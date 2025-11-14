Президент Польши заявил о прекращении помощи украинским беженцам

Навроцкий заявил, что Польша продлила помощь украинским беженцам только на год

Польша продлила помощь беженцам с Украины только на один год. Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий в ходе встречи с избирателями, сообщает РИА Новости.

«Я подписал закон о помощи украинцам в последний раз», — сказал он.

По слова главы государства, к украинскому меньшинству в его стране уже на третий год после начала военного конфликта между Россией и Украиной должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам.

12 ноября Навроцкий заявил, что Польша не будет ставить интересы Украины выше своих.

26 сентября польский президент подписал закон о продлении специального статуса и помощи для украинских беженцев. Также он подписал документ о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев.

Согласно закону, специальный статус и помощь для украинских беженцев, а также финансирование терминалов Starlink для Украины продлеваются на шесть месяцев, до марта 2026 года.

