В Совфеде заметили подтверждение Трампом выбора Будапешта для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, похоже, подтвердил выбор Будапешта в качестве места проведения возможного саммита с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом написал член конституционного комитета Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Похоже, Трамп подтвердил выбор Будапешта как места для возможной встречи [с российским лидером]», — говорится в сообщении.

По мнению сенатора, визит Орбана в Вашингтон оказался продуктивным, поскольку венгерский премьер смог добиться исключения его страны из вторичных санкций США. Напомним, по итогам встречи США полностью освободили Венгрию от санкций на поставки энергоносителей из России по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба».

Пушков отметил, что лидер Венгрии таким образом укрепил свои позиции в Евросоюзе (ЕС), где американского лидера «терпеть не могут, но вынуждены с ним считаться». Кроме того, по его словам, оказываемая Орбану поддержка со стороны Трампа затруднит планы ЕС по смене власти в Будапеште в ходе выборов в парламент, которые состоятся весной 2026 года.

Ранее Орбан иронично ответил на вопрос Трампа о победе Украины.