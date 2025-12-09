Венгрия хочет сделать беспрепятственными энергетические отношения с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нацелен сделать беспрепятственным сотрудничество Москвы и Будапешта в области энергетики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на заседании двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Москве. Его слова передает ТАСС.

«Наш премьер-министр как в Вашингтоне, так и здесь (в Москве - прим. ред.) подтвердил то, что наша цель — сделать беспрепятственными энергетические отношения с Россией», — подчеркнул Сийярто.

Дипломат уточнил, что в Брюсселе настроения в отношении России в настоящее время имеют противоположный вектор.

9 декабря Сийярто отправился в Москву для участия в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В поездке его сопровождает крупная делегация венгерских предпринимателей. Глава венгерского МИД отметил, что после завершения конфликта на Украине мировая экономика вернется к нормальному развитию, что откроет новые возможности для торговых отношений между странами.

Ранее Венгрия захотела оспорить в суде решение ЕС о запрете российских энергоресурсов.