Разрешение украинского конфликта «уже на пороге». Такое мнение выразил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью ABC News.

«Очень уверен и почти убежден, что мы находимся на пороге разрешения этого ужасного кризиса», — сказал Рябков.

Он добавил, что специальная военная операция на Украине была неизбежна, так как события в стране развивались «в очень неправильном направлении».

15 декабря президент США Дональд Трамп заявил о приближении мира на Украине. По словам американского лидера, прогресс в этом вопросе значителен, а возможность прекращения огня «как никогда близка».

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин готов к серьезному миру на Украине без каких-либо уловок, нацеленных на затягивание времени или создание искусственных передышек. При этом он добавил, что говорить о сроках окончания конфликта, например, к католическому Рождеству, — неблагодарное дело.

Ранее Трамп дал Зеленскому крайний срок для ответа по мирному соглашению.