В России объяснили, почему Уиткофф выбрал встречу с Умеровым, а не с Зеленским

Политолог Солонников: США выбрали встречу с Умеровым, чтобы серьезно подойти к делу
Evgeniy Maloletka/AP

Делегация Соединенных Штатов не захотела встречаться с Зеленским в Европе, а вместо этого предпочла встречу с Умеровым, потому что американцы рассматривают работу над мирным соглашением серьезно, а не как фарс. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил политолог Дмитрий Солонников.

«Та работа, что сейчас проводится американцами, действительно похожа на классическую дипломатию, когда идут встречи различных групп и согласование документов по пунктам. Это сложная кропотливая работа. Однако это именно то, о чем говорила Россия — о возвращении реальной дипломатии, а не публичных шоу», — пояснил политолог.

По его мнению, в публичных шоу и пиар-акциях хороша как раз-таки украинская сторона, а особенно президент Владимир Зеленский.

«Стоит помнить, что именно Зеленский хотел встретиться с Уиткоффом в Европе. Он хотел перехватить американскую делегацию на дозаправке в Европе. Так сказать, перекурить и заодно переговорить, чтобы потом было что рассказать журналистам», — добавил Солонников.

Американцы «не пошли на поводу у Зеленского и показали, что никакого пиара не будет», будет только кропотливая работа с профессионалами, а потому назначили встречу с Умеровым, заключил эксперт.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, возглавлявший украинскую переговорную группу на последней встрече с американской делегацией во Флориде, прилетит 4 декабря в США на вторую встречу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

До этого издание Axios сообщало, что после переговоров в Кремле американская делегация должна была направиться в Европу для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать его о ходе переговоров.

Ранее в России рассказали, как конфискация активов повлияет на мирное соглашение.

