На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Венгрия хочет сделать беспрепятственными энергетические отношения с Россией

Сийярто рассказал о желании построить энергетические отношения Венгрии и России
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нацелен сделать беспрепятственным сотрудничество Москвы и Будапешта в области энергетики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на заседании двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Москве. Его слова передает ТАСС.

«Наш премьер-министр как в Вашингтоне, так и здесь (в Москве - прим. ред.) подтвердил то, что наша цель — сделать беспрепятственными энергетические отношения с Россией», — подчеркнул Сийярто.

Дипломат уточнил, что в Брюсселе настроения в отношении России в настоящее время имеют противоположный вектор.

9 декабря Сийярто отправился в Москву для участия в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В поездке его сопровождает крупная делегация венгерских предпринимателей. Глава венгерского МИД отметил, что после завершения конфликта на Украине мировая экономика вернется к нормальному развитию, что откроет новые возможности для торговых отношений между странами.

Ранее Венгрия захотела оспорить в суде решение ЕС о запрете российских энергоресурсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами