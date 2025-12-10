На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле назвали приоритет для России на пути урегулирования украинского кризиса

Песков: устойчивый мир и его гарантии стоят в приоритете России на переговорах
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Устойчивый и долгосрочный мир — приоритет для России на пути урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам кремлевского пула РИА Новости.

По словам представителя Кремля, российская сторона работает над миром, а не над перемирием.

«Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов является абсолютным приоритетом», — сказал он.

Он также рассказал, что Украина работает над обновленным мирным планом США. Документ будет передан американской стороне в ближайшее время, добавил украинский лидер.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что европейские страны искусственно сдерживают мирное урегулирование конфликта на Украине.

В ноябре украинская делегация на обсуждении американского мирного плана в Женеве назвала перемирие условием начала переговоров об обмене территориями с Россией.

Ранее Лавров раскрыл подробности переговоров Путина и Уиткоффа.

