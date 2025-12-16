Бывший вице-премьер Азербайджана объявлен в розыск

Бывший первый вице-премьер Азербайджана Аббас Аббасов объявлен в розыск в рамках уголовного дела о действиях, направленных на захват государственной власти. Об этом сообщает агентство «Репорт».

«Принято решение о привлечении к следствию бывшего первого заместителя премьер-министра Азербайджана Аббаса Аббасова, который на протяжении многих лет оставался вне ответственности, находясь под защитой (бывшего главы администрации президента Азербайджанской Республики – прим.ред.) Рамиза Мехтиева, и объявлении его в розыск», — говорится в публикации.

По данным агентства, Аббасов на посту первого заместителя премьер-министра Азербайджана с 1992 по 2006 год вел подрывную деятельность, направленную на захват и установление контроля над структурами азербайджанской диаспоры в России. Также отмечается, что экс-вице-премьеру вменяется то, что он был основателем и главой Союза азербайджанских организаций России, известного также, как «Союз миллиардеров», деятельность которого, как считают власти, была направлена на политические процессы в Азербайджане.

Ранее в Азербайджане арестовали главу оппозиционной партии.