СМИ сообщили о планах Европы по эскалации конфликта в Черном море

Европа готовит эскалацию конфликта в Черном море, намереваясь использовать Украину. Об этом РИА Новости рассказал турецкий публицист и политический обозреватель Ибрагим Карагюль.

По словам Карагюля, Европа заинтересована в изменении характера конфликта вокруг Украины, при этом вероятная эскалация не ограничивается лишь угрозами экономическим объектам и логистике.

«Уже давно известно, что Европа рассматривает Черное море как одно из ключевых направлений давления на Россию и планируют вовлечение Украины в этот процесс», — отметил эксперт.

15 декабря Турция обнаружила и сбила беспилотный летательный аппарат над Черным морем.Военные обнаружили «воздушную цель, приближающуюся к воздушному пространству» Турции, над Черным морем. Они взяли ее под наблюдение при помощи истребителя F-16, который выделило НАТО.

Позднее объект идентифицировали как беспилотник, который вышел из-под контроля.

Ранее в Турции назвали неприемлемыми атаки на суда в Черном море.