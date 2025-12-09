Турция приготовилась отправить военных в сектор Газа

Вооруженные силы Турции завершили подготовительные работы для возможной отправки военного контингента в состав международных стабилизационных сил в секторе Газа. Об этом сообщила газета Türkiye со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Отмечается, что степень готовности такова, что при получении запроса на прибытие сил в палестинский анклав командование турецких вооруженных сил практически сразу сформирует подразделение необходимой численности и отправит его в пункт назначения.

Собеседники издания утверждают, что США тоже очень хотят, чтобы турецкие военнослужащие были в секторе Газа, но Израиль выступает против этого. По словам источников, американцы якобы оказывают давление на Израиль, чтобы он позволил турецким войскам участвовать в международной миссии в палестинском анклаве.

В ноябре глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что палестинское движение ХАМАС демонстрирует готовность к конструктивным шагам для урегулирования в секторе Газа.

Ранее Россия подготовила альтернативный американскому проект резолюции СБ ООН по Газе.