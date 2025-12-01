В Азербайджане арестовали главу оппозиционной партии

Суд в Баку арестовал главу партии «Народный фронт Азербайджана» Али Керимли. Об этом рассказало агентство Trend со ссылкой на источник в Службе государственной безопасности республики.

«Решением Сабаильского районного суда Керимли арестован на 2 месяца и 13 дней», — говорится в сообщении.

Политика обвиняют по статье 278.1 («Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя») УК Азербайджана.

29 ноября в доме Керимли провели обыски. По данным Trend, спецслужбы действовали в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.

В октябре Сабаильский суд арестовал 87-летнего Мехтиева по обвинению в государственной измене, отмывании преступно нажитых средств и попытке захвата государственной власти. Он занимал должность главы администрации в период с 1995 по 2019 год.

Ранее в Баку прошел антикоррупционный митинг.