 25-35 лет.

«Интерес к долгосрочным накопительным продуктам растет, и мы связываем это с повышением финансовой грамотности населения», — отмечает генеральный директор СберНПФ Ольга Изюмова.

Формировать подушку безопасности, откладывая на будущее, сегодня помогает Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволяет делать добровольные взносы в негосударственный пенсионный фонд, который инвестирует их.

При этом государство софинансирует такие взносы в течение 10 лет с даты уплаты первого личного взноса в Программу.

К началу июня 2025 года количество участников ПДС превысило 5 млн человек, а объем средств на их счетах достиг 365 млрд руб. Программа оказалась эффективной и понятной гражданам, которые выбирают безрисковый накопительный инструмент для долгосрочного планирования.

А вот со средствами накопительной пенсией по-прежнему многие не разобрались. Часто граждане даже не догадываются об их существовании.

При этом сегодня законодательство предусматривает возможность перевода средств накопительной пенсии в ПДС. Почему это позволяет получить более гибкие условия выплат? Действительно ли такой переход открывает доступ к деньгам, которые лежат на счетах еще со времен 2002-2013 годов? Разбираемся в финансовых возможностях и проверяем свои средства.

Что такое средства накопительной пенсии?

Средства накопительной пенсии есть не у всех. Они накапливались на персональных пенсионных счетах граждан, которые были официально трудоустроены с 2002 по 2013 год, и их работодатель вносил за них взносы. С 2014 года этот инструмент перестал действовать из-за изменений в законодательстве, и взносы нанакопительную пенсию, по сути, были заморожены.

Все эти годы и по настоящий момент накопления прирастали за счет инвестиционного дохода и, либо находятся в Социальном фонде России, либо размещены в негосударственном пенсионном фонде.

Как же это выяснить? Это достаточно просто сделать тем, кто имеет под рукой СберБанк Онлайн. В приложении предусмотрен простой и понятый путь в несколько кликов: в разделе «Сбережения и пенсии» отображаются все данные по страховой пенсии, в том числе пенсионные баллы и трудовой стаж, здесь же можно увидеть, где именно хранятся ваши средства накопительной пенсии.

Законодательство определяет, что обратиться за накопительной пенсией можно только при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости. Размер выплат зависит от суммы, которая накопилась на счете. Эти деньги будут поступать получателю ежемесячно в равных долях.

Главный аргумент в пользу перевода средств накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений — это более гибкие условия выплаты сбережений.

Негосударственные пенсионные фонды активно развивают ПДС при участии государства. С начала запуска ПДС уже 746 тыс. россиян перевели в СберНПФ 133,8 млрд рублей средств накопительной пенсии. В этом году такое решение приняли 412,5 тыс. человек, которые подали заявки на перевод 62,9 млрд рублей. Деньги по заявлениям, оформленным в этом году, поступят на личные счета ПДС в СберНПФ не позднее марта 2026 года.

Софинансирование и безопасность

Главными плюсами перевода средств накопительной пенсии в ПДС называют возможность более гибко распоряжаться своими накоплениями. Выплаты можно назначить через 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Также ПДС предусмотрены выплаты при наступлении особых жизненных ситуаций (в случае необходимости оплаты дорогостоящего лечения или потери кормильца и других), тогда участник программы может снять свои деньги досрочно.

Заметную роль в развитии ПДС в РФ сыграл тот факт, что государство взяло на себя софинансирование счетов граждан.

Каждый участник программы в зависимости от уровня официального среднемесячного дохода и размера внесенных в программу личных взносов получает софинансирование на счет ПДС. При официальном среднемесячном доходе менее 80 000 рублей господдержка осуществляется из расчёта 1:1.

То есть чтобы получить 36 000 рублей за год, нужно внести на свой счет ПДС такую же сумму. При официальном среднемесячном доходе от 80 000,01 до 150 000 рублей, господдержка начисляется из расчета 1:2.

Для получения 36 000 рублей, нужно внести 72 000 рублей в год или по 6 000рублей ежемесячно. При доходе более 150 000,01 рублей господдержка осуществляется из расчета 1:4. Для получения господдержки в 36 000 рублей потребуется внести 144 000 рублей.

Господдержка осуществляется в течение первых 10 лет начиная с года, следующего за годом уплаты личных взносов по договору ПДС.

Также важно, что средства граждан в системе ПДС застрахованы через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Ваши личные взносы и инвестиционный доход, начисленный на них, защищены на сумму до 2,8 млн рублей, что вдвое больше лимита по банковским вкладам, которые также защищает АСВ.

В полном объеме также застрахованы переведенные в программу средства накопительной пенсии, господдержка и инвестиционный доход на них.

Считаем выгоду

Пополняется ПДС не только за счет господдержки. Средства участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) инвестируются в различные финансовые инструменты, такие как государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции, паи инвестиционных фондов, недвижимость и другие активы. Например, на счета ПДС клиентов СберНПФ по итогу прошлого года был начислен инвестиционный доход в размере 17,8%.

Еще один приятный бонус программы — ее участники имеют право получить налоговый вычет до 88 тыс. рублей в год.

«Рассмотрим, как это работает на примере россиянина 45 лет с ежемесячным доходом 88 тыс. рублей (это средний по стране доход по данным Росстата). Решив формировать личный капитал на пенсию через ПДС, он ежемесячно откладывает в программу 5 тысяч рублей, переводит в нее средства накопительной пенсии (250 тысяч рублей) и налоговые вычеты. С учетом софинансирования от государства и негарантированной прогнозной доходности в 10,31% годовых уже через 15 лет он сможет забрать те самые 4,3 млн рублей», — объясняет Алла Пальшина, исполнительный директор СберНПФ.

Дополнительные бонусы

Представители индустрии негосударственных пенсионных фондов (НПФ) готовы предлагать участникам ПДС дополнительные «плюшки». В борьбе за лояльность клиентов они делают ставку на то, чтобы обеспечить выгодные условия и по другим продуктам.

Например, участникам программы долгосрочных сбережений в СберНПФ доступен вклад «Забота о будущем» с доходностью до 20% годовых. Повышенная ставка сработает при пополнении ПДС на сумму вклада или больше.

Минимальная сумма открытия вклада — 50 тыс. рублей. Оформить его можно в любом отделении Сбера.

Также СберНПФ проводит розыгрыши среди участников программы ПДС. Для тех, кто переводет свои средства накопительной пенсии в программу ПДС Сбера до конца года, розыгрыши проходят раз в три месяца. Главный приз в 5 млн рублей найдет своего обладателя 15 января 2016 года. А очередной розыгрыш, призами в котором являются сертификаты и техника, состоится 22 декабря этого года.

Для тех, кто уже формирует сбережения со СберНПФ, или же только планирует заключить договор ПДС, фонд запустил акцию, в которой главным призом является миллион рублей на путешествие мечты. Еще среди клиентов будут разыграны 300 призов по 10 тыс. рублей, 150 призов по 25 тыс. рублей и три счастливчика могут выиграть по полмиллиона. Достаточно пополнить ПДС на сумму от 1 тыс. рублей в период с 16 сентября по 14 декабря 2025 года.

Важный нюанс

Если вы тоже раздумываете о том, чтобы распорядиться своими средствами накопительной пенсии, важно понимать, что:

если ваши средства накопительной пенсии уже в СберНПФ, то до 31 декабря 2025 года нужно заключить договор ПДС и подать заявление о переводе средств пенсионных накоплений в ПДС. Ваши средства поступят на счет ПДС не позднее 31 марта 2026 года;

если средства накопительной пенсии в другом негосударственном пенсионном фонде или в Социальном фонде России (СФР), для их перевода необходимо заключить с СберНПФ договор об обязательном пенсионном страховании (ОПС).

Дополнительно, до 30 ноября 2025 года включительно, нужно подать в СФР заявление о переходе или досрочном переходе в выбранный НПФ путем личного обращения в СФР или онлайн с помощью мобильного приложения «Госключ». Когда средства накопительной пенсии поступят в СберНПФ, потребуется заключить договор ПДС и оформить заявление на перевод средств накопительной пенсии в ПДС.

Момент, о котором многие забывают — перевести средства накопительной пенсии в ПДС без потери инвестиционного дохода можно раз в пять лет, в год фиксации дохода.

Если ваши средства накопительной пенсии размещены в СФР, проверить год фиксации можно через Госуслуги или при визите в фонд. Если средства находятся в негосударственном пенсионном фонде, информацию даст сам НПФ. Так, в случае СберНПФ эту информацию легко найти в приложении СберБанк Онлайн в разделе «Сбережения и пенсии».

Также важно, что перевод средств накопительной пенсии не влияет на размер страховой пенсии от государства, которая будет выплачиваться как и прежде в полном объеме. Перевод накоплений в ПДС ее не затрагивает.

