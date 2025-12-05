Москва и Нью-Дели выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе

Москва и Нью-Дели обеспокоены гуманитарной ситуацией в секторе Газа и подчеркивают важность продвижения мирных договоренностей для урегулирования конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и Индии, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Два государства выступили с совместным заявлением по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита «РФ — Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении».

«Стороны выразили обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией в Газе и решительно подчеркнули важность сохранения всеми заинтересованными сторонами приверженности достигнутым между ними соглашениям и взаимопониманию в целях прекращения конфликта, оказания гуманитарной помощи и установления прочного мира», — говорится в заявлении.

Кроме того, Москва и Нью-Дели подтвердили свою приверженность миру и стабильности на всем Ближнем Востоке. РФ и Индия призвали страны региона к сдержанности и соблюдению норм международного права, обратив внимание на необходимость воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

В октябре текущего года в силу вступило соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Однако 16 ноября посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи сообщил, что перемирие в анклаве остается крайне хрупким, так как израильские военнослужащие не соблюдают условия соглашения о прекращении огня.

Ранее Израиль устранил пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа.