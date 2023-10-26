Инновационные идеи обладают особой притягательностью. Ведь проект, который для непосвященного выглядит противоречиво, может превратиться в крупную компанию, совершить технологическую революцию и перевернуть целую индустрию. Стоит ли инвестировать в такие предприятия? Как выбрать подходящий стартап и обезопасить свои вложения? Разбираем на примере самого обсуждаемого на сегодняшний день инновационного проекта, который за несколько лет успел обзавестись не только многочисленными сторонниками, но и критиками. Как взрослеют стартапы – в материале «Газеты.Ru».

Большинство мировых технологических гигантов когда-то начинались со смелой идеи и небольшого стартапа. Компания Apple была основана в гараже родителей Стива Джобса, в 1976 году ее капитал составлял всего 1 300 долларов. Ford Motor Company начиналась в 1903 году с маленькой каретной фабрики, нескольких чертежей и 28 000 долларов, полученных от первых 12 инвесторов. Рынок знает сотни похожих историй.

Вложения на старте проекта имеют массу преимуществ для инвестора. Если стартап окажется успешным, он может обеспечить хорошую доходность на долгие годы вперед за счет дивидендов и роста стоимости акций. Это отличный способ диверсифицировать свой инвестиционный портфель, узнать больше об управлении рисками и развитии бизнеса, стать частью процесса внедрения инноваций. Беда в том, что по статистике 90% стартапов терпят неудачу. Именно поэтому такие инвестиции называются венчурными, то есть связанными с высоким риском.

Главное для вкладчиков – найти баланс между рисками и реальным потенциалом стартапа. «Нужно проанализировать ценность идеи, которая лежит в основе проекта, перспективы ее внедрения и бизнес-модель предприятия. Важно четко представлять себе, что должно получиться на выходе – ради чего создается стартап, и будет ли спрос на его продукцию. Также нужно понимать, есть ли у проекта конкуренты и каковы механизмы возврата ваших инвестиций», – рассказал «Газете.RU» партнер проекта Дмитрий Прохоров.

Рассмотрим, как работает такой анализ на примере одного из самых нашумевших в сети инжиниринговых проектов, который уже сегодня выводит на российский и китайский рынки технологию, позволяющую производить электродвигатели нового поколения.

От идеи до производства

Компания «Совэлмаш» завершает строительство инжинирингового центра на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» под Зеленоградом. Уже в 2024 году здесь планируется развернуть разработку электроприводов полного цикла – от проектирования двигателей и промышленного оборудования, производства комплектующих до сборки конечной продукции в виде установочных партий.

«Совэлмаш» была основана в 2017 году, инициатором проекта стала команда технико-внедренческой компании «АС и ПП», которая на тот момент являлась участником «Сколково» и имела на руках серьезные результаты по применению собственной разработки для модернизации асинхронных и тяговых электродвигателей. Сегодня компания занимается созданием энергоэффективных асинхронных электродвигателей нового поколения, не имеющих аналогов в мире.

Базовая идея, на которой основана разработка «Совэлмаш», заключается в способе совмещения двух вариантов обмоток проводников статора, который является одним из ключевых элементов электромотора. Технология была предложена инженером, изобретателем и предпринимателем Дмитрием Дуюновым, который сегодня является руководителем и главным разработчиком «Совэлмаш».

Инновационная схема соединения обмоток получила название «Славянка»: она может быть использована и на стандартных двигателях, если снять фабричную обмотку и установить намотанную методом Дмитрия Дуюнова. Это увеличивает энергоэффективность оборудования и продлевает срок службы электромотора (повышает сервис фактор).

По технологии Дмитрия Дуюнова с 1995 по 2017 год было модифицировано более 100 тысяч электродвигателей, полученные выводы легли в основу проекта «Совэлмаш».

Первый двигатель, перемотанный по схеме «Славянка», работает уже 27 лет, он установлен на оборудовании водоканала в Стаханове Луганской области. С тех пор Дмитрий Дуюнов разработал несколько сотен схем намотки для разных электродвигателей. Все желающие могли приобрести платный доступ к лицензии и пройти обучение. Сейчас на основе его технологии модифицированы сотни тысяч агрегатов по всему миру, эта услуга доступна во многих ремонтных мастерских, а в Китае есть партнер проекта, который модернизирует асинхронники промышленным способом и затем продает их клиентам.

Перемотка на «Славянку» дает увеличение КПД двигателя в диапазоне от пяти до 40%, в зависимости от модели двигателя, по сравнению со стандартной обмоткой. Это следует из протоколов сравнительных испытаний фабричных двигателей российского производства, опубликованных на сайте «Совэлмаш».

close 100% Пресс-служба «Совэлмаш»

Следующим шагом в развитии технологии стала разработка оригинальных электромоторов, изначально спроектированных под «Славянку». В 2018 году на средства микроинвесторов команда оборудовала лабораторию на базе Научно-исследовательского института точного машиностроения. Здесь началась разработка и тестирование оригинальных электромоторов «Совэлмаш». В 2020 году компания приступила к строительству инжинирингового центра, которое сейчас входит в финальную стадию.

Как стать инвестором

Средства на строительство инжинирингового центра (проектно-конструкторское технологическое бюро, ПКТБ), разработку и производство электродвигателей собирает отдельная команда – SOLARGROUP, которая является финансовым партнером «Совэлмаш». Для организации краудинвестинга под данный проект была создана уникальная IT-платформа. Этот инструмент позволяет частным лицам инвестировать в инновации и становиться в будущем совладельцами «Совэлмаш».

Такой способ финансирования проекта оказался слишком революционным для некоторых участников отечественного рынка, особенно на начальном этапе. Тактика компании вызвала непонимание и волну критики со стороны российских инвесторов, но позволила привлечь партнеров из Китая, стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

«Конечно, нашлись и российские партнеры. Вообще, по мере развития проекта становится очевидным явно заказной характер хейта в социальных сетях. Мы догадываемся, кто за этим стоит, но время все расставляет по своим местам. Уже сегодня, когда проект вышел на финишную прямую, понятна бессмысленность развернутого против нас черного пиара», – рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Дуюнов.

«Совэлмаш» уже удалось привлечь более 50 000 частных микроинвесторов из 194 стран мира

Сбор средств продолжается и сейчас, начальная сумма для входа в проект начинается от 50 долларов США. «После преобразования компании в публичную будет проведена эмиссия акций, каждый инвестор получит пакет акций предприятия, пропорциональный своим вложениям. SOLARGROUP ведет реестр инвесторов, ни один из них не будет потерян», — подчеркнул Дмитрий Дуюнов.

После эмиссии, частным инвесторам будет принадлежать 49% ценных бумаг предприятия, а на выплату дивидендов планируется направлять львиную долю прибыли. На официальном сайте «SOLARGROUP» можно ознакомится со всеми подробностями участия в бизнесе.

На что идут деньги инвесторов?

Команда проекта еженедельно отчитывается перед инвесторами о ходе строительства на своем канале. По итогам третьего квартала 2023 года построены уже три этажа инжинирингово корпуса, тепловой пункт, идет оборудование производственных цехов, подключение коммуникаций и отделка офисных помещений. Это самая «прозрачная» стройка в России – инвесторы могут видеть, как расходуются их деньги практически в режиме реального времени.

Общая площадь будущего предприятия составит более 17 тысяч квадратных метров. «Разумеется, повышение цен, которое произошло в России в 2022-2023 году, не могло не сказаться на этом проекте. Сейчас понятно, что сдача инжинирингового центра сдвигается на первый квартал 2024 года. Однако уже очевидно, что проект состоялся. Готовность объекта – более 96%, а его запуск ожидается в первом полугодии 2024 года», – рассказал «Газете.RU» заместитель генерального директора «Совэлмаш» Александр Сударев.

«Совэлмаш»: «Инвесторы, которые сейчас помогают компании рублем, будут получать дивиденды десятилетиями»

По его словам, сейчас настал идеальный момент для инвесторов. С одной стороны, проект уже находится в стадии высокой готовности, а с другой, зайти в него все еще можно относительно недорого, «по сути по цене создания бизнеса и не учитывая интеллектуальную собственность».

close 100% Пресс-служба «Совэлмаш»

«Что касается окупаемости инвестиций, тут судите сами – Совэлмаш отвечает на запрос всех производителей асинхронных и тяговых электродвигателей в мире. По сути, решает проблему апгрейда электродвигателя. Проблеме более 70 лет! Это громадный сложившийся рынок, а компаний разработчиков, которые сейчас могут сделать что-то хоть отдаленно похожее – нет!», – подчеркнул Александр Сударев.

У компании уже есть пакет заказов на будущую продукцию. «Одним из первых станет производство лебедок и энергоэффективных электродвигателей для лифтового оборудования. Для российского рынка в условиях санкций это актуально как никогда. В будущем интерес к зеленым технологиям и энергоэффективным электродвигателям будет только расти. Сейчас вы помогаете компании встать на ноги, а совсем скоро компания будет помогать вам стать финансово обеспеченными», – отметил партнер проекта Дмитрий Прохоров.

По его словам, «это последний шанс войти в проект на ранней стадии, ведь время уходит».

«Для завершения строительства инновационного инжинирингового центра «Совэлмаш» осталось привлечь несколько миллиона долларов. Это указано в дорожной карте в личном кабинете инвестора. Каждая корректировка смет с учетом того, что уже сделано и что осталось сделать, приближает нас к финишу. Скоро останется только сдать объект госкомиссии и ввести его в эксплуатацию», – подытожил Дмитрий Дуюнов.

Полина Каневская

Больше информации в личном кабинете.

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