На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турция приготовилась отправить военных в сектор Газа

Türkiye: ВС Турции подготовили контингент для отправки в сектор Газа
close
DHA/Global Look Press via ZUMA Press

Вооруженные силы Турции завершили подготовительные работы для возможной отправки военного контингента в состав международных стабилизационных сил в секторе Газа. Об этом сообщила газета Türkiye со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Отмечается, что степень готовности такова, что при получении запроса на прибытие сил в палестинский анклав командование турецких вооруженных сил практически сразу сформирует подразделение необходимой численности и отправит его в пункт назначения.

Собеседники издания утверждают, что США тоже очень хотят, чтобы турецкие военнослужащие были в секторе Газа, но Израиль выступает против этого. По словам источников, американцы якобы оказывают давление на Израиль, чтобы он позволил турецким войскам участвовать в международной миссии в палестинском анклаве.

В ноябре глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что палестинское движение ХАМАС демонстрирует готовность к конструктивным шагам для урегулирования в секторе Газа.

Ранее Россия подготовила альтернативный американскому проект резолюции СБ ООН по Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами