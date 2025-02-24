Парящий мост и Ботанический сад за окном. Как живется в оазисе?

Главной «фишкой» этого проекта является бережное отношение к зеленому окружению и потребностям жителей. Комплекс стал органичным развитием этого места, здесь удобно и семейным парам с детьми, и тем, кто хочет пожить для себя. Благодаря продуманному зонированию все они могут наслаждаться жизнью в зеленом оазисе столичного мегаполиса.

Что такое Very

ЖК VERY на Ботанической располагается на северо-востоке Москвы в районе Марфино, буквально в 20 метрах от Ботанического сада. Площадкой для объекта стала территория бывшей гостиницы «Останкино». Неподалеку от ЖК находится сразу три станции метро – «Владыкино», «Фонвизинская» и «Окружная».

close Пресс-служба ГК Основа

Строительством занимается ГК «Основа». Первая очередь эко-квартала была сдана летом 2024 года – это два жилых корпуса (31 этаж в каждом) с подземным паркингом, пятиэтажное клубное здание на 46 лотов и городской курорт собственной федеральной сети ГК «Основа» - «Термолэнд». На сегодняшний день квартиры в этих домах уже практически распроданы.

Осенью 2024 года стартовало строительство второй очереди. В нее войдут две башни высотой 29 этажей, детский сад на 100 мест и подземный паркинг на 300 автомобилей. Также на подземном уровне будут оборудованы индивидуальные кладовые для хранения габаритных и сезонных вещей, которые также смогут приобрести жильцы дома.

Сегодня, в конце февраля, работы находятся на этапе устройства фундамента жилых корпусов и подземного этажа для паркинга и кладовых помещений. Продажи квартир в новых корпусах уже стартовали. К покупке доступны функциональные студии, а также двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью до 114 кв. метров. Высота потолков – 3,1 метра. Ввести вторую очередь в эксплуатацию планируется в IV квартале 2027 года.

close Пресс-служба ГК Основа

Море за окном

Корпуса в жилом комплексе расположены так, что из больших панорамных окон каждой квартиры открывается вид на самое настоящее «зеленое море». В этом, в том числе, и заключается экологическая концепция квартала. ЖК располагается на стыке двух больших зеленых зон: крупнейшего в Европе Главного ботанического сада Российской академии наук и его питомника, который также называют Малым ботаническим садом. К ним практически примыкают ВДНХ и парк «Останкино». Все вместе они образуют 600 Га зеленых прогулочных зон для жителей VERY на Ботанической. Но и это еще не все.

close Пресс-служба ГК Основа

Благодаря эко-концепции жилого комплекса «зеленое море» «растворяется» в проекте. ЖК VERY на Ботанической располагается на участке 2,89 Га, и только 23% этой территории отдано под здания. На оставшейся площади – а это более двух гектаров – выполняется уникальное авторское двухуровневое благоустройство и озеленение.

close Пресс-служба ГК Основа

Сердце ЖК — большой зеленый двор-парк. В рамках первой очереди уже высажено более 1000 деревьев и кустарников, а общая площадь цветников и многолетних посадок составила 680 кв. метров. Здесь использован ярусный подход: от деревьев верхнего яруса, сформированного из характерных для нашей полосы берез, кленов, лип, до кустарников разной высоты и покрова тенелюбивых злаков и трав.

close Пресс-служба ГК Основа

Зеленые насаждения помогают формировать отдельные функциональные и прогулочные зоны, чтобы каждый житель VERY на Ботанической мог насладиться отдыхом на природе. По окончании строительства второй очереди двор-парк вырастет в два раза и приобретет свой окончательный и насыщенный разнообразными активностями облик.

А у нас во дворе

Главным украшением двора-парка стал необычный извивающийся мост-ручей длиной более 200 метров. Поручни и ограждения изящной и прочной конструкции выполнены из нержавеющей стали. Парящий мост уже стал визитной карточкой жилого комплекса – здесь очень приятно гулять и любоваться прекрасными видами на Ботанический сад и собственный парк VERY на Ботанической, а еще здесь есть… круглогодичный бассейн! Но об этом чуть ниже.

close Пресс-служба ГК Основа

На территории первой очереди уже организована детская площадка с гигантским тентом, который позволяет защитить малышей от яркого солнца, дождя и снега. Площадь конструкции составляет 630 кв. м, что делает тент VERY на Ботанической одним из самых больших в России и Европе. При монтаже использовались металлоконструкции из монолитного основания, что обеспечивает его долговечность, надежность и безопасность.

close Пресс-служба ГК Основа

Рядом с детской площадкой располагается открытая зона для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол, а также воркаут-зона с всесезонными тренажерами. По периметру площадок проложены пешеходные дорожки и уютные скамейки.

После завершения второй очереди на территории ЖК в общей сложности будет пять детских площадок, две спортивных площадки, включая крытую, и километровая велосипедная дорожка. На парящем мосту появится многоуровневая детская горка, а общая площадь игровых и спортивных площадок составит порядка 2500 кв. метров.

Эко-архитектура

Идея близости к природе отражается на оформлении всего ЖК. Фасады каждой из четырех башен VERY на Ботанической выполнены в нейтральных светлых тонах. Углы в верхней и нижней части зданий «подрезаны», что делает их похожими на стволы берез. Лаконичные фасады облицованы керамогранитом и композитными панелями, в верхней части террас – латунными декоративными элементами, а оконные конструкции сделаны на основе алюминиевого профиля.

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Подсветка фасадов жилых корпусов выполнена в форме березовых листьев – в вечернее и ночное время дома превращаются в настоящие светящиеся арт-объекты. Холодные огни корпусов эффектно контрастируют с теплым освещением на парящем мосту, во дворе, на детских и спортивных площадках.

Природные мотивы прослеживаются и в отделке лобби – подъездами и даже парадными их трудно назвать. Разработкой дизайн-концепции общественных пространств занималась дизайн-студия Asthetique. Компания была основана в 2016 году архитектором Julien Albertini и дизайнером Alina Pimkina-Mehrle, и с тех пор завоевала множество международных наград за уникальный дизайн. В 2020 году команда Asthetique включена в десятку лучших мировых дизайнеров Wave of the Future 2020 по версии американского журнала Hospitality Design.

Жителей и гостей VERY на Ботанической встречают оригинальные цветочные барельефы и необычные люстры, большие панорамные окна и мягкие диваны. В просторных лобби комнаты для хранения колясок и велосипедов, гостевые санузлы и помещения-лапомойки для домашних питомцев, а в первом корпусе открыта детская игровая.

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Дом, который заботится о вас

В лобби первого корпуса есть стойка ресепшен с круглосуточным консьерж-сервисом. Безопасность жителей обеспечивает система видеонаблюдения по всему периметру комплекса, а у входных групп установлены домофоны с интеллектуальной системой распознавания лиц.

Для жителей также разработано приложение «умный дом», с помощью которого можно общаться с управляющей компанией и получать другие полезные услуги.

Доступ в подземный паркинг осуществляется с помощью системы распознавания номеров. А по всей территории комплекса установлена система звукового оповещения и музыкальных трансляций.

«Термальный» амбассадор

Одной из главный точек притяжения для жителей VERY на Ботанической и всего Марфино стал городской курорт «Термолэнд», который заработал сразу же после сдачи первой очереди ЖК.

close Пресс-служба ГК Основа

Общая площадь термального комплекса составляет 2670 кв. метров. Здесь расположилось множество функциональных зон: СПА-зона и зона массажа, хаммам, русская баня, травяная, гималайская парные, большая шоу-парная и даже детская парная, а также холодная минеральная купель.

Для посетителей открыты два бассейна: 25-метровый с гидро- и аэромассажем внутри комплекса и открытый внесезонный подогреваемый бассейн с видом на Ботанический сад на парящем мосту, который примыкает к термальному комплексу. На эксплуатируемой кровле организованы зоны отдыха, парная-юрта и гидромассажные термальные джакузи.

close Пресс-служба ГК Основа

Выбор объекта показателен: в последние годы традиционные бани все чаще возвращаются в большие города, но уже в обновленном виде. Современные «термы» совмещают традиционную парную, хаммам, сауну и другие зоны для оздоровления. Группа компаний «Основа» – один из лидеров на рынке сетевых операторов термальных комплексов и развивает свою федеральную сеть по всей стране. Городской курорт «Термолэнд» – это «инфраструктурная фишка» ЖК бизнес-класса и одновременно продолжение этой сети.

ГК «Основа» – инвестиционная и девелоперская компания, которая скоро отметит свое десятилетие на рынке. На ее счету такие крупные объекты, как МФК RED7 на Садовом кольце, строящийся МФК Emotion в «Большом Сити», комплекс МИРАПОЛИС на проспекте Мира, Nametkin Tower на юго-западе, а также новые комплексы «EVOPARK Сокольники» и «EVOPARK Измайлово». ГК «Основа» специализируется на строительстве объектов с уникальной архитектурой, интегрированными системами «умный дом» и эксклюзивными общественными пространствами.

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