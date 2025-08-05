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Китайские власти примут финальное решение о перерождении далай-ламы

Правительство Тибета: решение о перерождении далай-ламы примут власти Китая
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Нина Алексеева/РИА Новости

Глава народного правительства Тибетского автономного района Китая Гама Седайн в ходе пресс-конференции заявил, что финальное решение по вопросу о реинкарнации далай-ламы будут принимать власти КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Историческая легитимность титула далай-ламы исходит от центрального правительства, которое обладает окончательным и неоспоримым правом решать вопрос о реинкарнации далай-ламы», — подчеркнул Седайн.

Он напомнил, что перерождение духовного лидера тибетского буддизма должно проходить по принципам поиска внутри Китая, при помощи жеребьевки из золотой урны и последующего одобрения центрального правительственного аппарата.

В июле далай-лама XIV Тензин Гьяцо сообщил о намерении переродиться. По его словам, в течение последних 14 лет он получал многочисленные обращения с просьбами положительно решить этот вопрос.

После 1959 года Далай-лама XIV проживает в изгнании. Китайское правительство рассматривает его как сепаратиста, виновного в разжигании беспорядков в Тибете в 1980-х и 2008 годах.

Ранее далай-лама заявил, что надеется прожить более 130 лет.

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