В Пекине ответили на беспокойство Японии о наращивании оборонного бюджета Китая

МИД КНР: Япония не имеет права критиковать Китай за рост военного бюджета
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Япония не имеет никакого права критиковать Китай за наращивание оборонного бюджета. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

«Япония как страна с серьезной историей агрессии не имеет никакого права делать безответственные высказывания», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что «беспочвенные обвинения Японии и злонамеренная клевета в отношении законного развития национальной обороны Китая постыдны и достойны осуждения», заявил Го Цзякунь. Так он прокомментировал слова министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми, который заявил, что расходы Китая за 20 лет на военные нужды увеличились в семь раз.

Представитель МИД КНР отметил, что у Китая лучшие показатели среди крупных стран в вопросах обеспечения мира и безопасности. Он добавил, что увеличение расходов на оборону является разумным и законным. Это позволит своевременно среагировать на вызовы безопасности и защиты законных национальных интересов.

Китай ежегодно и планомерно наращивает оборонный бюджет, хотя страна не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины. Так, в 2023 году Китай увеличил расходы на оборону на 7,2%, до $220 млрд, в 2024 году — на 7,2%, до $231,24 млрд. В 2025 году военный бюджет вырос до $245,5 млрд.

Ранее в Европе испугались, что сотрудничество России и Китая «зашло далеко».

