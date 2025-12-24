На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрдоган обвинил Израиль в препятствовании доставке гумпомощи в сектор Газа

Эрдоган заявил, что Израиль создает препятствия для доставки гумпомощи в Газу
Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре перед членами правящей Партии справедливости и развития вновь обвинил Израиль в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Его слова приводит ТАСС.

Турецкий лидер отметил, что в соответствии с договоренностями ежедневно в Газу должны прибывать 600 грузовиков с гуманитарной помощью.

«Однако Израиль не выполняет свои обязательства даже в этом вопросе, постоянно создавая препятствия и трудности для доставки гуманитарной помощи под надуманными предлогами», — заявил Эрдоган.

По словам президента, Анкара все равно «пытается поддерживать невинных жителей Газы», чье положение ухудшилось с началом холодов и дождей. Так, на прошлой неделе 19-е турецкое судно с 1 300 тонн гуманитарного груза прибыло в порт Эль-Ариш в Египте. Всего, добавил Эрдоган, за два года объем отправленной Анкарой помощи для жителей анклава приблизился к 105 тыс. тонн.

5 декабря Россия и Индия выразили обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией в Газе и решительно подчеркнули важность сохранения всеми заинтересованными сторонами приверженности достигнутым между ними соглашениям и взаимопониманию в целях прекращения конфликта, оказания гуманитарной помощи и установления прочного мира.

Ранее Турция приготовилась отправить военных в сектор Газа.

