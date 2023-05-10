Подумать о будущем заранее: запросы новых поколений требуют солидных сбережений

Новые поколения будущих российских пенсионеров все реже считают своим уделом дачные радости, грядки и огород. Для них завершение карьеры — время делать то, что вдохновляет и приносит удовольствие. Что уж говорить про 25-30 летних с их запросами. Как обеспечить себя доходом, чтобы вести привычную жизнь после завершения активной трудовой деятельности, разбиралась «Газета.Ru».

Сегодня пенсионеры совсем другие. В соцсетях немало популярных каналов блогеров «серебряного возраста», чьим разносторонним интересам и талантам позавидуют молодые. Они не пропускают модные премьеры и выставки, занимаются спортом и много путешествуют.

Молодые люди, кому сегодня 25-30 лет — привыкли встречаться с друзьями в кофейнях и барах, ходить в клубы и на концерты, ответственно относятся к окружающей среде и ценят качество во всем. Они не готовы после выхода на пенсию отказываться от привычного образа жизни и экономить на увлечениях и хобби.

Но пенсия от государства сможет закрыть только часть привычных потребностей.

Средняя величина страховой пенсии по старости в России в 2022 году составила 20,6 тысяч рублей по данным Социального фонда РФ.

Немногие россияне получают пенсию хотя бы на уровне среднестатистической зарплаты. Впрочем, такая ситуация не отличается от положения пенсионеров в других странах. Просто во многих местах уже давно пришло понимание: на достойную жизнь по окончании активной трудовой деятельности необходимо начинать копить еще в молодости. В результате регулярное пополнение пенсионного счета вошло в привычку, как и оплата медицинских страховок.

Только 8% россиян понимают, как работает пенсионная система, и знают, как обеспечить себе комфортную старость (данные исследования АО «НПФ Сбербанка»).

Примером может служить Чили, где в 1980 году вообще отказались от государственного пенсионного обеспечения. Работники сами переводят по 10% с каждой зарплаты на специальный пенсионный счет и выбирают частный инвестиционный фонд, которому передают свои пенсионные отчисления в доверительное управление. Эти фонды обеспечивают доходность негосударственных фондов выше среднегодового уровня инфляции с момента запуска пенсионной реформы в начале восьмидесятых годов прошлого века. Опыт Чили использовали при проведении своих пенсионных реформ Аргентина, Перу и Колумбия.

Демографический разрыв

Как известно, в России действует так называемая солидарная система государственного пенсионного обеспечения. Что это значит? Все работодатели перечисляют часть заработка (сейчас это 22%) в Пенсионный фонд России. Из этих поступлений выплачивают пенсии. Таким образом, дети содержат родителей, а впоследствии их самих будут содержать новые поколения работников.

close 100% Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Получается, чем больше работников приходится на одного пенсионера, тем выше будут пенсии. Эту схему внедрили в тридцатые годы, на заре советской власти, и тогда на одного пенсионера приходилось восемь человек. Сейчас это соотношение фактически составляет один к двум. А после 2023 года на одного получателя пенсий будет приходиться меньше двух работающих, указано в исследовании НИУ ВШЭ. Понятно, что при таком соотношении рассчитывать на мало-мальски приличную пенсию в будущем не стоит.

По состоянию на 1 января 2023 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России (СФР, образован в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования) составило 41,78 млн человек.

Сотрудники НИУ ВШЭ подсчитали, что при сохранении текущих параметров, к 2024 году средняя пенсия в России снизится до 28% от размеров зарплаты. Уже не первый год отчислений работников не хватает, чтобы поддерживать уровень пенсий на установленном властями уровне. Правительству приходится добавлять денег из бюджетных средств, чтобы восполнить дефицит. И пока причин для изменения ситуации к лучшему не наблюдается.

Наметить сроки

«Я только сейчас, в 45 лет задумалась о пенсии, — рассказала Ольга, рекламный дизайнер. — В мобильном приложении Сбера мне попался раздел «Пенсии», позволяющий узнать размер будущей пенсии. Стало интересно, какую пенсию я заработала за 23 года. Оказалось, не густо: всего 18 тысяч. В этом разделе я нашла много полезной информации. Помимо размера страховой, узнала размер накопительной пенсии и где она находится, какой у меня засчитан стаж и сколько страховых баллов заработано.

Я понимаю, что стоило пораньше начать строить долгосрочные планы и подумать о завтрашнем дне. Сейчас, чтобы обеспечить себе весомую прибавку к пенсии, придется ужать свои расходы. А если бы я начала копить лет в тридцать, отчисления на будущую пенсию были бы почти незаметными для моего бюджета».

Нарастающая по всему миру экономическая нестабильность резко повысила популярность низкорисковых долгосрочных инструментов, таких как индивидуальный пенсионный план (ИПП). Стремление заработать побыстрее и побольше сменилось пониманием: важно планировать бюджет на долгосрочную перспективу. Все взносы в НПФ застрахованы государством: система гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов действует по тем же принципам, что и система страхования банковских вкладов.

АО «НПФ Сбербанка» включено в систему гарантирования прав участников и страхует взносы до 2,8 млн рублей.

Расчет на будущее

Ольга рассказала, что рассматривала разные варианты накоплений, которые обеспечат ей пенсионную ренту в будущем. В итоге она выбрала индивидуальный пенсионный план (ИПП) «НПФ Сбербанка», так как он позволяет пополнять счет в любой удобный момент. Вносить средства можно хоть каждый день, хоть раз в год.

«Поскольку я — свободный художник — у меня то густо, то пусто, и не хочется все время держать в голове, что нужно иметь определенный запас денег на пенсионный взнос в какой-то жесткий срок», — объяснила Ольга.

Минимальный размер первоначального взноса всего две тысячи рублей. Размер регулярных взносов зависит от выбранной программы: от одной до 300 тысяч рублей. Такой подход позволяет копить на дополнительную пенсию в комфортном режиме с любым уровнем дохода.

По словам Ольги, оформить договор и делать взносы очень просто: сделать это можно в разделе «Пенсии» Сбербанк Онлайн, не нужно посещать отделение и тратить время.

«Там же удобно рассчитывать, сколько получится скопить за 10 лет, — рассказала Ольга. — Я прикинула план-минимум: у меня есть свободные 200 тысяч рублей, их я внесу в качестве первоначального взноса. Дальше буду стараться вносить по 15 тысяч рублей в месяц. Накопится без малого три миллиона. По договору ИПП мне будут выплачивать дополнительную пенсию на протяжении 15 лет: так получается прибавка в 16 тысяч рублей. Вместе со страховой пенсией это сейчас бы составило 34 тысячи рублей дохода в месяц. Маловато, конечно, но я надеюсь откладывать побольше. Надеюсь, государство за 15 лет работы все же накинет мне еще хоть сколько-то. И, как выяснилось, благодаря сервису Сбера, у меня есть 358 тысяч рублей накопительной части пенсии, а я-то про нее уже и думать забыла. Еще около 150 тысяч рублей я получу по социальному налоговому вычету, положенному тем, кто сам копит на пенсию».

Средства, потраченные гражданами на негосударственное пенсионное обеспечение, освобождаются от НДФЛ, если деньги копились на ИПП не менее пяти лет.

Естественно, вернуть НДФЛ можно только с «белых» доходов, с которых действительно удержан налог. Максимальная сумма дохода, которую можно освободить от налогообложения равна 120 тысячам рублей. Лимит распространяется на все виды социальных налоговых вычетов. Это значит, что если одновременно получать вычеты на пенсионное обеспечение, лечение и образование, то все предъявленные для вычета НДФЛ доходы суммируются и в целом не могут превысить 120 тысяч рублей.

«На калькуляторе в разделе «Пенсии» наглядно видно, насколько выгоднее копить смолоду, — отметила Ольга. — Если тридцатилетний начнет сейчас откладывать по 10 тысяч в месяц, то даже с очень скромным первоначальным взносом в 50 тысяч рублей можно рассчитывать на дополнительную пенсию в 44 тысячи рублей. Разница существенная».

Основательный подход

Каждый четвертый россиянин (26%) рассчитывает жить на накопления из разных источников. Чаще всего такой подход встречается у работников IT, транспорта и ретейла. 11% надеются, что их будут поддерживать доходы от инвестиций. Такие результаты показал опрос, проведенный рекрутинговой платформой Работа.ру и Сбер НПФ.

Но пенсия — это серьезное дело, поэтому индивидуальный пенсионный план рассчитан на долгосрочные вложения. «Попробовать вложиться и посмотреть, как пойдет» — не тот случай. Особенность таких вложений в том, что заключать договор на срок менее пяти лет невыгодно. Например, если расторгнуть договор меньше, чем через два года, НПФ удержит часть вложенной суммы, как правило, это 20%. Инвестиционный доход при досрочном расторжении договора тоже может сгореть частично или полностью.

Если негосударственная пенсия копилась меньше пяти лет, то вы теряете право на налоговый вычет. А тем, кто успел получить вычет, при возврате средств от НПФ придется уплатить НДФЛ в той сумме, которую государство ему возместило.

Пенсия ждет всех нас. Чтобы жизнь на ней оставалась такой же комфортной и интересной, стоит позаботиться о будущем заранее. Проверить свои пенсионные накопления и начать откладывать на эту цель, можно в несколько кликов в разделе «Пенсии» в Сбербанк Онлайн.

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