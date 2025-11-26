На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили о праве вложить маткапитал в будущую пенсию

Депутат Говырин: россияне могут направить маткапитал на будущую пенсию
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

У россиян есть возможность использовать средства маткапитала для формирования будущей накопительной пенсии. Сделать это может только владелец сертификата, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Чтобы направить оставшиеся средства в счет пенсионных накоплений, нужно сначала выяснить, какая сумма осталась неиспользованной на основные статьи расходов – жилье, образование. Это можно сделать самостоятельно в личном кабинете на «Госуслугах» или отделении Соцфонда. Важно, что воспользоваться такой возможностью имеет право исключительно тот родитель, который получил сертификат, подчеркнул Говырин.

«Если сертификат оформлен на мать и право не переходило к отцу, отец не может использовать эти средства для формирования собственной накопительной пенсии, — пояснил он. — Отец получит такое право, только если сам станет владельцем сертификата (например, при переходе права)».

После определения суммы необходимо заполнить заявление – также на «Госуслугах» либо при личном обращении в Соцфонд. В нем указываются данные, сумма, выбранный пенсионный фонд. После этого учреждение рассмотрит обращение гражданина, а затем – переведет указанную сумму в выбранный фонд. Эти средства в будущем будут включены в выплаты вместе с остальными пенсионными накоплениями. Таким образом, маткапитал может помочь значительно повысить размер пенсии, заключил депутат.

Напомним, в России более 15 млн семей получили сертификат на материнский капитал с начала его выдачи – об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, уже воспользовались средствами маткапитала в той или иной мере более 14,6 млн семей. Помимо этого, по данным Голиковой, единое пособие на детей до 17-ти лет сегодня получают родители 9,5 млн детей.

Ранее юрист напомнил, что в 2026 году россиянам повысят соцвыплаты.

