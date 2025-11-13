На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе испугались, что сотрудничество России и Китая «зашло далеко»

Глава МО Финляндии Хакканен заявил, что сотрудничество КНР и России зашло далеко
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Развитие связей между Россией и Китаем в контексте украинского конфликта «зашло далеко». Такое мнение выразил министр обороны Финляндии Антти Хакканен, передает The Defense Post.

«Россия не смогла бы долго вести войну, используя только собственные ресурсы. Индия, конечно, финансирует ее другими способами, но Китай делает это вполне осознанно», — считает он.

По словам Хакканена, сотрудничество РФ и КНР «зашло так далеко».

На этом фоне обозреватель французской газеты Le Monde Сильви Кауфманн выразил мнение о том, что в Европе никто не готов к военному конфликту с Россией, за исключением Финляндии.

По его словам, лидеры оборонной промышленности Европы, которые занимались производством продукции для национальных армий в небольших количествах, «и представить себе не могли» потенциальный конфликт. При этом, как указал Кауфманн, на фоне событий на Украине бюджеты военных производств выросли, однако неравномерно. Кроме того, обозреватель указал на имеющиеся проблемы с логистикой у стран Европы и плохую координацию действий оборонных предприятий между собой.

Ранее французский генерал призвал быть готовыми к войне «сегодня вечером».

