Как купить квартиру с выгодой: актуальные лайфхаки

Покупка квартиры — важное событие в жизни каждого. Поскольку стоимость такой сделки обычно высока, многие ищут способы на этом сэкономить. О самых актуальных лайфхаках, которые помогут выгоднее приобрести жилье — в нашем материале.

Каждый 12-й опрошенный россиянин (8,2%) собирается купить квартиру в ближайшие полгода, выяснили аналитики «СберСтрахования». При этом 70,6% респондентов хотят жить в собственном, а не арендованном жилье, говорится в результатах исследования. Это говорит о том, что квартирный вопрос для многих актуален по сей день, поэтому мы собрали несколько советов для выгодной сделки.

Выбирайте квартиру с отделкой

Сегодня рынок новостроек предлагает все больше жилья с отделкой. Они дороже обычных на 15-20 тыс. рублей за квадрат, однако такой вариант может хорошо сэкономить время и нервы. При покупке квартиры с отделкой после получения ключей достаточно будет только завезти в нее мебель, и объект будет полностью готов. К тому же, некоторые застройщики сдают с отделкой целые корпуса — это значит, что никто из соседей не будет делать ремонт, и в квартиру сразу можно будет въезжать, не опасаясь раздражающих звуков перфоратора.

Приобретая жилье без отделки, помните, что на его ремонт еще нужно заложить 15-20% от стоимости.

Также можно рассмотреть компромиссный вариант — предчистовую отделку whitebox. В этом случает в квартире останется положить пол и поклеить обои.

close 100% Пресс-служба строительной компании «ЛП»

Ищите выгодные предложения

Покупка будет более выгодной, если застройщик предлагает специальные цены на машиноместо, кладовку и другие бонусы. Когда дом будет сдан, место на парковке не обязательно использовать по назначению — его можно сдать в аренду, чтобы получать дополнительный доход, или продать.

Стоит обратить внимание на тот факт, что «Строительная компания Л1», которая построила уже более 33 тыс. квартир в 200 домах, в честь своего 31-го дня рождения в мае запустила ряд акций. В частности, в сданном ЖК «Лондон Парк» при покупке квартиры идет в подарок**машино-место в паркинге и кладовка, отметим, что такое помещение позволяет максимально разгрузить квартиру от сезонных и крупногабаритных вещей.

Также все будущие жильцы комплексов ЖК «Лондон Парк», ЖК «Байрон» (застройщик ООО «ЛП», проектные декларации на сайте наш.дом.рф), ЖК «ПОЭТ» и «Шекспир» получат сертификат***на занятия в фитнес-центре с двумя бассейнами, который расположен прямо на территории квартала.

Отслеживайте скидки застройщиков

Время от времени на рынке новостроек появляются скидки. Их стоит отслеживать — возможно, цену снизят именно на нужный вам тип квартир или на объекты в уже приглянувшемся вам жилом комплексе.

close 100% Пресс-служба строительной компании «ЛП»

Так, у «Строительной компании Л1» сейчас есть скидки на трехкомнатные квартиры в ЖК «Шекспир» до 35%*. Этот проект наряду с ЖК «Лондон Парк», ЖК «Байрон», ЖК «Поэт» находятся в одной из наиболее удобных для проживания локаций Выборгского района Санкт-Петербурга. В шаговой доступности есть действующие школы, детские сады, поликлиники и различные магазины, в частности, торгово-развлекательный комплекс под ЖК «Лондон Парк».

Недалеко от новостроек есть крупные зеленые зоны: парки Сосновка и Муринский, сквер Конашевича и сад Ивана Фомина, а в 10 минутах езды — суздальские озера. У локации также хорошая транспортная доступность — за 20 минут пешком можно дойти до станции «Проспект Просвещения», метро «Гражданский проспект» — в 10 минутах на общественном транспорте, а для автомобилистов в пяти минутах есть выезд на КАД.

Таким образом, сегодня на рынке жилой недвижимости складываются отличные условия для покупки квартиры.

Приобрести понравившийся объект с хорошей выгодой можно уже сейчас, пока действуют акции.

*Предложение действительно до 31 мая 2023 года года и распространяется на квартиры в ЖК «Шекспир» метражом от 77,3 кв.м. до 127,4 кв.м при 100% оплате на расчетный счет в течение 7 дней с момента заключения договора. Количество квартир ограничено. Об организаторе акции, о правилах ее проведения, о стоимости, размере скидок и сроках можно узнать на сайте www.l1-stroy.ru или по телефону: (812) 305-33-55

** Предложение действительно до 31 мая 2023 года и распространяется на квартиры в ЖК «Лондон Парк» метражом от 126,3 кв.м. Количество квартир ограничено. Об организаторе акции, о правилах ее проведения, о стоимости, размере скидок и сроках можно узнать на сайте www.l1-stroy.ru или по телефону: (812) 305-33-55

*** Условия акции: Сертификат предоставляется при покупке любой квартиры в ЖК «Поэт», ЖК «Байрон», ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Шекспир». до 31 мая 2023 года. Распространяется на посещение Фитнес -клуба «FITNESS24». Срок действия сертификата — один год с момента активации, которую нужно произвести до конца 2023 года.



Об организаторе акций, правилах их проведения, сроках и размере скидок можно узнать на сайте www.l1-stroy.ru или по телефону: (812) 305-33-55.