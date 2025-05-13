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Сергей Игнашевич стал амбассадором БЕТСИТИ

Сергей Игнашевич подписал эксклюзивное соглашение с БЕТСИТИ
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Пресс-служба Бетсити
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Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива», рекордсмен по количеству матчей за сборную, 6-кратный чемпион России Сергей Игнашевич подписал эксклюзивное соглашение с букмекерской компанией БЕТСИТИ.

БЕТСИТИ и Игнашевич планируют провести ряд совместных активностей и мероприятий. В планах совместные розыгрыши в соцсетях, стримы в соцсетях, живое общение с аудиторией и многое другое.

К анонсу сотрудничества БЕТСИТИ выпустил специальный мерч с силуэтом экс-футболиста в форме сборной и его подписью, который скоро будет разыгран в соцсетях.

Также Сергей является постоянным участником подкаста о футболе Cappuccino & Catenaccio, выходящем при поддержке БЕТСИТИ.

Игнашевич - один из самых титулованных футболистов в России. Он 6-кратный победитель чемпионата России, 7-кратный обладатель Кубка России, 7-кратный обладатель Суперкубка России, победитель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро 2008, четвертьфиналист домашнего Чемпионата мира 2018. В качестве тренера работал в молодежной команде ЦСКА, «Торпедо» и «Балтике». По итогам сезона 2022/23 был признан лучшим тренером в Первой лиге и вывел калининградцев в РПЛ.

Другими амбассадорами БЕТСИТИ являются известный комментатор Александр Неценко, 3-кратный чемпион России по футзалу и блогер Ольга Тигина, а также популярный журналист Вадим Лукомский.

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