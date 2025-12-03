На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал об отношениях с Маском

Трамп заявил, что хорошо ладит с Маском
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп сейчас очень хорошо ладит с предпринимателем Илоном Маском. Об этом американский лидер заявил в ходе заседания кабмина, трансляцию которого вели на YouTube-канале Белого дома.

«Мне очень нравится Илон. Он очень помог мне во время выборов, поддержал меня. Он был твердо убежден, что у нас общая проблема... Я думаю, что мы хорошо ладим», — сказал глава Белого дома.

В июне между Трампом и Маском произошла публичная ссора. Предприниматель раскритиковал законопроект о налоговых льготах для граждан. В ответ президент США предложил прекратить выделение субсидий и контрактов для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств.

После этого в соцсети Х между бывшими приятелями завязалась перепалка, в ходе которой Маск заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах президента США.

В сентябре Трамп положительно отозвался о встрече и разговоре с Маском на панихиде по консервативному политику и активисту Чарли Кирку. Тогда американский лидер и миллиардер пожали друг другу руки.

Ранее Трамп назвал Маска «способным парнем».

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Маска
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами