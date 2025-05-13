Новейшие технологии. TCL представила обновленную линейку техники

Компания TCL, ведущий бренд потребительской электроники и второй в мире бренд телевизоров, провела крупную презентацию обновленной линейки продукции в России. На мероприятии были представлены телевизоры, аудиосистемы, мониторы, холодильники, кондиционеры, а также стиральные и сушильные машины.

Особое место на экспозиции было отведено телевизорам с технологией QD-Mini LED, которая улучшает контрастность и цветопередачу. Благодаря этому изображение становится более ярким, насыщенным и детализированным. Технология также отличается стабильной работой и длительным сроком службы. Важно отметить, что именно TCL в 2019 году первой в мире представила серийный QD-Mini LED телевизор.

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Компания показала флагманскую серию телевизоров TCL X11K с технологией QD-Mini LED. Модели доступны в двух вариантах: с диагоналями 85 и 98 дюймов. Благодаря более чем 14 000 зонам локального затемнения и пиковой яркости до 6 500 нит X11K обеспечивает глубокий черный цвет, яркие светлые участки и высокую детализацию изображения. Hi-End звук реализован благодаря Audio by Bang & Olufsen.

Особое внимание на презентации привлек самый большой QD-Mini LED телевизор в мире с диагональю 115 дюймов — TCL 115X955.

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Помимо этого, на мероприятии были представлены телевизоры серий C и P. Линейка C включает серии C8K, C7K и C6K — все они оснащены технологией QD-Mini LED с высокой точностью регулировки яркости. В линейке P представлены P8K и P7K с технологией QLED, а также базовая серия P6K, поддерживающая 4K HDR и динамическое усиление цвета.

Также в рамках экспозиции показали мониторы, включая модели с технологией QD-Mini LED. Профессиональные мониторы 27R83U и 34R83Q оснащены более чем 1100 зонами локального затемнения. Благодаря пиковой яркости до 1600 нит и высокому уровню контрастности они точно передают даже мельчайшие детали изображения.

Компания TCL расширила линейку аудиоустройств моделью TP300K — колонкой для вечеринок с выходной мощностью 170 Вт RMS, 8 режимами световых эффектов, функцией синхронного воспроизведения звука на нескольких устройствах, регуляторами Bass Boost/Echo и встроенным аккумулятором, способным работать около 18 часов.

Среди представленных холодильников выделяется модель TRTC-521CDWDB1. Ее двери открываются под углом 90 градусов, что помогает сэкономить пространство. Важное преимущество модели — технология Free Built-in: продуманная конструкция позволяет встроить холодильник в гарнитур с минимальным зазором всего 1 см вокруг корпуса и органично вписать его в любой интерьер.

В рамках мероприятия были продемонстрированы новые серии кондиционеров FreshIN+ и VoxIN. Модели FreshIN+ оснащены функцией притока свежего воздуха, который проходит многоступенчатую фильтрацию. Также в ней реализована четырехкомпанентнаю система шумоподавления (до 16 дБ для свежего воздуха) и функция самоочистки наружного и внутреннего блоков. Технология Gentle Breeze равномерно рассеивает воздушный поток, делая его максимально мягким и комфортным.

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Обе серии поддерживают офлайн голосовое управление и энергосберегающую технологию T-AI.

Обновленная линейка стиральных машин включает модели P20, P1108, P680 и P682, поддерживающие стирку паром, автоматическую дозировку, дозагрузку белья, удаление пятен. Также была представлена сушильная машина P680 с инверторным двигателем, функцией деликатной сушки, поддержания свежести и другими интеллектуальными возможностями.

«TCL — глобальная компания, которая всегда делает ставку на развитие и инновации, выступая не как последователь, а как первопроходец. В 2024 году TCL заняла второе место по объему поставок телевизоров в мире стала ведущим брендом в ряде ключевых категорий: №1 по объему поставок телевизоров с диагональю 85 дюймов и более, №1 по поставкам телевизоров на базе Google TV и №1 по поставкам Mini LED телевизоров. Истинное партнерство — это путь, который мы проходим вместе. Мы стремимся оправдать ваше доверие шаг за шагом, и наше путешествие только начинается», — отмечает генеральный директор TCL Лео Лю.

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