Россиян предупредили об опасности детских площадок

Матвиенко: каждая десятая детская площадка в РФ представляет угрозу жизни детей
Совет Федерации РФ/РИА Новости

Каждая десятая детская площадка в России представляет угрозу жизни детей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выступления на заседании Совета законодателей РФ в Колонном зале Дома союзов, трансляция велась на Rutube-канале Совфеда.

По ее словам, жилье без качественной инфраструктуры можно сравнить с «чемоданом без ручки». Она добавила, что семейные пары множество раз подумают, нужно ли заводить детей там, где нет детского сада, школы и поликлиники.

«Взять, к примеру, казалось бы, простую вещь — детские площадки. Конечно, ситуация отличается от региона к региону, но в целом, по данным ряда исследований, сегодня каждая десятая площадка — со сломанными качелями, с угрозой жизни для детей», — заявила Матвиенко.

Председатель Совфеда отметила, что большая часть детских площадок находится в бесхозном статусе. За их содержание отвечают управляющие компании и с них необходимо «строже спрашивать», подчеркнула она.

До этого в Ростовской области женщина обратилась в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой обратить внимание на опасную детскую площадку на одном из хуторов. Жительница рассказала, что площадку оборудовали некачественно: установили качели и завезли песок, однако ограждения со стороны проезжей части нет. Так, дети выбегают на дорогу, рискуя попасть под машину.

Ранее глава СК потребовал доклад по делу об отравлении детей в бассейне в Якутии.

