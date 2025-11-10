БЕТСИТИ разыгрывает пять поездок в Дубай на чемпионский бой Гассиев — Пулев

Букмекерская компания БЕТСИТИ объявила о старте акции «Билет в Дубай», в рамках которой среди участников будут разыграны пять поездок на двоих в Объединенные Арабские Эмираты на боксерский турнир БЕТСИТИ IBA Pro.

Главным событием вечера станет бой между Мурата Гассиевым и Кубратом Пулевым — регулярным чемпионом мира по версии WBA. Турнир пройдет 12 декабря в Дубае и соберет лучших представителей тяжелого дивизиона.

Помимо путевок, участники акции смогут выиграть фрибеты до 30 000 рублей и перчатки с автографом Мурата Гассиева. Всего будет разыграно 30 призовых мест.

Пять главных победителей получат поездку в Дубай, еще 15 участников разделят призовой фонд в 225 000 рублей, а оставшиеся десять — сувениры с подписью российского чемпиона.

Чтобы принять участие в акции, достаточно сделать хотя бы одну ставку от 5 000 рублей с коэффициентом 1.50 и выше на сайте или в приложении БЕТСИТИ.

Количество купонов, которые повышают шансы на выигрыш, зависит от суммы ставки:

• от 5 000 до 9 999 рублей — 1 купон;

• от 10 000 до 29 999 рублей — 3 купона;

• от 30 000 рублей и выше — 12 купонов.

Акция проходит с 30 октября по 30 ноября, а итоги будут подведены до 3 декабря. К участию приглашаются как новые пользователи, так и уже зарегистрированные клиенты компании.

Турнир БЕТСИТИ IBA Pro организован при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA). Гассиев, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA (Super), сразится с опытным болгарином Пулевым, ранее выходившим на ринг против Владимира Кличко и Энтони Джошуа.

Победитель боя получит право на чемпионский пояс в тяжелом весе и, как отмечают эксперты, может стать одним из ключевых претендентов на мировое лидерство в дивизионе.

С полными правилами акции можно ознакомиться здесь.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ . СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.