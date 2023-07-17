Лояльность в квадрате. Компания «Л1» запустила программу для постоянных клиентов

Строительная компания «Л1» запустила масштабную программу лояльности, в которой собраны акции для постоянных клиентов. Теперь покупатели квартир в жилых комплексах застройщика имеют возможность получить денежный кэшбек, а также помочь близким родственникам с решением квартирного вопроса. О том, как это сделать, в материале «Газета.Ru».

Почти три четверти россиян пользуются программами лояльности. Борьба за клиентов и привлечение потребителей играет на руку последним. Застройщики не остаются в стороне от тренда на повышение лояльности клиентов. Они периодически выходят на рынок с интересными предложениями для покупателей квадратных метров.

Бонусы за дружбу

Строительная компания «Л1», более тридцати лет специализирующаяся на возведении многоквартирных жилых домов, запустила программу «Бонусы за дружбу». Схема проста: если к компании обратится новый клиент по рекомендации уже состоявшегося покупателя, то первый получит скидку на квартиру, а последний — определенную сумму на счет. В эпоху соцсетей и форумов, посвященных обсуждению плюсов и минусов того или иного ЖК, найти будущих соседей стало проще, так почему бы не воспользоваться бонусной программой?

Рассчитать размер бонусов, которые компания обещает покупателю, можно по определенной формуле.

Для этого персональную скидку покупателя нужно разделить на два и умножить на временной коэффициент, который зависит от того, когда состоялась сделка. То есть чем больше квадратных метров в собственности клиента и чем меньше времени прошло с момента покупки недвижимости, тем заметнее будут бонусные выплаты. Временной коэффициент прямо пропорционален дате последней сделки. Так, если квартира была приобретена менее четырех месяцев назад, то он составит 0,9. По сделкам, прошедшим от 4 месяцев назад до года — 0,8. По истечении 12 месяцев с даты последнего договора — 0,7.

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Чтобы принять участие в программе лояльности, не требуется дополнительных условий, кроме факта покупки.

К программе автоматически подключается каждый новый клиент «Л1». Отследить свои бонусы и коэффиценты просто: достаточно зайти в личный кабинет на сайте застройщик, где отражается размер индивидуальной скидки.

Акция «Бонусы за дружбу» предполагает, что на бонусы могут рассчитывать и тот, кто привел нового покупателя к застройщику, и тот, кто решил приобрести себе квартиру. Друг получает скидку на этапе покупки, что позволяет сэкономить на покупке жилья. В зависимости от суммы, которую он выплатит за квартиру, будут начислены бонусы клиенту, который привел покупателя. От него потребуется предоставить компании свои реквизиты, куда перечислят бонусные выплаты за вычетом НДФЛ.

Бонусы близким родственникам

Есть у «Л1» и постоянно действующая программа лояльности, которая рассчитана на приобретение недвижимости ближайшими родственниками клиентов. Размер скидки для таких покупателей зависит от количества метров, которые уже приобрели все члены семьи в совокупности. То есть если вы рассматриваете приобретение жилья для ребенка или с инвестиционной точки зрения выбираете квартиру в одном из ЖК «Л1», это предложение для вас.

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Для компаний-застройщиков важно не только обеспечивать продажи, но и формировать собственный благоприятный имидж. Программы лояльности и периодически обновляющиеся акции способствуют более внимательному отношению клиентов к предложениям рынка. Так, «Л1» регулярно запускает необычные акции. Например, в июле компания предоставляет дополнительную скидку 8% на все готовые квартиры в жилом комплексе «Граф Орлов», который располагается в одном из самых престижных микрорайонов Санкт-Петербурга, на Московском проспекте между станциями метро Парк Победы и Московская.

Относительно данного ЖК действует еще одно предложение — можно оформить жилье в рассрочку, оплатить 50% и получить ключи от новой квартиры. Цены на квартиры в ЖК «Граф Орлов» начинаются со скидкой от 29 480 000руб. Дисконт, который предлагает компания, превысит 5 млн руб. Неплохая экономия для семейного бюджета.

Для покупателей, раздумывающих о приобретении квартиры в жилых комплексах комфорт-класса «Лондон Парк» и «Шекспир» от Л1, в июле также есть дополнительные аргументы для выхода на сделку. При покупке трехкомнатных квартир площадью от 125 квадратных метров компания дарит семейное машино-место и кладовку, а также скидку до 35% на трехкомнатные квартиры и до 19% на студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Данный комплекс располагается на северо-западе Санкт-Петербурга в Выборгском районе, то есть все необходимое для комфортной жизни находится не более чем в 15 минутах пешком от дома. Не теряя в инфраструктуре и получая доступ к школам, торговым центрам, кафе, спортивным объектам, магазинам, можно жить в окружении многочисленных зеленых зон. Рядом с ЖК «Лондон» находится и парк Сосновка, раскинувшийся на более чем 300 га соснового леса, и Мичуринский парк, предлагающий досуг для любителей активного отдыха, и небольшие уютные сады и скверы, укрывающие от городской суеты.

Таким образом, для клиентов, присматривающих себе жилье в подобных ЖК, акции застройщиков становятся хорошим подспорьем. Понравившаяся квартира будет радовать еще больше от мысли о полученном дисконте.

Акция проводится для участников Программы лояльности клиентов «Бонусы за дружбу». Организатор Программы ООО «Л1 Строительная Компания № 1» (ОГРН 1027804853559 адрес местонахождения: Санкт-Петербург, Орджоникидзе дом 52 литер А, помещение 92-Н, офис 4). Сведения об организаторе акции, правилах и условиях ее проведения доступны на сайте. Имеются ограничения.