БЕТСИТИ принял участие в форуме «Азартные игры»

Амбассадор БЕТСИТИ Сергей Игнашевич на форуме «Азартные игры» рассказал, как букмекеры помогают развиваться спортсменам после окончания карьеры. Форум проходил в гостинице «Рэдиссон Коллекшен» в Москве 22 и 23 сентября.

Бывший футболист ЦСКА, рекордсмен сборной России по количеству матчей принял участие в сессии «Лица спорта: как букмекеры взаимодействуют с амбассадорами».

«После работы в «Балтике» моим партнером в этом новом этапе стал БЕТСИТИ. Для меня было важно, что это не просто рекламный контракт, а полноценная совместная работа над моим медийным образом. Они не пытались изменить меня, а нашли способ показать мои сильные стороны под новым углом. В БЕТСИТИ видят в спортсменах не только «лицо», а личность с уникальным опытом и характером, и именно это стараются донести до аудитории. И я благодарен им за доверие и за то, что помогают мне выйти на новый уровень. И я уверен, что такой подход – это будущее для сотрудничества между спортсменами и брендами.

Я пришел к выводу, что быть медийным – это не значит быть другим. Это значит позволить людям увидеть разные грани твоей личности: и профессионала, и эксперта, и того самого человека с самоиронией.

Букмекерские компании, как активные участники спортивной индустрии, сегодня берут на себя важную социальную роль: они становятся мостом между спортсменами и обществом, помогают нам адаптироваться в новом мире и найти в себе то, о чем мы сами могли даже не подозревать», — сказал Игнашевич.

Также в рамках сессии выступил руководитель отдела контента БЕТСИТИ Филипп Ковалев, рассказав о работе с амбассадорами.

«Для нас важно, чтобы амбассадор был не только яркой медийной фигурой, но и разделял ценности бренда и органично вписывался в нашу коммуникационную стратегию. В случае с Сергеем Игнашевичем мы совпали на все сто процентов. Его спортивная биография и позиционирование в медиа идеально соотносятся со статусом «самого надежного букмекера», коим и является БЕТСИТИ. Сергей на протяжении десятилетий был опорой ЦСКА и сборной России, ковал славу нашего футбола на международной арене и был одним из творцов главных успехов в современной истории – Кубка УЕФА-2005 и бронзы Евро-2008. По завершении карьеры игрока он стал прогрессивным и ярким тренером и интересным и вдумчивым аналитиком на ТВ и в медиа. Один из таких проектов с его участием – Cappuccino&Catenaccio Show, где он выступает в роли постоянного ведущего.

Мы смотрим на амбассадора как на партнера в долгосрочной перспективе: это не просто лицо на рекламных баннерах, а полноценный участник создания контента. Помимо C&C Show, мы с Сергеем сняли много разных видеоформатов, запустили рубрики и конкурсы в соцсетях, создали эксклюзивную линейку мерча и многое другое. Несмотря на все это, у нас еще много идей и проектов, которыми мы планируем удивить и порадовать аудиторию, поэтому следите за нашими медиа, будет интересно», — рассказал Ковалев.

close Пресс-служба БЕТСИТИ

В рамках панельной дискуссии «Спорт и букмекеры: создаем события для города» руководитель отдела спонсорства БЕТСИТИ Руслан Катуар рассказал, как индустрия помогает в развитии спорта в регионах.

«Мы в БЕТСИТИ видим свою задачу не просто в том, чтобы быть брендом на бортике или ковре у ворот. Наша настоящая цель — создавать смыслы, генерировать эмоции и строить мосты между клубом, его болельщиками и городом. Наша роль как букмекера давно перестала быть просто транзакционной. Мы — создатели событий, катализаторы эмоций и партнеры по развитию для клубов и городов.

Почему для букмекера это так важно? Потому что мы работаем с самой аутентичной и эмоциональной аудиторией — с болельщиками. Их доверие и лояльность нельзя купить, их можно только заслужить. И самый верный путь к этому — стать для города не просто компанией, а настоящим партнером, который разделяет его ценности, уважает его историю и вкладывается в его будущее», — сказал Катуар.

close Пресс-служба БЕТСИТИ

Также глава отдела спонсорства принял участие в сессии «Медиалиги и спорт», где упомянул турнир по смешанным единоборствам БЕТСИТИ Fight Nights среди медиафутболистов, который, по его словам, оказался очень успешным.

«Мы объединили два, казалось бы, два противоположных мира — медиафутбол и боевые искусства. В результате этой синергии родился абсолютно новый, уникальный продукт, ломающий все стереотипы и выходящий далеко за рамки обычного спортивного шоу. Оригинальность нашей с Камилом (Гаджиевым, президентом Fight Nights - прим.) идеи в том, что мы впервые предоставили легитимную площадку — ринг — для цивилизованного разрешения этих споров. Мы дали медиафутболистам возможность доказать свою правоту не словами, а делом. Сделать это официально, под прицелом камер, с профессиональным рефери, получить гонорар и показать то качественное шоу, которое все так ждут», — отметил Катуар.

Также он рассказал о некоторых цифрах турнира.

«Прямую трансляцию на ВК Спорт посмотрело более 1,5 миллионов человек — это абсолютный успех. Отдельно хочу выделить Telegram, где кипели главные обсуждения. Все ключевые каналы, освещающие Медиалигу, пристально следили за турниром. Суммарное количество просмотров публикаций о БЕТСИТИ Fight Nights в Telegram превысило 5 миллионов. И что особенно показательно – более 1 миллиона просмотров было в официальном канале Медиалиги, титульным спонсором которой является другой букмекер».

Турнир по боям среди медиафутболистов прошел в феврале 2025 года в Москве.

close Пресс-служба БЕТСИТИ

В рамках форума БЕТСИТИ подготовил стенд, на котором посетителям предлагалось поучаствовать в спортивном квизе «Что было дальше?». Участник должен был угадать направление движения атаки футбольных команд, которые являются партнерами БЕТСИТИ — «Балтики», «Динамо» Мх, «Сочи», «Урала», «Факела» и «Уфы», на огромном плазменном экране. Всем, кто ответил минимум на 5 вопросов, достался подарок — Secret Pack, где находились различные уникальные футболки вышеперечисленных команд.

