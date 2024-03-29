21 год безупречной репутации: как БЕТСИТИ стал одним из лидеров букмекерского рынка В БЕТСИТИ рассказали о главных принципах компании

31 марта 2003 года БЕТСИТИ зарегистрировал первую ставку. Принцип осознанной игры, вклад в экономику страны, поддержка спорта и признание профессионального сообщества. Как за 21 год компания вышла в лидеры отечественной индустрии беттинга — в материале «Газеты.Ru».

31 марта букмекерская компания БЕТСИТИ отмечает 21-летие. Это не просто впечатляющий возраст. За это время БЕТСИТИ стала одной из лучших компаний на рынке беттинга, которая сформировала свою философию, стиль и уникальный образ.

Принципы компании — ответственный подход к игре, клиентоориентированность и поддержка отечественного спорта. БЕТСИТИ продвигает ставки как приложение к игре и возможность получить яркие эмоции, а не способ заработка.

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Один из ярких представителей мира медиа, кто разделяет принципы компании, — известный футбольный эксперт и комментатор Александр Неценко. В мае 2023 года Неценко стал амбассадором БЕТСИТИ. Александр участвует в спецпроектах, радует игроков яркой аналитикой, глубокими, аргументированными прогнозами и, что важно, продвигает философию компании. Так БЕТСИТИ вносит свой вклад в улучшение имиджа индустрии.

Все лучшее для игроков

Еще одна основополагающая ценность компании — забота об игроках. В прошлом году, в честь 20-летия, БЕТСИТИ выпустил имиджевый ролик со слоганом «20 лет делаем ставку на тебя». Компания с первого дня придерживается этого принципа.

На протяжении всего времени существования компании именно игроки — в центре внимания. Букмекер всегда предлагает игрокам высокие коэффициенты, самые разнообразные варианты для ставок и оперативно реагирует на события, публикуя эксклюзивные линии.

БЕТСИТИ создает все условия для комфортной игры. В прошлом году компания увеличила кешбэк по программе лояльности до 25%, что стало рекордом на рынке, а потом продлила предложение на весь 2024-й.

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В БЕТСИТИ действуют сразу два выгодных бонуса для новых игроков — до 100 тыс. рублей за первый депозит и беспроигрышная ставка до 3 тыс. рублей.

Признание профессионального сообщества

БЕТСИТИ за 21 год работы удалось сформировать репутацию стабильной и надежной компании. В профессиональной среде БЕТСИТИ пользуется заслуженным авторитетом и высоким уровнем доверия.

Компания не раз становилась победителем профессиональных престижных премий и участником форумов.

БЕТСИТИ — многократный победитель «Премии Рейтинга Букмекеров». Трижды компания получила главный приз за «Лучшую линию», по два — за «Лучшие коэффициенты» и «Лучший клиентский сервис», еще по одному – за «Лучшее спортивное партнерство» и «Лучший приветственный бонус».

Особенно успешным для БЕТСИТИ получился 2023 год — проекты компании удостоились семи наград. Проект «Три в ряд» был признан «Лучшим digital-проектом в медиа» на премии MarSpo и одержал победу как «Лучшая концепция продвижения спортивной услуги» на премии «Спорт и Россия».

В прошлом году БЕТСИТИ исполнилось 20 лет. В честь юбилея компания преподнесла игрокам подарок, разыграв на YouTube-канале 20 млн рублей. Это стало не просто праздничным эфиром, а вечерним развлекательно-спортивным шоу, которое провел амбассадор БЕТСИТИ Александр Неценко. На премии «Спорт и Россия» активация БЕТСИТИ была признана «Лучшим спонсорским проектом в Интернет-СМИ», а на премии MarSpo заняла второе место как «Лучший digital-проект».

Видеоролик в честь 20-летия компании стал «Лучшим спортивно-развлекательным видеороликом на ТВ» на премии «Спорт и Россия», а на премии MarSpo занял третье место в номинации «Лучший рекламный, имиджевый проморолик бренда».

Также на премии «Спорт и Россия» БЕТСИТИ был награжден за Telegram-канал в номинации «За вклад в популяризацию спорта в социальных сетях». Telegram-канал БЕТСИТИ сейчас — это не только один из лидеров индустрии беттинга, но и среди спортивных медиа. Аудитория канала — почти 53 000 человек, и ресурс продолжает наращивать аудиторию.

БЕТСИТИ делает спорт ярче

Компания активно поддерживает профессиональный, детско-юношеский спорт, развивает целые турниры и создает новые.

В разные годы БЕТСИТИ поддерживал баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань», футбольные ЦСКА, «Ростов» и даже легендарный английский клуб «Ливерпуль».

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Благодаря БЕТСИТИ новую жизнь обрел Кубок России по футболу, который перезапустил формат и превратился в статусное соревнование, привлекательное для болельщиков и команд. В сезоне-2021/22 финал между «Спартаком» и «Динамо» собрал в «Лужниках» больше 69 тыс. зрителей, что стало рекордом за всю историю турнира. А выступления Григория Лепса, Льва Лещенко, Люси Чеботиной и MaкSим стало незабываемым шоу.

Значительный импульс популярности приобрел еще целый ряд видов спорта — волейбол, пляжный футбол, мини-футбол.

В 2023 году прошел один из немногих международных турниров в России — БЕТСИТИ Кубок Наций по пляжному футболу, в котором кроме российской национальной команды приняли участие сборные Ирана, Сенегала и ОАЭ.

Осенью совместно с Федерацией БЕТСИТИ ярко отпраздновал 100-летие отечественного волейбола, проведя БЕТСИТИ Кубок Столетия. В турнире приняли участие восемь сильнейших мужских команд. БЕТСИТИ Кубок Столетия не только позволил компенсировать недостаток игровой практики в условиях международных ограничений, но и стал частью БЕТСИТИ Кубка России. Этот турнир также прошел в новых реалиях с точки зрения интереса СМИ и болельщиков — финал между «Динамо» и «Зенитом-Казань» в Москве собрал аншлаг, 3,5 тыс. зрителей на трибунах.

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БЕТСИТИ поддержал и мини-футбол, который сейчас набирает популярность. С успехом прошли Суперкубки России среди мужских и женских команд, а серию турниров венчал БЕТСИТИ Кубок России.

Впервые в истории Финал четырех турнира прошел в Заполярье — в Норильске — и включал в себя обширную программу, в том числе трофи-тур по знаковым местам города. В итоге больше 2 тыс. зрителей стали свидетелями триумфа местной команды — «Норильского никеля», который при переполненных трибунах завоевал трофей во второй раз в своей истории.

Столь же яркими обещают стать и другие спортивные события, которые поддерживает БЕТСИТИ. В конце мая-начале июня состоится Финал четырех «Дивизиона Восток» SEHA Gazprom League – международного гандбольного турнира, в котором сойдутся лучшие команды России и Белоруссии.

На очереди ряд боксерских ивентов, которые получили название БЕТСИТИ Вечер бокса. Это важные поединки для боксеров-профессионалов.

Помощь людям

БЕТСИТИ активно участвует в благотворительных проектах. Компания помогает различным фондам. Например, в прошлом году БЕТСИТИ поддержал благотворительную организацию «Ночлежка», которая помогает людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

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Букмекер на благотворительном аукционе выкупил медаль победителя БЕТСИТИ Суперкубка России по мини-футболу за 250 тыс. рублей, направив все средства «Ночлежке». При этом сама медаль была возвращена санкт-петербургскому «Кристаллу», который ранее выиграл трофей. Награда вернулась в музей футбольного клуба.

В этом году БЕТСИТИ взял на себя и еще одну ответственную миссию. Компания раскрывает таланты и прокладывает путь к профессиональной реализации. Букмекер начал сотрудничать с одним из старейших отечественных вузов – Финансовым университетом при Правительстве РФ. Студенты университета уже проходят стажировку в компании, а затем могут получить шанс начать карьеру в большой и перспективной компании. БЕТСИТИ — это про помощь, заботу, поддержку и раскрытие потенциала.

Уверенное будущее

БЕТСИТИ продолжает развиваться. Компания полна идей, которые планирует реализовать в ближайшее время. Впереди ключевое событие 2024 года — чемпионат Европы по футболу. БЕТСИТИ готовит спецпроекты, новые акции и предложения.

Клиентам компании точно будет интересно. Ведь цель БЕТСИТИ — не только сохранить завоеванные позиции, но и выйти на новые рубежи и покорить новые вершины в индустрии беттинга!

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