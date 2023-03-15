В новом формате. Как торговые центры становятся главной точкой на карте своего района

Торговые центры переживают второе рождение. Казалось бы, возможность приобрести все что угодно онлайн уже давно должна отбить у людей желание ходить по обычным магазинам. Но этого не происходит. Во многом потому, что торговые центры все время учатся привлекать посетителей по-новому и постепенно превращаются в настоящие «комьюнити-центры», где можно решить множество житейских вопросов. Подробнее о новом формате ТК – в материале «Газеты.Ru».

Современный торговый центр – это нечто большее, чем место, где можно пройтись по магазинам и перекусить. Чтобы привлечь посетителей, ТК все чаще размещают на своей территории новые точки притяжения – развлекательные и социальные объекты. Уже никого не удивишь наличием торговом центре кинотеатра или фитнес-клуба, поэтому владельцы строящихся ТК идут еще дальше и размещают на своих площадях объекты социальной инфраструктуры.

Одним из первых торгово-развлекательных центров такого формата станет «Парк Молл» в Санкт-Петербурге. Новый комплекс занимает целый квартал на проспекте Просвещения между улицами Руднева и Кустодиева. При желании в нем можно будет провести весь день и решить множество насущных вопросов.

Что нового?

На территории «Парк Молла» расположится огромный коворкинг с комфортными рабочими местами для фрилансеров, блогеров и начинающих предпринимателей, а также помещения для проведения деловых переговоров, конференций и тренингов.

На базе коворкинга заработает и образовательная площадка, где можно будет проводить мастер-классы и лекции. Организаторы обещают самое современное техническое оснащение помещений для работы и учебы. А благодаря необычным архитектурным элементам, акцентным решениям в интерьерах и фотозонам в разных точках комплекса, «Парк Молл» станет выигрышным местом для съемки видео-контента.

close 100% Пресс-служба ООО «ЛП»

Все в одном месте

Общая площадь торгового центра составит 60 тысяч квадратных метров. Освоение этого пространства только началось. Сейчас якорным арендаторам еще есть из чего выбрать.

Например, площадь фуд-корта составит 2,7 тысяч квадратных метров, здесь сможет разместиться более 30 кафе и ресторанов с разнообразной кухней. Уже известно, что в их числе будет пивной ресторан с караоке и семейный ресторан с игровыми комнатами для детей.

Коворкинг займет 3,5 тысячи квадратных метров. Столько же – детский развлекательно-образовательный центр: здесь расположится игровая зона, парк аттракционов, спортивные секции, развивающие и обучающие кружки.

Кроме того, якорным арендаторам предлагается территория медицинского центра – 830 квадратных метров, круглосуточный спортивный клуб – 11 тысяч квадратных метров и продуктовый маркет – 2 тысячи квадратных метров.

Арендаторам доступны помещения от 14 до 400 квадратных метров и островки по три-шесть квадратных метров. Остальную площадь займут зоны отдыха, включая настоящий зимний сад. В «Парк Молл» можно будет проводить выставки, концерты и другие мероприятия.

Польза от объединения социальной и торговой инфраструктуры очевидна. Магазины и кафе получат постоянный трафик посетителей, а те, кто пришел в «Парк Холл», чтобы поработать, пройти медицинское обследование или поучиться – смогут пообедать, отдохнуть и пройтись по магазинам.

«Наша цель – создать нечто большее, чем тривиальный торговый комплекс. Мы ориентируемся на реальные потребности людей и создаем «комьюнити центр», который станет сердцем общественной жизни и вторым домом для питерцев, живущих по соседству. Удобные покупки и возможность перекусить – это не главное. Для нас важна эмоциональная составляющая и возможность извлечь максимум пользы из посещения «Парк Молл». Мы даем возможность каждому посетителю выбрать уникальную траекторию знакомства с центром и создать «свою» среду обитания», — рассказали «Газете.Ru» в администрации комплекса. Такой вектор развития является уникальным преимуществом ТРК «Парк Молл» перед другими крупными торговыми комплексами.

close 100% Пресс-служба ООО «ЛП»

Среда обитания

ТРК «Парк Молл» – это часть масштабного многофункционального проекта. По замыслу архитектора торговый комплекс является стилобатом, то есть двухэтажным цоколем, для жилых корпусов первой очереди ЖК «Лондон Парк». Общая площадь проекта составляет 615 тысяч квадратных метров, в нем около пяти тысяч квартир, которые на сегодняшний день уже раскуплены и заселены.

Крыша «Парк Молл» активно используется. Здесь обустроен полноценный «двор» для населения жилого комплекса: есть зоны отдыха, вишневый сад, детские и спортивные площадки. Прямо с крыши стилобата можно будет спуститься в торговый центр на лифте.

В будущем внутри квартала сразу за торговым комплексом появится благоустроенная территория для активного отдыха. На площади более 1,73 гектара расположатся зона барбекю, спортивные и детские площадки, беговые и велосипедные дорожки, скейт парк, площадка для выгула собак и другие объекты. Таким образом, «Парк Молл» станет самым зеленым торговым комплексом в стране: помимо вишневого сада на крыше и оранжереи внутри у него будет настоящий парк во дворе.

Предполагается, что новый квартал, частью которого является ТРК, станет точкой притяжения не только для жителей близлежащих домов, но и для соседних районов Санкт-Петербурга. Поэтому, чтобы упростить перемещение горожан, будет запущен бесплатный автобус от станции метро «Проспект Просвещения» до станции «Гражданский проспект» и обратно с единственной промежуточной остановкой у торгового комплекса. В результате «Парк Молл» станет пересадочным хабом между двумя ветками метро.

Новый формат торгового центра отражает общий тренд в развитии урбанистики: чем больше и технологичнее становятся города, тем больше внимания уделяется потребностям отдельно взятых людей и созданию комфортной и по-человечески теплой среды обитания. «Парк Молл» доказывает, что даже посреди многоэтажных каменных строений могут цвести и радовать глаз фруктовые сады.

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