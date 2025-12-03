Трамп рассказал об отношениях с Маском

Президент США Дональд Трамп сейчас очень хорошо ладит с предпринимателем Илоном Маском. Об этом американский лидер заявил в ходе заседания кабмина, трансляцию которого вели на YouTube-канале Белого дома.

«Мне очень нравится Илон. Он очень помог мне во время выборов, поддержал меня. Он был твердо убежден, что у нас общая проблема... Я думаю, что мы хорошо ладим», — сказал глава Белого дома.

В июне между Трампом и Маском произошла публичная ссора. Предприниматель раскритиковал законопроект о налоговых льготах для граждан. В ответ президент США предложил прекратить выделение субсидий и контрактов для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств.

После этого в соцсети Х между бывшими приятелями завязалась перепалка, в ходе которой Маск заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах президента США.

В сентябре Трамп положительно отозвался о встрече и разговоре с Маском на панихиде по консервативному политику и активисту Чарли Кирку. Тогда американский лидер и миллиардер пожали друг другу руки.

Ранее Трамп назвал Маска «способным парнем».